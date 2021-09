Estados Unidos – Cuba: Lo que se construye y lo que se destruye

Compartir

Por Ramón Pedregal Casanova.

«Como parte de una política de coacción, amenazas, desestabilización y agresión, con el consecuente aumento de la tensión internacional y el clima de guerra fría, el gobierno de los Estados Unidos ha lanzado el mayor programa de incremento armamentista en época de paz de la historia de ese país. Este programa, que persigue, en primer lugar, la alteración del equilibrio estratégico militar alcanzado durante la década de 1970 entre los países de la OTAN y el campo socialista, es de hecho el factor determinante en el gigantesco auge de los gastos militares y la actual carrera armamentista».

Párrafo de Armamentismo y Desarrollo, capítulo 11 de «La crisis Económica y Social del Mundo», Informe a la VII Cumbre de los Países No Alineados/ Fidel Castro Ruz.

El informe mencionado se publicó en 1983, sin embargo su lectura nos permite ver con claridad el momento actual, y han pasado 38 años. En el informe se encuentran todos los elementos contenidos en la crisis actual, multiplicada la de aquellos años por una infinidad de veces. Aun así no podemos, no debemos abandonar la lucha por un mundo mejor. El Presidente Fidel expuso aquel informe declarando: Sólo con un gigantesco esfuerzo y el aporte moral e intelectual de todos, podemos enfrentar un futuro que objetivamente se vislumbra desesperado y sombrío, en especial para los pueblos del Tercer Mundo.

¿Pueden las organizaciones políticas y sociales de los pueblos aunar sus fuerzas, poner toda su moral y su razón organizada y movilizarse hasta poner fin a la organización que conduce al mundo al desastre que vemos venir? La hora en que vivimos presenta el juego imperialista que señalaba Fidel, aumento de la tensión internacional, clima de guerra fría, incremento armamentista, coacción, amenazas, desestabilización y agresión, maniobras del bárbaro para alterar el mínimo equilibrio camino de la guerra que prepara contra China y Rusia por ser las potencias emergentes que le superan en aspectos tecnológicos, comerciales, de inversión, la totalidad de las relaciones internacionales que hacen a la protección y estabilidad en crecimiento de numerosos países, con lo que éstos se ven en proceso de liberación del poder yanqui. Esclavistas Unidos se plantea la guerra hasta ahora a través de terceros, en Europa, en Oriente Próximo, y en Oriente Lejano, donde arma a Taiwan, controla a Japón, a India, y por último forma el AUKUS, alianza de Australia y Reino Unido con USA.

Al mismo tiempo EEUU ha reactivado el QUAD (Diálogo de Seguridad Cuadrilateral) formado por EEUU, India, Japón y Australia, una alianza de cooperación regional que se acordó en 2007 para después ignorarla. ¿Por qué la recupera EEUU ahora?: porque el AUKUS, amenaza con armas de ataque nucleares, lo que destruye el Acuerdo Internacional de No Proliferación Nuclear, se vería reforzado al cubrir espacios comerciales por los gobiernos de Australia, Japón e India. El asunto es tan importante para Esclavistas Unidos que Biden ha convocado a sus gobernantes a su despacho con la intención de acordar una forma de aislar a China en la zona y sumar la participación militar de éstos. Entre los puntos a tratar se encuentra el cómo operar en el Mar de la China Meridional y en el Mar del Este de China, para lo que se continuará la política de aumento de la tensión en las aguas territoriales de China, donde además se encuentran sus islas Diayon, islas que Japón quiere que sean suyas.

Todos los esfuerzos armamentistas de EEUU en la región del Sureste Asiático están enfocados a mantener su hegemonía, lo que arrastrará a los restantes países de la zona. La huida de Afganistán apunta a una baza geoestratégica que recogerá la OTAN en su reunión en Madrid en 2022. Los países pertenecientes a la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN), (Filipinas, Malasia, Singapur, Tailandia, Vietnam, Brunei, Camboya, Laos y Myanmar) que tiene declarada la región como libre de armas nucleares, libre de injerencias y zona de convivencia en paz, ven como el propósito de EEUU les pone en peligro, y por la amenaza atómica que el AUKUS sumado al QUAD supone contra China, se observa como EEUU se acerca a encender la mecha de un conflicto atómico, poniendo en peligro al mundo entero.

