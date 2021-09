En Argentina una multitud homenajeó la lucha de las y los Montoneros en Plaza de Mayo

Compartir

Fotos de Julia Mottura/ Video María Torrellas

En Plaza de Mayo, en ese sitio que ha sido escenario de tantas luchas populares, allí precisamente, junto al Cabildo, este miércoles se realizó un multitudinario homenaje por el Día de las y los Montoneros, organización que a partir de 1970 luchó por la liberación nacional y la Patria Socialista. El acto centró el recuerdo de todas y todos ellos en la figura de Fernando Abal Medina y Gustavo Ramus, asesinados por la policía el 7 de septiembre de 1970, en la localidad bonaerense de William C. Morris.

Frente al Cabildo histórico no se habló solo del pasado, sino también del tumultuoso presente, en este acto convocado por la OLP-Resistir y Luchar y Convocatoria Segunda Independencia, al que asistieron también militantes de la Coordinadora Barrial Resistencia, el Partido de la Liberación, el partido Guevarista, el MULCS y otras organizaciones sociales, así como el secretario general de la CTA Autónoma, Ricardo Peidro.

«Aquí estamos, un puñado de veteranos montoneros y las pibes y los pibas de organizaciones que levantan nuestra historia. Aquí estamos las y los que tenemos memoria fértil y no olvidamos a nuestros hermanos y hermanas que cayeron combatiendo o asesinados por la represión. No nos han vencido, y esta es una prueba más». dijo, abriendo la actividad, Carlos Aznárez, mientras los y las manifestantes, coreaban como en otras épocas: ¡Montoneros, carajo!»

Enseguida, por el Frente Cultural Che Adelita, llegó el canto combativo de Jorge “Pampa” Ubertalli, entonando una “milonga montonera”, aplaudida por todos los presentes.

Luego, se escuchó, por Convocatoria Segunda Independencia, a Eduardo “Negro” Soares, quien fuera oficial montonero, y que en sus primeras palabras apuntó a «esas primeras y segundas líneas de nuestras organizaciones que todos los días militan en los barrios». Así, recreó pasajes de lo que significó la lucha montonera, a nivel de toma de conciencia, de formación permanente a través de combinar la teoría con la acción contra los poderosos. Hablando del momento actual criticó al actual gobierno y al peronismo de la cúpula, pero señaló que «hay en la base decenas de miles de compañeros sobre los que debemos trabajar para armar organización popular pensando en la toma del poder”.

Inmediatamente después se realizó un homenaje al internacionalismo, «respaldando a las y los presos palestinos recientemente fugados de una prisión, recapturados 4 de ellos y ferozmente torturados». Con los aplausos de los presentes se apoyó la lucha de ese pueblo, condenando en duros términos al sionismo y al imperialismo yanqui. Continuando con ese momento internacionalista, María Torrellas, del Che Adelita, reivindicó la lucha del pueblo vasco y levantando la ikurriña (bandera vasca) cantó en euskera el tema “Kalera, Kalerá” (A la calle, a la calle”).

Video de varios aspectos del acto

Un momento especial se vivió cuando se recordó al Tupamaro uruguayo Alberto Zapiscán, fallecido en la fecha y también al luchador peruano Abimael Guzmán, «a quien la clase política y el terrorismo mediático más la debilidad gubernamental se han ensañado con sus restos». “No podrán hacerlo desaparecer para evitar como ellos dicen, homenajes y reconocimientos. Ya lo intentaron con Evita y con el Che, pero fracasaron, y lo mismo les ocurrirá con Abimael Guzmán”, se dijo, mientras la multitud gritó varias veces “presente”, dando una nueva muestra que en este acto el “discurso políticamente correcto” fue repudiado de plano.

Luego, subió a la tarima que hacía de escenario, el ex comandante montonero, Roberto Cirilo Perdía, quien habló también de la organización que se construyó hace 51 años con la idea de desequilibrar la balanza a favor de los más humildes, luchando por todas las vías posibles para que el poder sea del pueblo. Hablando del aquí y ahora, puso énfasis en reconocer la lucha de las compañeras en los barrios y motorizando las movilizaciones en las calles. También dijo que “debemos mirarnos en el espejo, con vergüenza, por la situación que viven y sufren nuestros hermanos y hermanas de los pueblos originarios”. Finalmente, planteó la necesidad de organizarse poco a poco, desde abajo. “Debemos juramentarnos en pelear por la patria, avanzando en la lucha por la tierra, en el trabajo sin patrón, buscando que a la economía la podamos ir manejando de lo chico a lo grande, peleando por la soberanía alimentaria, y por sobre todas las cosas, forzando la independencia como clase de todos los poderes fácticos”.

