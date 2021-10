Argentina: Crece la marea popular contra futura base de Estados Unidos en Neuquén /Entrevista con el periodista Pablo Fernández

Compartir

Por Carlos Aznárez/ Resumen Latinoamericano.

En la provincia de Neuquén, esta semana se realiza una movilización para protestar por la instalación de una base “humanitaria” de los Estados Unidos y está siendo denunciada como una base más que las que EEUU instala en todo el continente con diversas excusas. Para hablar de ello nos comunicarnos en esa provincia con el periodista Pablo Fernández, de Cartago TV.

¿Cómo se ha dado la circunstancia para que se comience a construir allí una base norteamericana y cuáles son las complicidades con ese tema?

-Lo de la base viene de largo aliento, prácticamente desde 2012 cuando vos recordarás lo del gobernador de Chaco, Capitanich, que había trabajado mucho para hacer esta especie de despliegue rápido, en esa zona mesopotámica. Siempre se hablaba de intentos de poner bases militares en Tierra del Fuego, o por lo menos algo más cercano a Malvinas, pero en el continente. Ese plan, fue denunciado por el Comandante Hugo Chávez, cuando estuvo en Bariloche, durante la reunión de UNASUR, después de los bombardeos de Uribe a Ecuador. Allí, él denuncia los documentos Santa Fe y explica de manera didáctica lo que significaba el intento o plan de largo aliento que tenía EEUU si ganaba las elecciónes Daniel Scioli, de trabajar para poner una base en Tierra del Fuego. Esos planes han ido cambiando, en algunas formas, pero no en lo sustancial. En el 2012 hubo primeros acuerdos y entre 2017 y 2019 están otros intentos, donde vienen las primeras donaciones que hace en ese momento la embajada gringa, de la mano de Tom Cuni, en 2017 donde vino y los funcionarios del MPN que son proclives de estar siempre en la foto, y más si tiene que ver con la bandera estadounidenses, les encanta, además estaba el gobernador Gutiérrez, y una de las ministras Vanina Merlo, con Tom Cooney, donando los equipos. Ahí se confirma que en 2017 EEUU estaba detrás de la instalación de lo que denominan base “humanitaria”.

-Sabemos que detrás de ese rótulo se oculta una abierta injerencia estadounidense en nuestros países.

-Así es, no es una base con militares, pero dicen que en caso de algún conflicto que tenga que ver con apersonarse, o estar ahí, con unidades de despliegue rápido, con cuestiones médicas, de salubridad, algún problema climático, ellos te dan aportes. Si hay una inundación, problemas fuertes como pueden ser terremotos, bueno ahi tenes la unidad de despliegue rápido con tecnología de última generación para esa incontinencia climáticao desastres ambientales. En 2019, el 23 de mayo a las 16 horas, la embajada de EEUU, dio a conocer un informe desde Neuquén, frente a la base, en plena meseta, en donde habla una funcionaria argentina que trabaja en la embajada, y dice que estamos colaborando con Neuquén frente a los desastres ambientales y creando una unidad de atención humanitaria.

-Ese fue un intento concreto de avanzar con la base, pero…

-Pero se pudo frenar con una movilización muy grande. Hay un trabajo muy bueno de la multisectorial “No a la base yanki en Neuquien”. Es una multisectorial, con muchos partidos, organizaciones sociales y articulaciones que crean esta iniciativa con mucho esfuerzo, para juntar a todos a trabajar y lograron mucha movilización. Lo más importante, es que ellos logran dar a conocer que son los gringos los que están detrás de esto. Como una vez lo explicó la historiadora Elsa Bruzzone, la idea es desenmascarar, sino con la excusa de la “ayuda humanitaria” se pueden presentar detrás de una ONG o una organización intermedia en la cual no aparece la embajada de Estados Unidos. Pero cuando aparece la Embajada, ahí se activa otra movilización, ya que desde el gobierno y aliados salieron a defender que se estaba de acuerdo con que la embajada yanki estaba trabajando en Neuquén con todo lo que significa eso. Ese es el primer objetivo logrado, la multisectorial trabajó muy bien, hizo un despliegue muy grande, con caravanas cívicas muy bien plantadas, que llegaban a la comunidad y demostrando que esa base, de instalarse, miraba al yacimiento de Vaca Muerta. La base estaba programada en un lugar clave, a 8 km del aeropuerto. Y al final se frenó. Pero ahora ocurre que se reactivó hace dos semanas, ya que apareció una construcción, se alambró ese lugar una vez más, y se hizo un cerco perimetral, hay gente en el sitio, aparecieron dos tráileres de obradores y ahí se activó otra vez el alerta del que estamos hablando. Se ha presentó un amparo, ya que no hay dudas que se reactivó la construcción de la base.

