Silvio Rodríguez funda nuevo Partido en Madrid

Maribel Acosta Damas (*) / Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano Cuba.

Madrid pareció la ciudad de la República española. Desde la bandera republicana amarilla, roja y morada hasta la bandera del Partido Comunista, hasta la de Cuba… Son las fiestas del centenario del Partido Comunista de España en la ciudad madrileña de Rivas Vaciamadrid.

Este domingo terminó con el acto de encuentro de organizaciones y personalidades cercanas a su trayectoria en el auditorio Miguel Ríos, inmenso, al aire libre, con sol duro y radiante. Silvio Rodríguez cierra en concierto. Miles de personas habían llegado de todas partes, horas esperando, horas juntos entonando las canciones de siempre; aquellas mismas que nos devuelven el sentido de la utopía total.





Fueron casi tres horas, el sol rajaba las piedras… Silvio no se iba y la gente pedía ¡otra, otra, otra! ¡El necio, el necio! Y Silvio la cantó… y se escuchaba¡ Cuba vencerá! Y yo que estoy aquí por azares y solidaridad, sentí los latidos rápidos de mi amor por Cuba. Y Silvio gritó: ¡Abajo el bloqueo! Y claro, me di cuenta de que Silvio Rodríguez había fundado un Partido en Madrid, porque como dice el refrán “al que no quiere caldo, le dan tres tazas». Y parece que los rojos son duros de pelar en cualquier lado del mapa mundi, para confusión histórica de los famas de siempre. Pero aquí seguimos los cronopios!!!!

Silvio decidió donar todo lo recaudado en este concierto al igual el segundo que se realizará en el Wizink Center de Madrid, el día 2 de octubre, dentro de su gira «La espera terminó». También los fondos del premio Lateo, serán destinados a Medicuba-España para la compra de medicamentos, principalmente antibióticos, antipiréticos y antiinflamatorios, para el sistema de salud pública de la Isla.

Medicuba-España es una ONGD que conforma, junto a otras 53 entidades solidarias, el Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba (MESC), de reciente creación.

Mientras la derecha española y los anticubanos pedían se cancelaran sus conciertos, él ponía su voz y su poesía por Cuba.

(*) Periodista cubana, especializada en televisión. Es profesora de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Habana y Doctora en Ciencias de la Comunicación.

Videos y fotos tomados del perfil de Facebook de Maribel Acosta.

