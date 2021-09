Avanza la vacunación masiva en Cuba: ¿Cuáles son los próximos pasos?

Compartir

Septiembre es un mes decisivo para la vacunación contra la covid-19 en Cuba. Sobre lo que ha pasado hasta hoy, el inicio de la vacunación pediátrica y lo que sucederá con el resto de la población cubana que no se ha vacunado, se ofrecen detalles este lunes en la Mesa Redonda.

En ella comparecen la M.Sc. Dra. Ileana Morales Suárez, directora de Ciencia e Innovación Tecnológica del Ministerio de Salud Pública, y el Dr. Yuri Valdés Balbín, director adjunto del Instituto Finlay de Vacunas (IFV), para compartir detalles de lo que ha ocurrido y ocurre durante el proceso de vacunación en Cuba.

Ileana Morales: Septiembre es el mes decisivo

La Dra. Ileana Morales Suárez, directora de Ciencia e Innovación Tecnológica del Minsap, comentó que ha sido un camino corto, pero intenso. “Nos queda la recta final. Los desafíos han sido grandes, pero vemos lo que hemos ido alcanzando”.

Recordó que, según datos internacionales, los países de bajos ingresos apenas llegan al 1.8% de su población vacunada con al menos una dosis. Paralelamente, los países de elevados ingresos ya no solo han vacunado a una gran parte de la población, sino que están pensando en dosis de refuerzo.

“Estamos trabajando en un artículo de investigación relacionado con la inequidad en los temas de vacunación, que se hace más evidente que nunca en este proceso”, dijo la especialista.

Citando datos de Our World in Data, informó que Cuba ha administrado 14 600 000 millones de dosis, “y con lo que va a pasar en los próximos días, muy rápido vamos a llegar a los 15 000 000 y seguiremos.

“Han sido muchos los compañeros y científicos que han participado en todo el proceso de vacunación, y también las enfermeras y otros profesionales que vacunan”, dijo, y destacó la velocidad en la vacunación en el país, en el tiempo desde que comenzó ese proceso.

Recordó que hay países más ricos que comenzaron a vacunar sobre diciembre, y otros en enero y febrero. Cuba comenzó el intensivo de vacunación el 12 de mayo.

“Antes de eso habían transcurrido los ensayos clínicos con un número limitado de voluntarios, y los estudios en los trabajadores de la salud, que fueron poco más de 100.000, pero el grueso de los más de 14.000.000 vacunados se concentran desde el 12 de mayo a la fecha, es decir, poco más de tres meses. Eso habla de la velocidad con que hemos ido administrando las vacunas”, destacó.

“Cuba está punteando con el número de dosis diarias administradas, que, además, cuadriplica y más el número de las dosis diarias del mundo. A partir de hoy, la aceleración que le vamos a dar al proceso de vacunación va a ser algo que quedará para la historia del país. Vamos a lograr en un mes y un poco casi lo que hemos hecho desde mayo hasta ahora. Lo podemos hacer y lo vamos a hacer”, aseguró, al resaltar que se han conjugado las capacidad productivas con las organizativas.

“Algunos preguntan por el porcentaje de vacunados entre la población general. Hemos administrado prácticamente todas las vacunas que ha entregado la industria biotecnológica cubana, la cual está haciendo historia. Es una hazaña lo que ha hecho”, agregó.

Agradeció a Encomed, la empresa distribuidora de BioCubaFarma.“Sus trabajadores han hecho heroicidades. Llegando al último rincón de los municipios y territorios. Nunca han dicho ‘no se puede’”.

Cuba aparece en las estadísticas con poco más del 51% de su población con al menos una dosis administrada, aunque ya hoy supera el 52%, precisó la directora de Ciencia e Innovación Tecnológica del Minsap.

“Pinar del Río terminó hoy sus terceras dosis. Algunas cabeceras provinciales están terminando entre hoy y mañana. En los próximos días va a haber un número importante de personas vacunadas con tres dosis. No estamos haciendo competencia, quisiéramos que se acelerara en todos los países del mundo, porque la vacunación tiene que ser a nivel mundial; si no es así, no surte efecto buscado”, afirmó.

Presentó un gráfico que muestra las dosis diarias administradas por cada 100 habitantes. Cuba lidera este gráfico, con 1.51, cuatro veces prácticamente más que la media del mundo. “Es un número que esperamos superar en los próximos días”.

Asimismo, en otro gráfico que muestra las dosis por cada 100 personas, y Cuba tiene 128.76, solo superada por Reino Unido, con 134.33, pero por encima del mundo.

“Estamos avanzando rápidamente para alcanzar el 40% de la población con tres dosis. Septiembre es el mes decisivo. Por eso estamos hablando hoy de la recta final”, apuntó.

Habló de las insatisfacciones. “Si hoy pusimos 100, quisiéramos haber puesto 200. Mientras tengamos posibilidad, vamos a seguir acelerando, porque vacunar es imprescindible”.

Anunció que en próximos días “traeremos nuevos datos y estudios sobre la efectividad de las vacunas, que son muy buenos y satisfactorios”.

Según los datos del Minsap, se han intervenido integralmente 89 municipios, con toda la población de 19 años y más, como Pinar del Río, todos los municipios de La Habana, algunos de Matanzas, Santiago de Cuba y Camaguey. De ellos, 37 han concluido.

“Ahora se ha concebido una estrategia. Ha habido conversaciones con epidemiólogos, biotecnólogos, profesionales de la salud, porque algunos apostaban por concluir el proceso en territorios, y otros, según grupos de riesgo; unos, se inclinaban por concluir en territorios de baja incidencia, y otros en aquellos donde sube. Como toda situación compleja, tiene muchas miradas. Lo que hicimos finalmente fue una combinación. Hemos ido cerrando municipios que nos parecía que epidemiológicamente lo necesitaban, combinados con más de 15 grupos de riesgo”, explicó.

Se refirió a los grupos de riesgo de trabajadores y estudiantes de la salud, trabajadores de BioCubaFarma y otros vinculados a las tareas de la Covid-19. De igual modo, más recientemente, se incorporó a los pacientes nefrópatas, con enfermedades renales, trasplantados, embarazadas, lactantes y los residentes en los hogares de ancianos y centros médicos psicopedagógicos. En total, son casi 780 000 personas, y la mayoría ya concluyó el esquema.

“Estos grupos de riesgo ya están terminando, y con un gran impacto. En algún momento traeremos los datos de qué ha pasado en cada grupo. Es un tema de máxima prioridad, debido a la agresividad de la variante delta en estos sectores poblacionales».





“También traeremos un estudio de que ha pasado con los trabajadores de la salud”, añadió, y actualizó las cifras de vacunación: Cuba tiene el 52.1% de su población con una dosis aplicada, el 43.1% con dos dosis y el 37.5% con el esquema completo.

“Tenemos 339 027 niños entre 0 y 2 años que no son vacunables todavía. Aun así, no los sacamos de la ecuación, se calcula el porcentaje de vacunados respecto al total de la población cubana. Toda esta estrategia de vacunación por grupos de riesgo, territorios y edades ha estado respaldada por autorizaciones del Cecmed. Estamos en condiciones excepcionales para tomar este impulso y emprender la recta final de la historia”.

Tomado de Cubadebate/ Foto de portada: AA/ TRT.

