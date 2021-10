Argentina: Piden detener a Macri por entorpecer causa de espionaje ilegal

Compartir

La abogada argentina Valeria Carreras, representante legal de los familiares de la tripulación del submarino ARA San Juan, solicitó este miércoles la detención y declaración en rebeldía del expresidente Mauricio Macri por no acudir a dos citatorios del juez y entorpecer la investigación por presunto espionaje ilegal de los familiares, de lo cual se le responsabiliza.

En escrito dirigido al magistrado Martín Bava, la jurista sostuvo que “si Macri no es conducido por la fuerza pública, si no se hace efectiva la previsión de detención, estaremos frente a una nueva ofensa no solo a los familiares sino al pueblo argentino todo”.

Carreras acotó que la sociedad “no pide cárcel ni sangre, solo pide justicia”, en alusión a la idea difundida por Macri, seguidores suyos y medios de prensa hegemónicos de que se trata de un caso político.

Macri fue citado a declarar el pasado 7 de octubre, pero en ese momento se encontraba en el extranjero y el juez aceptó aplazar la indagatoria hasta este miércoles.

En esta ocasión y ya de regreso a Argentina, comunicó a través de las redes sociales que no asistiría a declarar. Pretextó “prejuzgamiento y temor fundado de parcialidad” por parte del juez.

Carreras recordó que Macri fue debidamente notificado y beneficiado con la primera prórroga y nueva fecha. Aseveró que “utilizó los plazos al límite para estirar el trámite de la causa”.

Añadió que, salvo declaraciones de su abogado, “no realizó ninguna presentación espontánea para dar señales de su voluntad de ponerse a derecho, de su voluntad de cumplir con sus obligaciones”.

Anteriormente, Carreras denunció que Macri intentaría alargar el proceso y se presentaría como víctima. Dijo que para esto último utilizará a los medios hegemónicos que, además, demonizarán al juez Bava y la causa.

El ARA San Juan se hundió en noviembre de 2019, lo que causó la muerte de sus 44 tripulantes. La investigación al respecto arrojó que el Gobierno de Macri mintió sobre lo ocurrido al submarino a los familiares, quienes luego comenzaron a ser espiados ilegalmente por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Macri fue usuario directo del espionaje ilegal

El exministro de Defensa, Agustín Rossi, aseguró este miércoles que Macri fue el “usuario directo de la información que se obtuvo del espionaje ilegal” a los familiares.

En declaraciones a una radioemisora local, Rossi precisó que “el expresidente es el responsable institucional y político directo de las cosas que hacía la inteligencia oficial durante su Gobierno”.

Agregó que agentes de la AFI le daban detalles sobre los familiares y las preguntas que le harían cuando Macri los recibía para escuchar sus demandas sobre la búsqueda del submarino.

Además, contrastó su actitud de escapar al procesamiento con el respeto que ante cada indagatoria mostró la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, cuando fue injustamente acusada.

Tomado de Telesur / Foto de portada: PL.