Como ocurre una vez tras otra, cada cambio de administrador en EEUU conlleva la introducción de nuevos elementos adaptados al momento para reorganizar su dominio, por eso Biden suma violencia a la que instauró Trump.

Por otra parte China ha documentado y hecho público un estudio del incumplimiento de los Derechos Humanos en EEUU, los datos ofrecidos deberían ser portada y denuncia general, pero en el mundo dominado por el imperio no le van a informar de ellos más que en líneas como estas: En EEUU se han esclavizado-vendido-comprado para campos de trabajo 100.000 adultos, y han echado a los campos de trabajo a 500.000 niños que trabajan hasta 72 horas a la semana. Esclavistas Unidos es el único país del mundo que no ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Tampoco reconoce la Convención de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. El Ministro de Exteriores de China pidió que se lleve ante la Justicia Internacional a los responsables del comercio y esclavitud de trabajadores, hombres, mujeres y niños. Pidió a las NNUU y demás organismos internacionales que trabajen para hacer cumplir la Ley y los DDHH. El documento continúa con la declaración de la Confederación Sindical Internacional en la que se suspende de forma sistemática en Derechos Laborales y con la peor nota de los países desarrollados a EEUU, ahora Esclavistas Unidos.

Un dato que se encuentra en el Departamento de Agricultura de EEUU: en 2019, 35 millones de estadounidenses pasaron hambre, 10 millones eran niños, y con la pandemia, 2020-21, 1 de cada 3 familias del país de Biden pasa hambre. Son datos de su mismo Departamento de Agricultura que no se denuncian porque el régimen imperialista no da el valor de Derecho Humano a disponer de la comida, para el capitalismo la comida es para quien dispone de dinero, como los medicamentos, el agua, la educación y todo lo que forma parte de las necesidades más primarias. Más datos ocultos en ese Departamento: en el mes de Junio 63 millones de estadounidenses no tenían con qué pagar y no podían comer. De los 63 millones los afroamericanos y los latinos multiplicaban por 3 a los blancos.

Los actuantes se definen por lo que construyen y por lo que destruyen.

Cada organismo de las NNUU dedicado al seguimiento de las prestaciones de los gobiernos a su población tiene declarado al gobierno de Cuba como el más considerado con ella. Sus adelantos en educación, en medicina, en cuidado de la infancia por los cuidados alimenticios, en solidaridad con la que se comparte a nivel internacional, son la posición más alta que viene dándose en el mundo. Y Esclavistas Unidos dedica todos sus esfuerzos para asfixiar la vida bloqueando la traquea de Cuba. Esta en marcha un genocidio, un crimen de lesa humanidad. Por eso no sorprende que haya mandatarios que pidan para Cuba el Premio a la Dignidad y que Cuba sea declarada Patrimonio de la Humanidad, por defender la libertad e independencia y no consentir que la potencia extranjera que todos conocemos, la agreda interviniendo en sus asuntos.

El 24 de septiembre, en el 76 periodo de Sesiones de la Asamblea General de la ONU, el representante de Cuba, señor Bruño Rodríguez, declaró el compromiso de Cuba con la defensa del Estado de Derecho en el plano internacional y la defensa del multilateralismo como forma de defender la paz y la amistad.

Y el Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de NNUU, del que forma parte Cuba, ha declarado que se compromete en no dejar a nadie atrás y asegurar la prevalencia de la legalidad sobre la fuerza. EEUU lleva a cabo una guerra contra Cuba desde 1959, ¿es un peligro Cuba para EEUU? El gigante nunca ha recibido un solo golpe de ésta pequeña isla, lo único que ocurre es que Cuba defiende su soberanía, no quiere ser esclava, no quiere volver a ser colonia, quiere que su pueblo reciba, educación, cuidados para la salud, derechos en igualdad, y la escasez que sufre causada por el bloqueo se vea superada eliminando lo que todo el mundo condena en las NNUU año tras año, el cierre de todos los mercados a Cuba, la prohibición de EEUU a mundo a mantener ninguna relación con la Isla Rebelde, y ahí Europa ha mostrado su pasado más ignominioso, también le da miedo al gran capital europeo el ejemplo de Cuba, esa Europa que es mandada por el imperio.