-La idea de aparecer ahora, viene a reproducir lo que se había planteado en ese momento allí y en el Chaco. Otra vez disimulan la injerencia, apelando al tema “humanitario”.

-Este jueves 1 de octubre se realiza nuevamente una marcha de protesta que va desde el centro de Neuquén a la meseta, esa caravana termina dando una conferencia de prensa. Ahí se va a dar a conocer el amparo que fue presentado por organizaciones muy importantes, como el sindicato de Docentes (ATEN), la Asamblea por los Derechos Humanos, la CTA Autónoma, el sindicato de los Judiciales, que son los que motorizan esto, y hay varios abogados también muy relacionados a los derechos humanos como Natalia Olazabal, Mariana Derni, Ferderico Egea, Manano Pedrero, que son conocidos en la provincia, por la defensa de trabajadores y los DDHH. Ellos dan a conocer este amparo, donde exigen al gobierno de Neuquén que informe qué está sucediendo. En una parte del texto dice que «hay que tener acceso a la información pública relacionada a la base que se instalará en Neuquén, conforme a la manifestaciones vertidas públicamente por el gobierno provincial y el gobierno estadounidense que se construiría con fondos provenientes del país del norte, más precisamente del Comando Sur”. Además, solicita instrumentos legales que indiquen cómo se va a construir la propiedad, copia del expediente de esta aprobación de construcción de una base estadounidense en nuestra provincia.. El pedido está, no se ha dado a conocer oficialmente esa información, teniendo en cuenta que hay un requisito fundamental, que es el acceso a la información en los sistemas republicanos burgueses, sobre todo para tener en cuenta ¿por qué, se hace esto? ¿quién acordó todo esto?

El pedido de informe es muy largo, pero tengamos en cuenta que la exigencia a la autoridad ministerial para que dé a conocer los detalles, sería al jefe de gabinete de Neuquén. Ya fue presentado este pedido y toda la estructura de la cuestión legal se está cumpliendo. Días atrás, la diputada provincial, Patricia Jure, del partido Obrero, que está en el FIT, confirma que hace más de dos meses que están pidiendo información a Sebastián González. que es el ministro jefe de Gabinete de Neuquén, o sea, la mano derecha del Gobernador Gutiérrez. Ella señala que está la comisión G que es la que confirma y debe dar a conocer esto, pero estuvieron dos meses suspendidos, no hubo quórum, hubo elecciones, y así se constituye y así se trata el proyecto. Esta diputada pide que se convoque a la multisectorial de ministros y obviamente, se informó por escrito y fue aceptado también por varios bloques.

-¿Como juegan frente a un tema como este los bloques parlamentarios?

-Pasa que hay bloques de la derecha neuquina, el ala de Juntos por el Cambio, que no está con los del oficialista Movimiento Popular Neuquino (MPN), pero tampoco quieren el debate fuerte, por su propia convicción ideológica. Por supuesta, nadie espera una reacción antiimperialista desde Juntos por el Cambio. Pero creo que hay intenciones de que haya debate en el caso de la derecha, que no se exponga mucho, pero ellos no están en la misma línea que el MPN. Esta diputada del FIT expresó que ella no es titular en esa comisión, y no tiene voto y que lo único que puede hacer es comentar la moción. Pero el jueves pasado se tenía que haber reunido la comisión y fue suspendida, obviamente tratan de dilatar el tema, o que vaya avanzando, como dice la diputada milimétricamente. La labor que está haciendo la prensa es fundamental. Hay que dar conocer esto y ver cómo se va dilatando y cómo la arquitectura mediática del gobierno neuquino va a tratar de descafeinar esto para demostrar que no es tan así, que los de la base de EE.UU vienen por si hay terremotos, un ciclón, o ahora por lo del COVID. Lo real es que al reactivarse la base, la resistencia también estará presente y por supuesto, la movilización convocada por la multisectorial.