A continuación la actriz Eliana Wassermann, interpretó el monólogo sobre la revolucionaria comunista polaco-alemana Rosa Luxemburgo, extraído de la obra teatral de Norman Briski, “La conducta de los pájaros”. Compentrándose en el papel jugado a principios del siglo XX por Rosa «la Roja», desmenuzó su pensamiento sobre el reformismo como traba fundamental para la Revolución, poniendo en sus palabras conceptos ideológicos que hoy están absolutamente vigentes.

Otro momento fuerte del acto fue otro homenaje a un revolucionario caído en combate, en este caso Roberto Mario Santucho, del PRT-Ejército Revolucionario del Pueblo, «y en su nombre, a todas y todos los compañeros y compañeras de otras organizaciones, que lucharon por el Socialismo».

Posteriormente, por las compañeras de la OLP-Resistir y Luchar, Carina Peralta enfocó su discurso ponderando la lucha cotidiana de las “doñas” en los barrios, las que se ponen al hombro la atención de los merenderos, de las ollas populares pero también son las primeras en los cortes de calles o en el enfrentamiento con la represión o los traficantes que inundan con droga cada barrio. Recordó a las y los Montoneros, a los 30 mil desaparecidxs pero también reivindicó a Santiago Maldonado, a Facundo Astudillo Castro y a todos los pibes y pibas asesinados por el “gatillo fácil” de las policías de todo el país. Repudió a la derecha pero también al actual gobierno “cuyos ministros se llenan la boca de discursos y mentiras y luego matan de hambre a la mayoría de nuestro pueblo”. Llamó a organizarse desde la base y a seguir peleando por la patria socialista.

Finalmente, Alejandro “Ruso” Ignaszewski la OLP-Resistir y Luchar, cerró el acto convocando a la lucha como hasta ahora “porque nuestros sueños no caben sus urnas”.

De esta manera culminó un acto muy especial para estos tiempos que corren, convocado bajo la consigna “No nos han vencido” y “Nosotros votamos no olvidar”. Un acto de reencuentro de veteranos montoneros, hombres y mujeres que pasaron cárcel, destierro y perdieron en el camino a muchxs queridxs compañerxs. Pero para su satisfacción, la gran mayoría de los presentes fueron las y los jóvenes de las nuevas generaciones que recogen el legado y obstinadamente pujan por llevarlo como bandera a victorias futuras.

Carlos Aznarez

Numerosos saludos internacionales y locales al acto por las y los Montoneros

Con motivo del acto y adhiriendo al mismo, han llegado varias adhesiones desde Latinoamérica y Europa

Saludo del Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos

La Habana, 7 de septiembre de 2021

Queridos Compañeros

Nos unimos al acto que reivindica la memoria de Fernando Abal Medina y Gustavo Ramus, dos de los fundadores de la Organización Montoneros, caídos en combate el 7 de septiembre de 1970 y que dio origen a conmemorar en esta fecha el Día del Montonero.

Lo hacemos honrando la vida y los sueños de miles de jóvenes que fueron masacrados por las distintas dictaduras militares y los gobiernos que, en nombre de una falsa democracia, crearon, financiaron y armaron organizaciones criminales como la Alianza Anticomunista Argentina -Triple A-, proscribieron, persiguieron y declararon ilegal a la mayor organización política que aglutinaba el pensamiento liberador de decenas de miles de argentinos que integraron el Movimiento Peronista Montoneros.

Más allá de aciertos, errores y profundas diferencias, no aceptamos el relato que impuso en la sociedad argentina el gobierno de Raúl Alfonsín sobre la Teoría de los dos demonios, que satanizaba no solo a Montoneros sino a todas las organizaciones que en situación extrema optaron por la lucha armada, poniendo en riesgo sus propias vidas para defender las conquistas del pueblo. No solo se mintió y tergiversó la historia, sino que se intentó igualar a represores con reprimidos para negar la esencia fascista, la cárcel, la tortura y los crímenes del Terrorismo de Estado.

Pero los pueblos tienen memoria y algún día serán los nietos de aquellos militantes Montoneros los que la escriban.

