Argentina: «Hay indicios de que tienen que buscar a Tehuel con vida»

Entrevista realizada por Alfredo Grande y Julián Bouvier.

El padre de Tehuel, Andrés de la Torre, denunció que la fiscalía que lleva adelante la investigación está enfocada en una sola línea de investigación: la de que el joven trans fue asesinado.

“No buscan otra línea. No prospera mi reclamo. Y los indicios que van apareciendo dan a entender, por lo menos para mí, que a ella se la se la llevó una red de trata (el padre se refiere a Tehuel siempre en femenino). Más allá de la culpabilidad que tiene Ramos (Luis, uno de los imputados), que queda más implicado con esa acusación que tiene por parte de la fiscalía (la muestra de ADN positivo de Tehuel en una mancha de sangre que se encontró en la casa de Ramos), en máximo dos años sale libre. Yo supongo que el tipo tenía una deuda con alguien muy grande, impagable”, dijo. Y agregó: “La causa tiene veinticuatro fojas que no dicen nada de dónde puede estar Tehuel. Cuanto más grande es la causa, de hecho, creo que más desorientados estamos. En seis meses ningún éxito, todo un fracaso del Poder Judicial, de la Policía, del Gobierno”.

Andrés insistió en la importancia de que se busque a Tehuel con vida, ya que considera que hay información clave que no se está investigando. “Yo no digo que Tehuel esté muerta, tampoco soy necio o ciego de no entender que puede llegar a estar muerta, pero hay indicios de que tienen que buscarla viva. La fiscal me dice que salieron personas que trabajan contra la trata a buscar por la Provincia (de Buenos Aires), y estuvieron mirando y estudiando el caso y que no da para que sea algo relacionado con la trata. ¿Cómo que no da? ¿Y de dónde recibió los 100 mil pesos Ramos hace un mes? ¿De dónde? Tienen que saber quién puso esa plata. ¿Por qué motivo? ¿Quién es? ¿De dónde salió?… Nada”, explicó. Y narró el dolor y la bronca que siente la familia: “Esto es una tortura en cámara lenta. Una repetición de cámara lenta, donde tiran la pelota para adelante. ¿Por qué se demoran tanto en investigar una cosa desde el principio? Ya estaba enojado, ahora estoy más enojado. Porque me obligaron a enojarme. Uno se enoja cuando no lo respetan o no hacen el trabajo que tienen que hacer, porque para eso están. Mi abogada me aconseja que esté tranquilo, pero entiendo que ella tiene que seguir un protocolo. Yo no, yo lo evado y digo lo que pienso y lo que quiero”.

De la Torre remarcó la importancia de que los medios de comunicación lo acompañen: “Necesito que los medios muestren en vivo cuando yo salga a dar declaraciones, en el momento que aparezca alguien a decirme ‘termine con esto señor, ¿qué quiere?’ Y ahí pongan el micrófono y salga al aire en vivo, y que lo escuche toda la gente que está conectada cara a cara, o en la radio, lo que sea. Va a ser duro porque me expongo, pero no me importa, estoy buscando a mi hija, no voy a claudicar. Ellos creen que yo me voy a cansar porque soy un pobre jubilado que no tiene guita. Y no, yo tengo gente que me acompaña, que colabora”. También habló de las investigaciones que está realizando por su cuenta y se refirió a la prueba de ADN realizarla sobre las gotas de sangre que se encontraron en la casa de Ramos, uno de los dos imputados. “Fui a cientos de lugares de la Provincia por unos datos que me pasaron. Y dejé asentado lo que vi. Por eso es que la semana que viene voy a hablar con la fiscal, para que dé la autorización a la fiscalía de las zonas y los lugares que yo apunté. El viernes hicimos un comunicado de prensa con la abogada, donde aportamos todos los últimos datos. Lo de la gotita de sangre que dio positivo. Pero eso no hace avanzar la investigación. Es una cosa más que está como papel ahí escrito: una gotita que se encontró en la casa de Ramos. Tuvimos en vilo el tema durante dos meses. ¿Para qué sirve eso? Yo quisiera saber para qué sirve eso. ¿Para que ellos sigan buscando cómo está muerta por una gotita? ¿Estamos locos?”, dijo.

– ¿Qué piensan sobre la información de que la madre de Ramos mandó a demoler la casa?

– Yo me enteré ahora de eso. No hablé con la fiscal todavía. No sé si va a ir presa, o qué. Por eso te digo que lo de la gotita es para desviar la investigación, lo del celular que se encontró de Tehuel, la campera rota, media quemada, son para desviar la investigación. Pero a Tehuel se la llevaron y no la pueden encontrar. Es todo para desviar la investigación. Lo de la gotita de sangre no significa nada. Significa que quizá se resistió, porque yo sé cómo era mi hija, le pegaron una trompada o una cachetada, le rompieron el labio, le salió sangre. No es un charco de sangre. Es una gotita que cayó en una pared. Todo para desviar la investigación y para atrasarla. Uno va a la fiscalía con educación y no logra nada. Cuando uno va de malo se mueven todos los títeres. Entonces no sé si es que uno tiene que ser un maleducado, prepotente, pateador de puertas para que las cosas se hagan. Por ahí están acostumbrados a eso. A que los insulten.

– Del ámbito estatal, ¿alguien te está acompañando en la búsqueda de Tehuel?

– El único que me está acompañando un poco es el intendente de San Vicente (Nicolás Mantegazza). Por cuenta de la Intendencia, no por otra cosa. No por el nivel provincial, al contrario. La ministra de Género de la Provincia (Estela Díaz) me recibió y está trabajando. El procurador de la Provincia (Julio Conte Grand) no me recibe. Berni (Sergio, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires) tampoco. El comisario general de la Provincia (Daniel García) no sabemos quién es. No encontramos su oficina, ni un teléfono, ni nada. Para mí el procurador, el comisario general de la Provincia y Berni son claves, son personas con las que yo quiero hablar. Ninguno de estos tres personajes da la cara. Después, de otro organismo, no. Los que sí me están apoyando son todos privados, o chicos y chicas que están metidos en los temas de género, como las abogadas. Después, de medios de comunicación, solo radios. Televisión nada. Salvo Crónica, pero no les doy ni el buen día. Se portaron muy mal al principio, hicieron las cosas mal, nos faltaron el respeto como familia.

Sobre el cierre, Andrés de la Torre pidió, entre lágrimas, a toda la gente que lo sigan escuchando y “prestando los ojos”. Que sigan buscando a Tehuel con vida.

Tomado de ANRED/ Foto de portada: Marcos Pérez.