En plena pandemia, y contra todo pronóstico apostado por Esclavistas Unidos, la medicina cubana ha mostrado a los pueblos y gobiernos del mundo que, aun bajo las condiciones destructivas que el monstruo le impone, sus científicos consiguen descubrir los medicamentos más seguros para hacer frente a la Covid-19, y los entregan a su pueblo y los ofrecen al resto del mundo. Es el primer país que ofrece su vacuna, FINLAY-FR-1A (Soberana +), que no especula con ella, que la pone a disposición de quien la necesite, y se ha valido de sus conocimientos y su experiencia pensando en proteger al pueblo cubano del mal con el que las farmacéuticas imperiales se construyen, venden y compran, destruyen las vidas de los seres humanos en sus dominios. La vacuna FINLAY-FR-1A (Soberana +) a la que la revista The Lancet Regional Healt-Americas presenta diciendo: Una dosis única de la vacuna FINLAY-FR-1A aumenta la respuesta neutralizante en convalecientes de Covid-19, y tiene un excelente perfil de seguridad.

Ninguno de los ensayos vacunales, porque son ensayos, no vacunas, que Esclavistas Unidos comercia ofrece garantías, hasta el punto que en sus regímenes le han firmado que no se les podrá pedir a las empresas multinacionales ninguna responsabilidad ni civil ni penal por los resultados perjudiciales en las personas a las que se las inyecten. Curiosamente cuando el CEO, responsable de Pfizer ha querido entrar en el ente sionazi israelí no le han dejado pasar porque el no se había vacunado.

El ejemplo de los ensayos vacunales parecen crear demasiados problemas al imperio farmacológico y el administrador de la Casa Blanca, Biden, ha llamado a los regímenes en los que domina para dar por finalizada la pandemia. ¿Ridículo? La información la escribe el Washington Post, periódico oficial, y expone los principios del capitalismo de sus multinacionales son el siguiente párrafo: Así que antes de hablar con los dirigentes políticos, la agenda ha sido fijada por los nuevos centros de poder que son los organismos sanitarios no nacionales.

¿Qué y quién preocupa al imperio? En sus palabras esta presente la guerra contra Cuba desde hace 62 años, el intento de ahogamiento más cruel de la Historia, el genocidio, que como todo genocidio hay que echar abajo. Los Tribunales Internacionales tienen obligaciones que cumplir. El Presidente de Cuba Díaz Canel ha declarado que su país no cederá ante el recrudecimiento de la política de bloqueo y las campañas de descrédito impulsadas por Estados Unidos contra la isla.

Cuba no le teme a la mentira ni se arrodilla ante presiones, condicionamientos o imposiciones, vengan de donde vengan, reafirmó el mandatario al participar de manera virtual en la 76 Asamblea General de Naciones Unidas. En ese foro mundial, Díaz-Canel recordó que su país sufre desde hace seis décadas el más cruel y prolongado bloqueo económico, comercial y financiero aplicado contra una nación, el cual se vio recrudecido de modo oportunista y criminal en medio de la pandemia de la Covid-19.

Los actuantes se definen por lo que construyen y por lo que destruyen:

EEUU construye planes de guerra y armas atómicas para dominar el mundo.

Cuba crea bienes para sostener la vida y los Derechos Humanos.

Un último ejemplo, concretísimo, ofrecido por uno de los representantes culturales de Cuba, Silvio Rodríguez: El trovador cubano Silvio Rodríguez donará a la organización solidaria Medicuba-España los beneficios de sus próximos dos conciertos en Madrid, así como el honorario por el XIX Premio Leteo, que le entregará el día 27 la ciudad de León.

Tomado de Resumen Latinoamericano Argentina/ Foto de portada: Habana Times.

Compartir Compartir

Pocket

LinkedIn



Tumblr

Reddit



Pinterest

Skype





Me gusta esto: Me gusta Cargando...