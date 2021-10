Bolivia reitera que no hubo fraude en elecciones de 2019

Compartir

Durante un conversatorio internacional denominado «¿Qué pasó en las elecciones de Bolivia del 2019 y el informe de la OEA? Expertos comparten sus hallazgos», el procurador general del país suramericano, Wilfredo Chávez, reiteró que en los referidos comicios no hubo ningún fraude.

En el evento realizado en Washington, Estados Unidos (EE.UU.), Chávez resaltó que la Organización de Estados Americanos (OEA) hizo su informe en base a 226 actas electorales, «solo el 0,6 por ciento del total de actas que fueron 34.555. La OEA incumplió con su primer trabajo».

El funcionario explicó que el fraude fue descartado luego de un proceso efectuado con acompañamiento internacional, nombrado “Acta por acta: Democracia y verdad”, en el cual fueron revisadas y analizadas las 34.555 actas durante cinco días en localidad de El Alto, departamento de La Paz.

Enfatizó que en el análisis solo se encontraron 15 actas con colocación de votos en políticos erróneos y otros errores leves, las cuales fueron subsanadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Señoras y señores, no hubo fraude en mi país”, ratificó el procurador en el conversatorio, que contó con la presencia de los expertos ponentes del Center for Economic and Policy Research (CEPR), Jake Johnston; del Consejo de Relaciones Exteriores, Francisco Rodríguez; y del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), Jack Williams.

Este último panelista expuso, mediante muestras entre las que figuraron estudios de mil simulacros, que el entonces candidato a la Presidencia, Evo Morales, ganó los comicios con al menos un margen del 10 por ciento.

Tras los resultados de los comicios de 2019, que daban como ganador al exmandatario Evo Morales, sectores de la oposición promovieron acciones para declarar un supuesto fraude que fue respaldado por un informe de la OEA, el cual ha sido cuestionado por varias instituciones y organismos internacionales.

