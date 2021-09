Biden esbozará plan de salud para contener variante Delta de Covid-19 en Estados Unidos

Compartir

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, esbozará un plan de seis puntos para frenar la variante Delta y aumentar el número de estadounidenses vacunados.

De acuerdo con la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, el mandatario expondrá la nueva estrategia con el fin de controlar la pandemia del SARS-CoV-2, causante de la Covid-19, con la unión de fuerzas entre los sectores público y privado.

Biden no reveló detalles del plan al ser interpelado por la prensa tras aterrizar en la base militar el martes por la noche, de acuerdo con The Hill. El último mes, Biden impuso requisitos de vacunación para los empleados del sector público, incluidos 2,1 millones de trabajadores federales y 1,3 millones de militares en activo. Asimismo, aseguró que no puede instituir un mandato de vacunación nacional a pesar de los reiterados llamamientos de algunos sectores del país.

El plan de Biden, aún por anunciar, llega en medio de algunas noticias alentadoras en la batalla contra la pandemia. Esta semana, Estados Unidos alcanzó el 75 por ciento de adultos vacunados con al menos una dosis de vacunas anti-Covid-19, según el oficial de la Casa Blanca, Cyrus Shahpar.

Las últimas estadísticas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) muestran que el 64,3 por ciento de los adultos estadounidenses ya se vacunaron completamente.

Tomado de Cubadebate/ Con información de Prensa Latina/ Foto de portada: AFP.