–Sin duda esto es la consecuencia de una reciente visita del Comando Sur, que se entrevistó con el exministro de Defensa, Agustín Rossi, lo que evidentemente enreda al gobierno nacional en un tema tan álgido como es el de la injerencia estadounidense contra nuestra soberanía.

-Sobre todo, porque no hay política clara de marcar que esto no tiene nada que ver con la agenda pública, o con la mirada hacia la construcción de una política exterior independiente, soberana y latinoamericanista. Solá no era un tipo que estuviera vinculado a la arquitectura de UNASUR o la CELAC, de hecho es un hombre abiertamente antibolivariano y siempre estuvo relacionado con la embajada yanqui, antes que cualquier otra cosa. No creo que la mirada del Canciller actual, Santiago Cafiero, que es más un enroque que una mirada política, vaya con una denuncia o una mirada contra la construcción de la base, porque una vez que salga a la luz, se van a dividir las aguas. Es real que en la multisectorial contra la base, acá en Neuquén hay muchos militantes del kirchnerismo de base que está activando, hay miradas que son muy antagónicas dentro del mismo Frente de todos. Eso se debería llevar a debate. Creo que tiene que ver con la llegada de esos jefes del Comando Sur y la aceitada relación con la embajada yanki y miembros del actual gabinete, como es el caso de Juan Manzur, que es inocultable su relación con la embajada, pero con una mirada complaciente de la burguesía local que lo ve siempre con buenos ojos. El MPN es un buen gestor de negocios, entonces todo lo que sea en pos de perpetuar sus negocios, su mirada terrateniente y feudal sobre los recursos naturales, serán bien vistos. Se crean su propia posición y tiene su mirada dialécticamente muy formada respecto a cómo pararse sobre distintos aspectos de la política nacional e internacional. En lo que tiene que ver con negocios, la mirada es inequívoca. Todo lo que sea para acomodar la cuestión de Vaca Muerta, los recursos naturales, el extractivismo, a ellos les va a venir bien. EEUU también lo estudio, están desde 2012 dando vuelta con ese tema, y en ese entonces no gobernaba Macri precisamente.

-Pablo, gracias por el informe, estaremos atentos a la movilización y sobre todo a como la multisectorial arremete contra todo esto, porque es la única manera de pararlo, como se hizo en Chaco en su momento y allí mismo como lo has relatado.

-Hace un par de años se paró, va mucha gente a estas movilizaciones, gente que no tiene que estar vinculada de manera militante o con una mirada antiimperialista ni muchos menos, sino que saben que EEUU no ayuda a ningún país en sus últimos 100 años de historia, no se puede demostrar que tiene interés humanitario en nada. Eso es indefendible. En una mirada antiimperialista, nadie puede asegurar hoy que EEUU es un país que te ayuda humanitariamente, ni a Puerto Rico es capaz de ayudar, mira si van a ir a la Patagonia, a una zona clave del extractivismo, con combustible fósiles, como la cuenca de Loma Campana donde está la formación Vaca Muerta a poner una base de ayuda humanitaria. La movilización y la difusión son importantes. El trabajo que se hace desde la multisectorial es fundamental y estamos difundiendo y acompañando. Sobre todo para captar a esos sectores vinculados al “antiimperialismo” o ligados con posturas latinoamericanistas, que están en posiciones gobernantes, para que tomen postura. Eso es fundamental, provocarles a ellos el debate. Es necesario demostrar de manera clara que es la embajada la que está detrás y preguntar: ¿vas a estar del lado de la embajada o de los pobladores que dicen no a la base norteamericana en la Patagonia. y mucho menos disfrazada de ayuda humanitaria?

Tomado de Resumen Latinoamericano Argentina/ Foto de portada: Canal Abierto.

