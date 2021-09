Cuba: Respuestas para un regreso a las aulas

Compartir

Por Margarita Barrios.

Aun cuando es importante la vacunación para el retorno al aula, también se tomarán medidas de distanciamiento físico e higiene para evitar una situación epidemiológica en los centros escolares, aseguró la Doctora Ena Elsa Velázquez Cobiella, ministra de Educación.

En un reciente intercambio con la prensa, la titular del sector explicó detalles de la reanudación del curso escolar 2020-2021, el futuro regreso a las clases presenciales y respondió a varias preocupaciones de la familia que Juventud Rebelde comparte.

—¿En qué fecha será el regreso de cada grado a las aulas?

—Como ya se ha explicado son tres grupos de vacunación. El primero comenzó con los estudiantes de 12mo. grado y 3ro. de la Educación Técnica Profesional. Ellos tendrán solo cuatro semanas de clases televisivas y el 4 de octubre reanudarán las clases presenciales.

«También hemos priorizado a los estudiantes de 3ro. y 4to. años de la Formación Pedagógica, pues necesitamos que estos jóvenes se gradúen y comiencen a trabajar cuando empiecen las clases presenciales para que ayuden en los subgrupos en el caso de aulas numerosas en las primarias.

«El segundo grupo comenzará las clases presenciales el 8 de noviembre (nueve semanas de clases televisivas), que son secundaria básica y se incluye el 6to. grado; mientras el tercer grupo iniciará el 15 noviembre y por lo tanto tendrá diez semanas de clases televisivas».

—¿Qué tiempo tendrán los alumnos de 12mo. grado para prepararse para las pruebas de ingreso?

—Vamos a garantizar que los estudiantes de 12mo. grado terminen y puedan contar con cuatro semanas para la preparación intensiva con vistas a las pruebas de ingreso. Esa fue la estrategia utilizada el año pasado y se obtuvieron incluso resultados superiores. Todavía no tenemos fecha; es un proceso que se realiza en coordinación con el Ministerio de Educación Superior, pero debe ser a finales de febrero o principios de marzo.

—¿Cómo será el ingreso para los institutos preuniversitarios vocacionales de ciencias exactas (IPVCE)?

—En el caso de los IPVCE no se harán exámenes de ingreso, pero no se baja el rigor, pues nos apoyaremos en el escalafón de las notas obtenidas durante todo su paso por la secundaria básica y de manera directa se otorgarán las plazas a aquellos que han cursado el 9no. grado en el IPVCE, aunque hayan estado poco tiempo, y los participantes en concursos.

—¿Qué pasará con las escuelas que son internas y aquellos centros que han funcionado para el aislamiento de personas?

—El país tiene en esta función a los IPVCE, las escuelas pedagógicas, algunos politécnicos y escuelas especiales que son de régimen interno, y en la medida en que las condiciones lo permitan se retornará a estos.

«Los estudiantes de IPVCE irán al preuniversitario de su municipio; no podemos poner a tope las becas. Además estamos en conversaciones con las autoridades provinciales y municipales, pues hay 300 instalaciones del Ministerio en el país que son centros de aislamiento, y en la medida en que sea posible se irán incorporando a Educación».

—¿Será igual el proceso de continuidad de estudios de quienes terminan el 9no. grado?

—Se respetarán todos los pasos para la continuidad de estudios. Los estudiantes llenarán como siempre su boleta con diez opciones y se otorgarán por el escalafón. Quien no reciba ninguna de las especialidades que escogió participará de un proceso de reordenamiento y sin quitarle el mejor derecho a quienes están ubicados se realizarán los completamientos.

—¿Qué se hará en aquellos casos en que el uniforme escolar no les sirva a los alumnos?