Honor y Gloria a todos los militantes Montoneros que ofrendaron sus vidas por una Patria Liberada

Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad a los Pueblos

______________________

Saludo del Frente Popular para la Liberación de Palestina, delegación en Cuba

A los héroes fundadores Motoneros:

Queridos compañeras y compañeros de Argentina, en este nuevo aniversario 51 de la fundación del Movimiento Montoneros, un Movimiento patriótico revolucionario histórico contra la dictadura militar y por una patria socialista, reciban un fuerte abrazo y saludo revolucionario de la representación del Frente Popular para la Liberación de Palestina en Cuba felicitando a todas y a todos por está histórica fecha y por todas las luchas heroicas liberadas.

Junto a ustedes, recordamos a todos y todas los combatientes caídos luchando contra la dictadura. En este momento, recordamos una frase y un lema de del FP y la Revolución Palestina: Los Revolucionarios nunca mueren.

Estarán eternamente entre nosotros .

Reiteramos nuestra solidaridad palestina con ustedes y agradecemos toda forma de apoyo y solidaridad argentina con nuestra lucha contra la ocupación y el colonialismo sionista israelí en Palestina.

Juntos en lucha contra el enemigo común, el sionismo, el imperialismo y el capitalismo salvaje.

Viva por siempre el legado del Movimiento Montoneros.

Representación del FPLP

__________________

Saludo de la JUVENTUD DE LA UNIDAD POPULAR DEMOCRÁTICA DE JORDANIA, en Cuba

Saludo solidario desde Jordania hasta Argentina.

Con este aniversario 51 de la fundación del Movimiento Montoneros, reciban un fuerte abrazo y saludo solidario revolucionario de la representación de la Juventud de la Unidad Popular Democrática de Jordania en Cuba felicitando a todas y a todos por está histórica fecha.

Juntos construimos un mundo mejor.

Gloria eterna a los mártires caídos en la dictadura.

Hasta la Victoria Siempre.

____________________

De JOEL SUÁREZ, Coordinador del Centro Martir Luther King, de Cuba

Combatientes de la esperanza, aquellos que nos acompañan desde algún lugar que siquiera imaginamos, aquellos q pudieron sortear desapariciones, torturas y combates y la vida les da el privilegio de estar aquí hoy:

No fue en vano. Aquellas opciones y caminos que ustedes tomaron, a los que los miramabamos con orgullo desde la distancia, desde esta isla indomable, hoy siguen teniendo nuestro reconocimiento, admiración y sobre todo respeto. Nadie tiene mayor amor que aquel q da su vida por sus amigos. Ustedes y los que no ESTÁN, quisieron virar esta tierra de una vez, estimaron en su momento y sus condiciones cual era el camino a seguir. De errores y desaciertos ya se ha hablado DEMASIADO. HOY TOCA recordar, celebrar y reivindicar. No puede quedar en el olvido, lo que la memoria tiene que traer para inundar el presente de nuestras luchas, es el valor supremo de la coherencia y del compromiso con el camino elegido. Por eso, al resto, a los que no habíamos nacido o a los que miraron los acontecimientos desde lejos, no toca el respeto del silencio y volver a recordar con la canción: la palabra es de ustedes, me callo por pudor.

Gloria eterna a los q soñaron y pelearon por la patria socialista

_______________

DESDE COLOMBIA, MENSAJE DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS

Desde PERÚ: Por la Coordinación Política Continental de Alba Movimientos, Ricardo Jiménez.

La historia de los Montoneros vive en los procesos de cambio que empujan los pueblos en Nuestra América.

Saludos de Alba Movimientos al acto Día de las y los montoneros.

Queridos/as y admirados/as compañeros/as que lucharon en Montoneros

Pueblo Argentino

Pueblos de Nuestra América y el mundo

Llenos de emoción y admiración, les hacemos llegar nuestro saludo a este necesario, justo y merecido acto de homenaje, memoria y vigencia, a una organización revolucionaria que ha brindado tan altos grados de sacrificios y esperanzas de liberación a su pueblo.

No solo el coraje, la entrega y el amor de Montoneros está vigente y palpita en los pueblos de Nuestra América que continúan esa misma lucha de liberación, sino también el programa de un socialismo nacional y popular, que Montoneros planteó con tanta claridad, coincidiendo y continuando con el deber revolucionario creativo, que señalarán Simón Rodríguez y José Carlos Mariátegui.

Ese programa de construcción de un socialismo de acuerdo a las condiciones y caminos propios de cada pueblo, está sobre el escenario de la historia ahora mismo, mientras escribimos estas palabras, en los procesos de cambio que, contra colosales dificultades, empujan los pueblos en Nuestra América y el mundo.

