Alfonso Sastre, arquetipo del intelectual revolucionario

Por Carlos Aznárez/ Resumen Latinoamericano

Con la partida de Alfonso Sastre, quienes tuvimos la suerte de leer sus ensayos, obras teatrales y poesías, y a la vez aprender de sus enseñanzas, con la dignidad de su praxis constante, sin duda nos quedamos a la intemperie. En pie de lucha, como él predicó siempre, pero más solos y solas.

Qué duda cabe que en sus 95 años de existencia marcó un rumbo de lo que significa no caer jamás en posibilismos imbéciles, en pacifismos oportunistas y en abonar el ideario de una intelectualidad boba y acomodaticia. Alfonso Sastre jamás dejó de decir las cosas por su nombre: al franquismo=fascismo. A la transición amañada y los pactos de la Moncloa=circo esperpéntico donde los traidores de siempre, se abrazaban -lo siguen haciendo- entre sí, y pretendían desde el continuismo franquista, dictar cátedra de lo que había y lo que no había que hacer. A los cuervos de la represión española que torturaron, encarcelaron y asesinaron a miles de luchadorxs vascos, no dudaste en denunciarlos como verdugos y colaboracionistas de la ocupación de Euskal Herria.

Alfonso Sastre y su inolvidable compañera Eva Forest, se convirtieron en dos gudaris (guerreros) vascos en el plano cultural y también en la acción. Dramaturgo excepcional, no tuvo nunca lo que tanto se ve hoy en mucha de la mediocridad intelectual orgánica que pulula por academias o despachos oficiales: si había que comprometerse, lo hacía hasta las últimas consecuencias, corriendo todos los riesgos que hubiera que correr. Así no dudó en confrontar con Buero Vallejo en tiempos del franquismo genocida, mostrando que el teatro podría ser también una herramienta (o un arma) de ataque contra los enemigos de los pueblos.

Luego vino el tiempo de la implicancia de la pareja con la lucha independentista y por el socialismo del pueblo vasco. Eva fue detenida y torturada en Madrid, después que el ministro fascista Carrero Blanco volara por los aires tras un atentado de ETA. Cuando finalmente recuperó su libertad, salió con el puño en alto y allí estaba Alfonso para arroparla y reivindicar su coraje.

Eran, en la vida cotidiana y también en la calle, como escribiera Mario Benedetti, «mucho más que dos». Tuve el orgullo de conocerlos a ambos y de que Eva fuera la madrina de la edición vasca de Resumen Latinoamericano. Juntos, con ella y Evita, su hija, viajamos a Iraq para reivindicar en Bagdad la resistencia de ese pueblo contra el imperialismo yanqui. Ocurría en tiempos convulsionados donde el adentro y el afuera exigían solidaridad constante, por eso Alfonso se multiplicabas escribiendo o participando en conferencias para remarcar que en Irak, Palestina y Euskal Herría, la lucha era una sola. A sus obras teatrales volcadas en la Editorial Hiru, que impulsaba con Eva, se le sumaban autores y autoras que expresaban, de distintas formas, ideas confrontativas con el sistema. A un llamamiento para detener la guerra en tal o cual rincón del mundo, se le añadía otro para que cesen las torturas a los prisioneros de ETA en el Estado español y el francés. Y en cada caso Alfonso no titubeaba, más aún, comprometía a otros de distintas latitudes, para que pongan su firma.

La partida de Eva fue para él un golpe durísimo de soportar, parecía que no iba a poder con tanto dolor, pero con el tiempo pudo sobrellevarlo y no dejó de escribir y fijar posición. Su presencia en La Habana, participando de la Red de Intelectuales en defensa de Cuba, o sus aportes a encuentros similares para sostener la Revolución Bolivariana de Venezuela, fueron un ejemplo de que para él, la batalla de la ideas de las que hablara Fidel, era una prioridad. A estas actividades agregaba siempre la defensa de las presas y presos vascos. Ni en los peores momentos de la represión dejó de alentar la lucha por la ruptura de las cadenas con el imperio español, imaginando una República Vasca socialista y euskaldún.

Hace unos años, volvimos a estar con él en la antigua casona de Hondarribia, rodeado de cientos o miles de libros, uno más atractivo que otro. Allí pudimos disfrutar de su anfitrionía y realizar una entrevista para nuestro periódico, que nos llenó de enseñanzas y preguntas. De su boca escuchamos alabanzas a aquellos y aquellas que todavía seguían haciendo de la insurgencia contra los poderosos una actitud de vida en varios puntos del Tercer Mundo, su elogio a la forma en que Cuba sostenía la batalla contra el bloqueo y la ponderación de todo lo que Hugo Chávez había aportado al campo revolucionario.

Ahora, que lamentablemente nos toca despedirlo, no queremos que sea con tristeza sino con el convencimiento que su vida ha marcado una huella que no habrá de borrarse jamás. Fue y seguirá siendo un grande, un arquetipo del intelectual revolucionario, de esos que como diría Rodolfo Walsh, no necesitan sacarse fotos, hablar de sí mismo buscando halagos en la claque que los rodea o llenarse de premios y exhibirlos, sino simplemente poner el cuerpo cuando hace falta y tomar posición en defensa de los desposeídos y de los que luchan por cambiarlo todo.

Querido compañero Alfonso Sastre, vaya desde Argentina este homenaje. Desde este país donde hay gente que sin conocerte, apreció tus escritos y tus enseñanzas; este mismo lugar del que un día me preguntaste cómo era eso de que quienes nos llamábamos revolucionarios habíamos podido combinar en los 70 marxismo con peronismo. Y nos dimos cuenta, entre risas, que daba para largo la explicación

Ahora, que te vas a volver a reunir con tu compañera Eva, no dudamos que seguirán alimentando ideas, ensayos, manifiestos internacionalistas, para que la lucha aquí abajo no decaiga.

Compañero Alfonso Sastre, Hasta la Victoria Siempre!

Los escritores Eva Forest y Alfonso Sastre.

Junto a Fidel y varios intelectuales, en La Habana

Llevando el féretro de Argala, uno de los fundadores de ETA asesinado por los escuadrones de la muerte (los GAL) creados por Felipe González.

Alfonso Sastre con José Bergamín y Gonzalo Santonja en 1980

Con Eva Forest, en California 1988

Recital poético musical a cargo del escritor Alfonso Sastre y el cantante Rogelio Botanz en Koldo Mitxelena Kulturunea.

Un grupo de artistas e intelectuales vascos ha leido hoy textos por la independencia de Euskal Herria en Kafe Antzokia, del Antiguo. Entre otros, se encuentran Alfonso Sastre, Txillardegi, Fito Rodríguez, Txan Magoa, Pirritx eta Porrotx, Ramon Agirre…