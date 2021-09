El Salvador perdió $2 millones en un día con la compra de bitcóin

Compartir

Por Irma Cantizzano

El criptoactivo perdió alrededor de un 11 % de su valor ayer que fue el estreno de la Chivo Wallet en el país. Mientras los bonos siguen en picada, ya que parece que lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional está cada vez más lejano.

En el primer día del bitcóin como moneda legal en El Salvador, el criptoactivo perdió su valor alrededor de un 11 %, eso implica que los 400 tokens que compró el gobierno el lunes (antes que entrara en vigencia la ley) por unos $20.4 millones hubieran sido hoy $2 millones más baratos.

Estos son cálculos propios, tomando en cuenta a la hora que el presidente Nayib Bukele anunció las compras el lunes por Twitter y verificando el precio del mercado a esa misma hora el día de ayer. Porque hasta el cierre de esta edición el gobierno no había especificado a qué precio y con qué comisión habían sido adquiridos los criptoactivos.

Bukele señaló que ayer había adquirido otros 150 tokens más, aprovechando «la bajada de precio», por la hora en que lo publicó se podría inferir que el costo de esos bitcóins rondó los $6.8 millones.

Según los expertos las compras podrían continuar, media vez la demanda de los usuarios por descargar la billetera continúe, aunque se desconoce si sobrepasará lo estipulado en el dictamen 79 donde señalaba que eran $30 millones los que se utilizarían para ese fin.

Minutos después de la compra, el mandatario volvía a tuitear etiquetando al Fondo Monetario Internacional (FMI). «Parece que el descuento está terminando. Gracias por la (bajada de precios) @IMFNews. Ahorramos un millón en papel impreso. El Salvador ahora tiene 550 bitcóins».

El por qué de la etiqueta para el FMI no quedaba clara, organismo con el cual el país (hasta donde se sabe) está negociando un acuerdo de Servicio Ampliado por $1,300 millones. Aunque el organismo ha sido uno de los más críticos con esta medida implementada por El Salvador, señalando que podría afectar macroeconómicamente al país.

Recientemente en un artículo publicado en su blog, señalaban que las criptomonedas «para algunos, es una oportunidad de realizar transacciones de forma anónima, para bien o para mal. Para otros, es una forma de diversificar carteras y mantener un activo especulativo que puede generar fortuna, pero también importantes pérdidas».

Volatilidad

La volatilidad de la moneda es uno de los grandes problemas que han visto los expertos ante su adopción. El economista estadounidense Steve Hanke, con quien también Bukele ha tenido fuertes cruces en redes sociales, publicaba ayer que «la extrema volatilidad del bitcóin (BTC) es solo otro recordatorio de que BTC es un activo altamente especulativo con un valor fundamental de CERO».

Para Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva, la moneda puede seguir subiendo de valor y eso beneficia a los que la tienen como una inversión «especulativa de alto riesgo», pero esa volatilidad afecta directamente a los usuarios que necesitan el dinero para el día a día.

«Una persona que gane el salario mínimo no puede darse el lujo de perder el 10 % del mismo en un día, o no le puede decir ‘esperate un mes, no los gastés porque va a subir’», ejemplifica.

Para Acevedo, solo aquellos agentes económicos que tienen todas sus necesidades básicas cubiertas tienen alta posibilidad de ganar a un mediano plazo.

Más riesgo

Y mientras la moneda caía, el precio de los bonos del país se venía también para abajo, cayendo hasta un -5 % algunos tramos como el de 2029, según datos del mercado. Esto implica que si el país decidiera salir a los mercados internacionales a colocar deuda, la deuda sería más cara.

Igualmente el EMBI que es el Indicador de Bonos de Mercados Emergentes, que mide la capacidad de pago de un país (mientras mayor riesgo de impago más alto será el índice) sigue al alza. Hasta el 3 de septiembre este se ubicaba en 8.28 arriba del 8.11 del 31 de agosto, y casi el doble de Costa Rica (4.74) y más de tres veces el de Guatemala (2.54).

«La conclusión es que la agenda política dominante socava las relaciones diplomáticas de Estados Unidos, así como las perspectivas de un programa del FMI», dijo Siobhan Morden, directora de estrategia de renta fija para América Latina de Amherst Pierpont Securities a Bloomberg, donde agregó que «los riesgos de mercado aún podrían ser altos hasta que comprendamos mejor la prima de riesgo de la póliza de Bukele, especialmente sobre cómo planean financiarse el próximo año».

Tomado de La prensa gráfica/ Foto de portada: Shutterstock