—Ahora se va a terminar el curso 2020-2021 y las prendas correspondientes se vendieron el año pasado y prácticamente no pudieron utilizarse, pues las clases presenciales fueron por muy corto tiempo. Puede haber estudiantes que han cambiado su talla. Si no les sirve, cada escuela tendrá que analizar esos casos y el alumno acudir con otra prenda que sea adecuada. También está la tradicional cooperación entre las familias y vecinos para heredar los uniformes.

«A pesar de las dificultades económicas se elaboran los nuevos diseños que estarán entre febrero y marzo. Para ese momento se informará la venta. Ahora todas las blusas y camisas son blancas, ese tejido está en Cuba; hay otros que están en camino. En el nuevo diseño se mantiene el color rojo vino en las sayas y pantalones de la primaria, y el azul será ahora para el resto de las enseñanzas».

—¿En qué momento se encuentra el programa de reparación de centros escolares?

—El plan de reparación no se ha detenido y se aplican todas las acciones para que aun aquellas escuelas que no llevan reparación tengan agua, un lugar donde los estudiantes puedan lavarse las manos y los locales habilitados para evitar el hacinamiento.

—¿Cómo ha continuado la preparación del personal docente?

—La preparación del personal docente no se ha detenido en tiempos de pandemia, pues han recibido cursos online preparados por el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (ICCP) y la Empresa de Informática y Medios Audiovisuales, así como se han realizado videoconferencias desde el Ministerio de Educación (Mined) con orientaciones a los directivos municipales y provinciales.

«La hemos mantenido porque sabemos que es fundamental que el profesor sepa diagnosticar a sus estudiantes. Además hemos dado ayuda a la familia para que pueda auxiliar al alumno con la tarea. Tenemos la responsabilidad de que esos procesos se desarrollen con calidad y los objetivos se cumplan.

«La familia, que es una aliada imprescindible, se ha crecido durante estos tiempos; ha cooperado y reconocido como nunca antes el papel del maestro. Pero cuando comiencen las clases presenciales también necesitamos de su apoyo, porque están los temas de la disciplina, los horarios, la aplicación al estudio».

—¿Cuál es el rango de cobertura docente en el país?

—La cobertura docente es de 97,8 por ciento sin alternativas, el más alto completamiento que se logra desde muchos años. Eso nos garantiza hacer los subgrupos en las primarias que tienen aulas con más de 25 alumnos, pues cada una tiene dos maestros.

«Incluso La Habana también tiene un comportamiento favorable. No obstante, los profesores de otras provincias que vienen a la capital son cerca de 3 000 y ya las 11 villas donde se alojan se han estado preparando.

«Los maestros se han ido incorporando desde el día 30 de agosto, en pequeños grupos, porque tienen que visualizar las clases televisivas y actualizar el diagnóstico de cada alumno. Además se aplicarán las adaptaciones curriculares que ha preparado el ICCP de conjunto con equipos del Mined».

—¿Qué pasará con los alumnos de 1er. grado?

—Se debe hacer un levantamiento de todos aquellos que ya saben leer, pues tenemos familias que se concentraron en que los niños aprendieran, pero algunos no lo han logrado. Se precisa una atención diferenciada. El 1er. grado. no se repite. El alumno puede pasar a 2do. sin tener todos los objetivos vencidos, pero hay que evitar que luego repita 2do. También sabemos lo que implica que toda el aula sepa leer y uno o dos no puedan. El maestro tiene que trabajar con mucho amor y cuidado.

—¿Cuándo comenzará el curso escolar 2021-2022?

—Debe iniciar entre los meses de febrero y marzo del próximo año. Hay un grupo de centros escolares en Las Tunas, Holguín, Cienfuegos, Camagüey y Santiago de Cuba que ya terminaron el actual curso. Ellos no tienen que esperar, comenzarán el nuevo y dispondrán de más tiempo. Hasta el curso 2023-2024 no volverá a tener el país un curso escolar que empieza en septiembre y termina en julio.

Foto: Abel Rojas Barallobre.

Tomado de Juventud Rebelde / Foto de portada: Abel Rojas Barallobre.

