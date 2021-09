Evergrande: La quiebra de un gigante chino que puede provocar un crack global

Compartir

Por Federico Kucher.

El pánico entre los inversores internacionales es que se repita una crisis en cadena como la que se originó con las hipotecas subprime en 2008. Los analistas financieros coinciden que existe una crisis de liquidez importante pero que el Gobierno chino tiene margen de maniobra para rescatarla.



Los mercados internacionales registraron una ola de nerviosismo con importantes caídas en el precio de las acciones. Las noticias de una inminente quiebra de la empresa inmobiliaria Evergrande desataron pánico en los mercados bursátiles y provocaron comparaciones con la debacle de Lehman Brothers. Evergrande es una firma China que tiene una deuda de 300 mil millones de dólares. En los últimos días declaró que no podrá honrarla. Se trata de un monto de pasivos que equivale a las tres cuartas partes del PIB de la Argentina.

Las caídas de las bolsas globales fueron importantes y no distinguieron entre economías desarrolladas y emergentes. Los índices que siguen la evolución de las acciones de China perdieron más del 4 por ciento y en los países emergentes hubo un promedio de caídas cercano al 3 por ciento. Brasil retrocedió al 2, 9 por ciento. En los mercados de Estados Unidos como el Nasdaq las pérdidas superaron el 2 por ciento y en la Argentina treparon hasta el 6.

El pánico entre los inversores internacionales es que se repita una crisis en cadena como la que se originó con las hipotecas subprime en norteamerica. En esa oportunidad la crisis e insolvencia de Lehman Brothers terminó provocando el colapso de otros bancos y grandes empresas que dependían de pagos de Lehman para poder repagar otras deudas. La propagación de esa crisis en 2008 llevo a convertirla en el estallido financiero más importante del capitalismo.

En el caso de Evergrande los analistas financieros coinciden que existe una crisis de liquidez importante pero que el Gobierno chino tiene margen de maniobra para rescatarla. Es decir, inyectarle la liquidez para afrontar los pagos de su deuda en los próximos días, semanas y meses sin caer en una situación de default. Este jueves le vence una obligación financiera que es cercana a los 80 millones de dólares y hasta fin de año los pagos acumulan 550 millones.

El endeudamiento total de esta firma inmobiliaria es de 300 mil millones. La cifra equivale al 2 por ciento del PIB de China. En el banco central chino las reservas internacionales abundan y superan en 10 veces esa cifra, es decir acumulan más de 3 billones de dólares. Por ese motivo los analistas plantean que no hay riesgo de colapso. Las autoridades tienen el capital suficiente con el que cubrir las deudas que la empresa no puede honrar. Esto no quita que la situación traiga fuerte incertidumbre en los mercados globales y alertas sobre posibles burbujas financieras.

Modelo de negocio

Evergrande fue fundado en 1996 y tuvo un crecimiento vertiginoso durante los últimos 20 años. Su modelo de negocios se basó en realizar construcciones con dinero prestado ―de bancos, proveedores, clientes e incluso empleados― para desarrollar edificios que se vendía antes de ser terminados. Con este nuevo dinero volvía a poner en marcha nuevos proyectos.

El problema de liquidez de la firma llegó el año pasado con cambios en la regulación que buscaron impedir que sigan aumentando los niveles de endeudamiento en el sector de empresas dedicadas al desarrollo inmobiliario. Entre las principales regulaciones se prohibió a las compañías del sector la venta por adelantado de sus construcciones, lo cual provocó un golpe de liquidez para las empresas como Evergrande y la posibilidad de su colapso.

La quiebra de este gigante inmobiliario no sería intrascendente en distintos frentes como el laboral. La empresa tiene una importancia sistémica. Actualmente ocupa unos 200 mil trabajadores directos y más de 3,8 millones de empleos indirectos.

Además provocaría un antecedente complejo para otras firmas de este sector que en el agregado acumulan pasivos por más de 4,5 billones de dólares. Esto hace pensar a los analistas que Evergrande entrará en la categoría de “muy grande para caer” y recibirá el rescate de las autoridades reguladoras. De todas formas el imperio financiero construido por esta compañía parece haber entrado en un proceso de decadencia complejo de revertir. Las acciones de la firma acumularon una baja de más del 90 por ciento en los últimos meses. Y sólo este lunes cayeron 11.

Tomado de Página/12 / Foto de portada: AFP.

Compartir Compartir

Pocket

LinkedIn



Tumblr

Reddit



Pinterest

Skype





Me gusta esto: Me gusta Cargando...