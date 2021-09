Italia: La Asociación PeaceLink continúa la campaña por el cierre de la cárcel de Guantánamo

Compartir

Compartimos con nuestros lectores la carta de la Asociación PeaceLink dirigida al Primer Ministro italiano, como parte de la campaña por el fin de la cárcel de Guantánamo que ya reúne más de 500 firmas de más 30 asociaciones.

Firma la carta dirigida al Primer Ministro italiano Mario Draghi. Italia debe pedir a Estados Unidos que cierre la prisión estadounidense de Guantánamo, donde se tortura a los presos y se violan sistemáticamente los derechos humanos. Su firma aparecerá públicamente en el sitio web de PeaceLink bajo la carta a Draghi.

Al Primer Ministro Mario Draghi

Estimado Presidente,

En este delicado momento en el que se reclama el respeto de los derechos humanos en Afganistán, creemos que es importante dar un buen ejemplo pidiendo al mismo tiempo que se ponga fin a los abusos contra los derechos humanos en la Prisión de Guantánamo (Cuba), mantenida por Estados Unidos.

Por ello, nos dirigimos a usted para que solicite formalmente al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, un gesto importante y con mucho significado como puede ser el cierre de la prisión de Guantánamo.

Amnistía Internacional no sólo pide su cierre, sino también que los responsables de esta vergonzosa y criminal suspensión de los derechos humanos sean llevados ante la justicia. Estamos de acuerdo con esta demanda de Amnistía Internacional.

No podemos ser creíbles al pedir a los talibanes que respeten los derechos humanos si no pedimos a los Estados Unidos ese mismo respeto.

Esa prisión es como la Bastilla y ya no tiene razón de ser. Es el símbolo odioso de la tortura y los abusos, en abierta violación de las Convenciones de Ginebra, llevados a cabo en nombre de la lucha contra el terrorismo. Esa horrible prisión, esa vergüenza de la historia, ya no tiene en que apoyarse para ser mantenida en pie.

Por lo tanto, le pedimos que responda a nuestra petición de justicia internacional. Hoy -en este contexto de grandes cambios- la posibilidad de cerrar la prisión de Guantánamo es mucho mayor que en el pasado. Sería un honor para Italia, a la que, entre otras cosas, se le había encomendado la tarea de reformar el sistema judicial en Afganistán, que se hiciera promotora, incluso dentro de la Unión Europea, de un paso hacia la justicia y el respeto de los derechos humanos.

Para ser creíbles en Afganistán, debemos dar el buen ejemplo en casa.

Cordiales saludos

Firma anche tu la lettera al presidente del Consiglio Mario Draghi. L’Italia chieda agli Stati Uniti la chiusura della prigione americana di Guantanamo dove si torturano i prigionieri e dove vengono violati sistematicamente i diritti umani. La tua firma apparirà pubblicamente sul sito web di PeaceLink sotto la lettera a Draghi.

Al Presidente del Consiglio Mario Draghi

Gentile Presidente,

in questo delicato momento in cui si invoca il rispetto dei diritti umani in Afghanistan, noi crediamo che sia importante dare il buon esempio chiedendo al tempo stesso che venga posta fine alla violazione dei diritti umani nella prigione di Guantanamo, gestita dagli Stati Uniti a Cuba.

E quindi le scriviamo affinché lei richieda formalmente al Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, un gesto importante e altamente significativo come la chiusura della prigione di Guantanamo.



Amnesty International non solo ne chiede la chiusura ma chiede che vengano processati i responsabili di quella vergognosa e criminale esperienza di sospensione del diritto umanitario. Noi concordiamo con tale richiesta di Amnesty International.



Non si può essere credibili nel chiedere ai talebani il rispetto dei diritti umani se poi noi quel rispetto non lo chiediamo agli Stati Uniti.



Quella prigione è come la Bastiglia e non ha più ragione di esistere. È il simbolo odioso delletorture e degli abusi, in aperta violazione delle Convenzioni di Ginevra, compiuti in nome della lotta al terrorismo. Quell’orribile prigione, quella vergogna della storia non ha più alcun appiglio per restare in piedi.



Le chiediamo pertanto di rispondere a questa nostra richiesta di giustizia internazionale. Oggi – in questo contesto di grandi cambiamenti – la chiusura del carcere di Guantanamo ha molta più possibilità che in passato di avvenire. Farebbe onore all’Italia, a cui tra l’altro era stato affidato il compito di riformare il sistema giudiziario in Afghanistan, farsi promotrice, anche in seno all’Unione Europea, di un passo verso la giustizia e il rispetto dei diritti umani.



Per essere credibili in Afghanistan bisogna dare il buon esempio a casa propria.



Distinti saluti

Foto de portada: Baja Press.