Como una semilla siempre verde y siempre germinando, sembrada por las y los revolucionarios, entre ellos, destacadamente los nunca vencidos montoneros.

Adelante y seguimos, compañeros y compañeras.

Hasta la victoria final, siempre.

_____________________________

DESDE BOLIVIA: ADHESIÓN DE ANTONIO ABAL, EX CONSUL DE BOLIVIA EN ARGENTINA

La definitiva independencia de los pueblos será obra de los mismos pueblos, de los hombres y mujeres que no se ponen límites, que quiebran los límites. Montonero fue Eustaquio Méndez, guerrillero por la independencia, Montoneros fueron los jóvenes que resistieron, en dura batalla a la dictadura militar Argentina. Montoneros serán los que construyan la patria grande.

DESDE EUSKAL HERRIA (PAÍS VASCO) LA ADHESIÓN DEL GRAN LUCHADOR E INTELECTUAL INDEPENDENTISTA IÑAKI GIL DE SAN VICENTE

NO NOS HAN VENCIDO

Así reza el cartel con el que las y los montoneros anuncian el homenaje a sus miembros asesinados, detenidos, torturados, encarcelados, exilados y supervivientes, que va a tener lugar este martes 7. Me ha fascinado la frase –“no nos han vencido”– por su actualidad y por su carga de futuro. Afirmar que una organización sigue invicta pese a todo, significa afirmar que las razones que defendió tenían la fuerza necesaria para aguantarlo todo y para permanecer. Significa también que, partiendo de ese «todo», aquella fuerza sigue teniendo razón en el presente porque no se han desaparecido aún las razones de su lucha: siguen estando presentes aunque hayan cambiado algunas de sus expresiones externas. Y por último, significa que, cara al futuro, puede aumentar la fuerza que se mantiene en el presente adaptada a las necesidades de ese futuro. Por esto, es tan valioso, revelador e importante el hecho de que “no nos han vencido”.

IÑAKI GIL DE SAN VICENTE

____________________________

DESDE URUGUAY, la adhesión del referente histórico de los Tupamaros, JORGE “TAMBERO” ZABALZA

Desde la otra orilla del Río de la Plata, desde Santa Catalina, envío un saludo por el Día del militante Montonero, que es también nuestro día, el día de toda la generación del Che Guevara, el de todos y todas las que murieron peleando por revolucionar este mundo de injusticia y opresión. El día también de aquellos que quisimos recuperar las formas comunitarias para organizar nuestra vida política.Cambiar la pirámide por una línea horizontal. Las mismas formas que interrumpieron y abortaron los invasores europeos en América, las mismas que también fueron cortadas a sangre y fuego cuando la Comuna de París. Nuestra forma de organizar el poder, el poder del pueblo. Es también el día de los y las que quisimos revolucionar el modo de producir, hacer que surgieran formas de cooperar voluntariamente para trabajar y que se fueran las formas de trabajo forzado por un salario. Mujeres y hombres trabajando como una realización vital, como una necesidad íntima de cada ser humano.

Creo que cuando recordamos a las y los militantes montoneros recordamos todas aquellas formas ideológicas, todo aquel programa e imaginario revolucionario que nos llevó a luchar en los 60 y en los 70 detrás de Ernesto Che Guevara.

Un abrazo fraterno para todas y todos los compañeros.

___________________________________________

DESDE PARAGUAY, Fátima Rallo Gutiérrez, presidenta del COSPP, Fundadora de la Red de Bibliotecas Hugo Chávez Frías

Compañeros y Compañeras:

En este Acto de reivindicación y homenaje a quienes lucharon por una Patria socialista,le hacemos llegar desde el Consejo de Organizaciones Sociales y Populares del Paraguay, y desde de la Red de Bibliotecas Populares Hugo Chávez Frías, nuestro saludo Solidario y Revolucionario, en el día de las y los Montoneros.

La lucha de ayer se hace nuevamente presente hoy; en las luchas de los pueblos por una transformación social que dignifiquen al hombre y a la mujer.

HONOR Y GLORIA a los COMPAÑEROS y COMPAÑERAS que dieron sus vidas luchando por una sociedad más justa y solidaria.

____________________________

DESDE CHILE, Marcelo Osses, por Radio Plaza de la Dignidad

Saludo el día de las y los Montoneros

Como no abrazar a lxs compañerxs y hermanos Montoneros que desde los años 70 dieron dura y frontal batalla al “Gorilaje” argentino y sus aparatos represivos y criminales, fueron una acción constante de Dignidad en su lucha contra el imperialismo Yanqui y sus sucursales patronales en la revolucionaria Argentina de los años 70 y 80.

