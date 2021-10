Maduro censura xenofobia contra venezolanos en Chile

Compartir

“Algunos venezolanos que han migrado: ¡Cómo los tratan en Chile!, los desprecian, los humillan, los agreden y les queman las pertenencias”, denunció el martes el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante la actividad presidencial con la Gran Misión Transporte Venezuela.

Asimismo, expresó su molestia por el tratamiento que dieron a los venezolanos en Chile, donde, agregó, fueron humillados y perseguidos, atacados públicamente sin que el Gobierno chileno, presidido por Sebastián Piñera, se pronunciara o tomara medidas al respecto. Ante tal situación, el mandatario llamó a los migrantes connacionales a retornar a su patria bolivariana.

A diferencia a Chile, el país bolivariano es la tierra del “amor y la solidaridad”, donde no se persigue ni se discrimina a nadie, ni se les quema sus pertenencias, sin importancia de ser colombianos, ecuatorianos o chilenos, aseguró el jefe de Estado venezolano.

“Eso da rabia, a mí eso me da arrechera, déjame decirte, porque Venezuela no es xenofóbica y no trata con desprecio como hace la derecha pinochetista de Chile a nuestros connacionales”, hizo hincapié Maduro.

En este sentido, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció el domingo, mediante un mensaje emitido en Twitter, que Caracas exige a las autoridades nacionales y locales de Chile respeto a la integridad física y psicológica de los migrantes venezolanos.

El suceso tuvo lugar el viernes, cuando agentes de la policía militarizada de Chile, conocida como los Carabineros, desalojaron por la fuerza a un grupo de más de cien familias venezolanas migrantes que pernoctaban en una plaza y se negaban a salir de Iquique, en el norte del territorio chileno.

Líderes políticos, organizaciones sociales e internacionales, como la Organización de Naciones Unidas (ONU), expresaron su rechazo a las agresiones que sufren los migrantes en Chile, además de criticar las políticas del derechista presidente Sebastián Piñera.

Tomado de HispanTV/ Foto de portada: AFP

