Rechazan en Brasil otro caso contra Lula por falta de pruebas

Una nueva victoria del equipo legal del expresidente brasileño, Luiz I. Lula da Silva se alcanzó esta semana cuando la jueza Pollyanna Kelly Maciel negó una vez más la solicitud de reapertura del caso del sitio de Atibaia, ya que el Ministerio Público Federal (MPF) no presentó pruebas que puedan ser consideradas válidas.

De acuerdo al equipo legal de Lula las sucesivas victorias en los tribunales ponen al descubierto la persecución judicial con el uso de las leyes como arma política, también conocido como lawfare, de la que fue víctima el expresidente.

La supuesta prueba presentada por el MPF es la misma producida por Lava Jato de Curitiba y considerada con anterioridad nula por el Supremo Tribunal Federal (STF).

En ese sentido, la decisión judicial establece que dado que se basa en pruebas anuladas por el STF, la denuncia original no pudo ser ratificada de manera genérica e irrestricta, por lo tanto la denuncia no fue recibida y permanece en esta condición ya que no se ha indicado la prueba válida que sustente la acusación.

El tribunal reitera una vez más que Lava Jato no tiene pruebas contra Lula, por lo que su equipo legal recuerda que el expresidente fue injustamente encarcelado durante 580 días e impedido de presentarse a las elecciones de 2018.

La decisión también entiende que venció el plazo para las alegadas denuncias y el abogado de Lula, Cristiano Zanin, dijo que el fallo ratifica cómo los agentes de la justicia no pueden usar el poder del Estado para lograr fines políticos y personales.



Tomado de TeleSUR/ Foto de portada: Instituto Lula/ Twitter.

