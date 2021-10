Argentina: Mauricio Macri no se presentará a declarar por el presunto espionaje a los familiares de la tripulación del ARA San Juan

Compartir

El expresidente Mauricio Macri decidió que no se presentará mañana a declarar en el juzgado Federal de Dolores por la causa de supuesto espionaje ilegal contra los familiares de los tripulantes fallecidos a bordo del submarino ARA San Juan en noviembre de 2017.

Macró arribó esta mañana a la Argentina a bordo de un avión de Iberia proveniente de Miami, Estados Unidos. Su abogado, Pablo Lanusse, se presentó este martes en el juzgado para acceder a las partes reservadas del expediente, y según informó la agencia Noticias Argentinas, definió que Macri no se presentará a la indagatoria.

El juez Martín Bava lo había citado originalmente para el pasado 7 de octubre, cuando el exmandatario estaba en el exterior. Tras varios intentos fallidos de notificarlo, finalmente lo hizo, pero como Macri no estaba en el país, la indagatoria pasó para el 20 de octubre.

La semana pasada, sobre el filo del plazo legal, Lanusse y su otra abogada, Jimena Pisoni, se presentaron como su representante y también apeló la decisión del magistrado de Dolores de prohibir su salida del país.

Por su parte, Macri explicó los motivos de su decisión en su cuenta de Twitter, donde apuntó contra el juez y sostuvo: «Vulneró mis garantías desde el primer minuto y me involucró en una causa que no corresponde investigar en Dolores y en la que no tengo nada que ver. Se trata, según me explicó mi abogado, de una imputación arbitraria donde se busca perseguirme».

Tomado de A24/ Foto de portada: CNN.

