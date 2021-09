Rapero argentino Daniel Devita estrenará en Telegram su álbum “Patria Grande”

Compartir

El rapero argentino Daniel Devita estrenará el próximo viernes en la red social Telegram su nuevo álbum “Patria Grande”, que califica como estéticamente latinoamericano y antiimperialista, y en el que lo acompañan destacadas figuras de la música.

El artista precisó que este CD es su mejor trabajo, el más completo y musical, el que mejor suena y uno de los que mayor incidencia ha tenido en su público, en cuanto a temáticas y sonoridades.

“Lo que más feliz me hace es que se van a encontrar con un álbum profundamente político, estéticamente latinoamericano y antiimperialista, pero a su vez divertido, ameno, con mucha cultura popular y para todo el mundo, no solo para el que piensa como yo”, dijo.

Desde la portada, donde aparece en ese planeta habitable por todos una Sudamérica al revés, pasando por las letras, el disco, disponible en todas las plataformas digitales, invita a la reflexión a través de éxitos como Bombas o Médicos, en el cual lo acompaña el cantante Piero, convertido en una oda a la solidaridad de los galenos cubanos.

En esta pieza, cuyo video en la plataforma Youtube cuenta con casi un millón y medio de reproducciones, Devita explota con su verbo filoso.

“Se cayeron las caretas, vimos la escena completa, quién es vida, quién es muerte, qué quiere el planeta”, agrega en referencia al ejemplo de altruismo de los médicos cubanos que salieron a los más lejanos países para salvar vidas en medio de la Covid-19.

Pero en Patria Grande también se incorpora el número Odiadores, con el vocalista del popular grupo de rock argentino Bersuit Vergarabat o el mismo tema que da nombre al álbum.

Devita precisó que en aquellos países donde servicios como el de Spotify no preste servicio, el disco se encontrará a disposición de forma gratuita en su canal de Telegram.

“Ante las inquietudes que me hicieron llegar, sobre todo desde Cuba y Venezuela, donde algunas plataformas musicales no prestan servicio, respondo una vez más: mi música es de todos nuestros pueblos hermanos sin intermediarios. Va a estar disponible a la misma hora en mi canal de Telegram, no pienso dejar a nadie afuera. Los únicos protagonistas de este trabajo son los pueblos rebeldes y cuanto más rebeldes, más protagonistas”, subrayó.

“Espero que disfruten tanto como nosotros, poder haber plasmado de forma correcta, toda esa pasión que nos atraviesa cada vez que encaramos el desafío de hacer música que mantenga vivo el sueño de nuestros libertadores”, concluyó el rapero.

Tomado de Cubadebate

