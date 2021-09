EEUU analiza usar ilegal base de Guantánamo con fines migratorios

Compartir

Estados Unidos analiza utilizar la ilegal base naval de Guantánamo (sureste de Cuba) para detener y procesar inmigrantes, reveló hoy el sitio digital Axios.com.

El Gobierno del presidente Joe Biden busca un operador para el centro de detención de migrantes de Guantánamo en medio del incremento de las llegadas de indocumentados a Del Rio, Texas, donde el fin de semana se estimó había 14 mil personas acampadas debajo de un puente.

El posible centro de recepción sería ubicado en el enclave que ocupa Estados Unidos ilegalmente en el sureste de Cuba, en contra de la voluntad del pueblo y las autoridades de la isla caribeña.

La medida se produce en un momento en que la administración se esfuerza por gestionar los miles de migrantes haitianos hacinados en un campamento en la ciudad fronteriza de Del Río, algunos de los cuales fueron liberados y otros deportados hacia su país.

Detalles citados por Axios indican que el centro de retención tiene capacidad para albergar a 120 personas y tendrá una ‘población diaria estimada’ de 20, según dice el listado, que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó discretamente el 17 de septiembre.

‘El proveedor de servicios será responsable de mantener en el lugar el equipo necesario para montar instalaciones de alojamiento temporal para poblaciones que superen los 120 y hasta 400 migrantes en un caso de aumento de la demanda’, agregó la publicación.

Según los requerimientos, al menos el 10 por ciento del personal debe dominar el español y el criollo haitiano.

No está claro si la administración planea trasladar a los indocumentados de la frontera sur a la base ilegal en la Bahía de Guantánamo, donde los migrantes detenidos en el mar años atrás fueron alojados, según NBC News.

Axios recordó que la instalación militar estadounidense en territorio cubano es conocida por ser la sede de una controvertida prisión para detenidos sospechosos de terrorismo, muchos de ellos víctimas de aberrantes torturas, aunque posteriormente se dijo que algunos eran inocentes.

Asimismo durante el gobierno de George H.W. Bush, de 1991 a 1993, el entonces fiscal general William Barr detuvo indefinidamente en ese lugar hasta 12 mil solicitantes de asilo haitianos.

‘Es muy preocupante que la administración pueda estar considerando utilizar Guantánamo para detener a solicitantes de asilo haitianos u otros’, dijo Wendy Young, presidenta del grupo de defensa de los inmigrantes Kids in Need of Defense, a NBC News.

Según Axios, autoridades de seguridad interior o inmigración estadounidenses no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Tomado de Prensa Latina/ Foto de portada: Tom Van de Weghe