Fueron un foco de lucha revolucionaria en toda la sociedad de la época, en los sindicatos obreros, en las Universidades y en las provincias del territorio, Supieron atraer a obreros estudiantes, campesinos, intelectuales, curas, hasta policías y militares revolucionarios formaron en el corazón del sistema capitalista y oligarca de aquellos años.

En su lucha por el socialismo cayeron miles de hermanos y hermanas argentinos, en las ciudades y en operaciones militares de gran envergadura, batallaron y combatieron dando grandes golpes a la clase explotadora y sus esbirros.

Son miles las acciones militares y de lucha amplia que se dieron en esas décadas, como no recordarlas hoy en que esa bandera de Dignidad ha sido empuñada por las nuevas generaciones de combatientes anticapitalistas que dan batallas en todas las tierras de América contra el mismo enemigo que hoy asola nuestras tierras y ecosistemas con su extractivismo feroz, depredando los recursos a costa de la pobreza y éxodo de campesinos e indígenas que se ven expulsados de sus tierras por los megaproyectos de compañías transnacionales.

Las luchas de hoy son más amplias y diversas y utilizan todas las formas de lucha que el pueblo va decidiendo en la conquista del buen vivir, la dignidad y el Socialismo.

Esta épica de lucha de los compañeros Montoneros y otras agrupaciones revolucionarias de nuestra América latina se hermanan nuevamente rescatando el ejemplo de las y los combatientes del hermano pueblo argentino.

Santiago de Chile,

7 de septiembre del año 2021

A 35 años del ataque a la comitiva del Tirano Pinochet

___________________________________

DESDE VENEZUELA, JUAN CONTRERAS, DE LA COORDINADORA SIMÓN BOLÍVAR

Hermanos y hermanas

Camaradas todos, todas y todes.

Reciban un fraternal saludo bolivariano, revolucionario, patriota, latinoamericano, caribeño, antiimperialista y anticapitalista desde la República Bolivariana de Venezuela de parte de los camaradas de la Coordinadora Simón Bolívar a los organizadores de este evento, al Pueblo argentino, a los compañeros y compañeras presente en esta actividad, a los Montoneros y Montoneras presentes físicamente, a los que no están físicamente porque partieron antes, al Pueblo de Evita Perón, del prócer Jose de San Martín, al poeta Julio Cortaza, del Cmte. Ernesto Che Guevara, a los 30 mil desaparecidos, a las Madres de Plaza de Mayo.

Salud compañeros y compañeras.

Hoy en ese sentido homenaje a más de 51 años de lucha a los que no nos han vencido, reivindicamos a los que lucharon por la patria socialista, por ello debemos seguir dando la batalla contra el imperio yankee y las oligarquías criollas del continente, nada mejor que estas iniciativas para reeducarnos en los valores que nos legaron nuestros próceres independentistas y nuestros grandes revolucionarios del continente.

Bueno ahora estamos aquí en este evento de mucha importancia para todos nosotros y para millones de compatriotas que a lo largo de este continente, desde México hasta Argentina y pasando por el Caribe hoy están llenos de esperanzas, llenos de fuerzas, llenos de fe y cada día con mayores niveles de conciencia.

Nos toca vivir una época de profundas y extensas convulsiones, engendradas por la crisis del capitalismo y por la crisis de un sistema de valores que carece de cualquier aprecio por lo humano.

Por ello nos consideramos herederos de los grandes maestros que en el pasado lucharon por la libertad, la originalidad y la dignidad del hombre de Nuestra America, y tendemos nuestra mano solidaria a todos los Montoneros y Montoneras que hoy continúan en la misma lucha.

Fue un honor hoy para nosotros saludarlos, una gran responsabilidad, pero también unas satisfacción ver la valentía de quienes siguen abrazando las causas de la Redención Social, la Emancipación de nuestros Pueblos, la Liberación Nacional, la Construcción del Socialismo y la Segunda y definitiva Independencia , son ejemplos de luchas el Cmte. Roberto Cirilo Perdía , el hermano y camarada Carlos Aznarez y otros hombres y mujeres hoy aquí presente siguen levantando las banderas de nuestros hermanos que no están.

Felicitaciones a los organizadores y a todo este maravilloso pueblo.

Solo la lucha nos hará libres !

Arriba los que luchan !

