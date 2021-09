Dispersan caravana migrante en el sur de México

Compartir

El grupo salió de Tapachula, Chiapas, pero fue frenado a su llegada a Huixtla.

Un cuarto grupo de varios centenares de migrantes, integrado en su mayoría por familias con niños, que había partido de la ciudad fronteriza de Tapachula, con destino a Estados Unidos, fue dispersada en Huixtla, Chiapas.

Tras una tensa semana en la que otros tres grupos intentaron intentaron infructuosamente atravesar el sureño estado de Chiapas donde las caravanas han sido desarticuladas y dispersadas, esta nuevo movimiento fue contenido por fuerzas del orden público.

De acuerdo con la prensa local, personal de Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional dispersaron a los migrantes en Guadalupe de Huixtla, tras haber recorrido 43 kilómetros.

La contención que buscaban los uniformados a la altura del puente del río Huixtla provocó la división del grupo: unos corrieron a la vía del tren y otros río arriba.

Los migrantes, que huyen de la violencia y la pobreza en sus países de origen, buscan llegar a Estados Unidos para pedir refugio.

Sobre las acciones para frenar a estos grupos, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este jueves que contener a los indocumentados no es suficiente para erradicar la migración forzada.

Aseguró que escribirá a su homólogo estadounidense, Joe Biden, para insistir en que Washington contribuya a proyectos de desarrollo en la región que ayuden a erradicar la migración forzada.

Además, abogó por visas temporales de trabajo para los centroamericanos que huyen de sus países.

“Contener migrantes no es suficiente (…) No podemos simplemente estar deteniendo, hay que abordar las causas. No es aconsejable basar el plan de inmigración en la contención, es inestable», sostuvo López Obrador durante su rueda de prensa diaria.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, del 1 de enero al 31 de agosto de ese año se han identificado a 147 mil 033 migrantes en condiciones irregulares dentro del territorio mexicano.

Tomado de Telesur/ Foto de portada: EFE