En Bolívar y San Martín nos encontramos todos .

Coordinadora Simón Bolívar

Septiembre 2021.

Por CSB : Camarada Juan Contreras.

________________________________

DESDE EUSKAL HERRIA, DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONALISTA VASCA ASKAPENA

Estimados compañeras y compañeros montoneros,

La única lucha que se pierde, la única lucha que conlleva a una derrota final, es la que nadie comienza o para la que no hay nadie que la continúe.

Aún la derrota más nefasta se transforma en victoria si hay quienes la asumen porque así habrá quienes aprendan de ello.

Se fosilizan como derrotas durante años y siglos si quienes la provocaron intentan esquivar su responsabilidad y engañar al pueblo disfrazando su derrota como victoria. «Aunque la mona se vista de seda mona se queda.»

La juventud, las generaciones que vienen tienen que aprender lecciones imprescindibles para su «que hacer» de nuestras derrotas pasadas y solo podrán hacerlo si son asumidas con responsabilidad. De falseadas victorias truchas solo aprenderán lo que no hacer.

Habrá jóvenes que lucharán un día, y serán buenos.

Hay otros que lucharán un año, y serán mejores.

Lucharán jóvenes muchos años y serán muy buenos.

Habrá jóvenes que lucharán toda su vida, hasta su vejez y más allá como ejemplos; estos son y serán imprescindibles.

Desde Euskal Herria, Askapena asumimos nuestra responsabilidad en las derrotas pasadas y a pesar del análisis pesimista buscamos el máximo optimismo en la voluntad del que hacer solidario internacionalista cotidiano y práctico. Estimamos como ejemplo a las luchadoras y luchadores montoneros que lucharon, luchan y seguirán luchando toda su vida. Aún a miles de kilómetros son y serán también nuestros y nuestras imprescindibles. Aún estando en hemisferios distintos vuestra lucha es también la nuestra.

Hamaika Herri Borroka Bakarra / Muchos pueblos una sola lucha

Un saludo revolucionario, internacionalista y solidario a todos y todas las luchadoras montoneras buenas e imprescindibles desde Euskal Herria, Askapena a 7 de septiembre 2021

_____________________

De la INTERNACIONAL ANTIIMPERIALISTA DE LOS PUEBLOS

Estimados compañeros y compañeras

Por la presente queremos sumarnos a este emotivo homenaje a los y las montoneras en este nuevo aniversario.

La lucha de Montoneros escribió una página heroica de la lucha antiimperialista de nuestro continente. Miles de jóvenes, trabajadores, mujeres, ancianos bajos las banderas de Perón y Evita supieron construir un peronismo revolucionario que intento construir la Patria Socialista en la argentina. En homenaje a sus mártires, a todos ellos y ellas les decimos ¡presentes!

Como nos enseño el Che.! Hasta la victoria siempre!

Manuel Zelaya

Presidente

Lois Pérez Leira

Secretario ejecutivo.

________________________

También hicieron llegar su saludo la ARTISTA PLASTICA Y EX MILITANTE MONTONERA NORA PATRICH Y EL HISTORIADOR ROBERTO BASCHETTI que además enviaron un poema del compañero MARCELO MOLINA fallecido x Covid no hace mucho tiempo atrás, para que se lea públicamente.

Acto por el día de las montoneras y montoneros: Saludo del MULCS a les compañeres de la OLP Resistir y Luchar

Desde el MULCS saludamos especialmente a nuestras compañeras y compañeros de la Organización Libres del Pueblo – Resistir y Luchar en este acto por el Día de las montoneras y montoneros.

A lo largo de nuestra historia, distintas organizaciones se han propuesto derrotar al sistema de dominación social y política que nos oprime, con objetivos revolucionarios, para lograr una sociedad sin explotadores ni explotades. En los años 60 y 70 del siglo pasado, al calor de la Revolución Cubana y de las luchas en todo el mundo, miles de compañeres en nuestro país emprendieron esa lucha.

La derrota de la enorme experiencia popular y revolucionaria de esos años no debe hacernos olvidar a todas las organizaciones y compañeres que se dieron esos objetivos socialistas y populares. Más allá de los balances de esa etapa histórica que aún siguen siendo necesarios, entendemos que siempre es preciso reivindicar a toda una generación que dio su vida por el socialismo y el poder para las y los de abajo.

¡Por la patria socialista!

¡Hasta la victoria siempre!

¡Venceremos!

MULCS

Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social

Tomado de Resumen Latinoamericano