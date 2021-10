Bueno, Bueno, Bueno… uno más que lo dice: Corrupción en Miami (II y final)

Compartir

Por José Luis Méndez Méndez (*) / Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano.

La postura que ha adoptado el jefe policial de Miami, Arturo Acevedo, le ha valido para una suspensión de sus actividades en espera del despido definitivo, con lo que culminará así, un mandato breve y agitado en el que entre otras cosas, se expresó en contra una parte de la comunidad de origen cubano por la práctica mafiosa que ejerce en sus proyecciones públicas.

La conspiración para eliminarlo como amenaza está en curso, ya se ha dado el primer paso para el despido del oficial, así lo anunció el administrador de la ciudad, Arthur Noriega, en un comunicado: “Hoy he suspendido al jefe de policía Art Acevedo con la intención de despedirlo”.

Las causas de esta destitución radican, según medios extranjeros, en los comentarios hechos por Acevedo acerca de la gestión de Miami, en los que afirmaba que está dirigida por una “mafia cubana”, y acusó, además, a sus superiores electos de interferir en las investigaciones policiales.

Indicó el jefe policial que su comentario sobre la mafia cubana fue formulado en tono humorístico, y que ha sido politizado cuando esa realmente no era su intención. Como es de esperar, sus palabras han molestado a más de un miembro de la emigración de origen cubana de Miami, la misma que goza de gran influencia en la ciudad.

El purgado Acevedo nació en Cuba, y llegó a Estados Unidos siendo aún un niño, en ese país fue donde estudió y se formó profesionalmente. Creció en el sur de California y dirigió la Patrulla de Caminos de ese estado, a la que se incorporó en 1986, de acuerdo a la agencia NBC News.

Este medio, también relata que los comisionados de Miami habían iniciado una investigación sobre la actuación del jefe, la que comenzó a raíz de las denuncias de corrupción y su referencia en público a la mafia cubana. Una vendetta se fragua, los comisionados tienen sed de venganza, para quien se atrevió a desnudarlos.

Anteriormente, Acevedo trabajaba en el Departamento de Policía de Houston, donde su nombre se escuchó en par de ocasiones por su postura poco convencional: se solidarizó con la familia de George Floyd, asesinado con alevosía por un policía blanco en Minneapolis, incluso participó en una manifestación en protesta por la muerte del afroamericano. También criticó al cavernícola laqueado Donald Trump cuando era presidente y pidió mayor control de las armas de fuego, ofensa para los belicistas como Suárez.

Ahora, a seis meses de su contrato como jefe policial en Miami, el administrador de la ciudad alegó que Acevedo “perdió la confianza del Departamento de Policía”, y señaló que el mismo desobedeció sus órdenes y amenazó con sancionar a los empleados que no se hayan vacunado contra la covid-19, algo en lo que no tiene competencia, cita la agencia EFE.

“La relación entre el jefe y la organización se ha vuelto insostenible y debe resolverse de inmediato. En particular, la relación entre el jefe y el Departamento de Policía que dirige, así como con la comunidad, se ha deteriorado sin remedio”, compartió Noriega en un comunicado. El caso terció hacia una relación institucional de Acevedo y sus subordinados, pero no se concentró en el meollo del asunto sobre las denuncias de corrupción.

A partir de estos sucesos, se ha publicado en medios locales el resultado de una encuesta realizada entre 780 oficiales activos. El sondeo demostró que un 79 % de los agentes dijeron no tener confianza en el jefe de la policía de Miami y un porcentaje igual opinó que debería ser despedido o dimitir. Por ahora, el cargo será ocupado de forma interina por el subjefe de policía Manny Morales.

El alcalde Francis Suárez abordó la suspensión y alegó que «no todas las contrataciones salen bien» El regidor de Miami, aseguró, durante una conferencia de prensa, que está de acuerdo con la suspensión del jefe de la Policía, Art Acevedo. «Fue una decisión difícil y marca el comienzo del fin de un lamentable episodio para nuestra ciudad», señaló Suárez sobre la resolución del administrador del municipio floridano, Art Noriega.

No obstante, el alcalde no opinó sobre la decisión del administrador Noriega de nombrar a Manny Morales jefe interino de la Policía, mientras, según declaró, “se busque un reemplazo”.

Acorde a los estatutos de la Ciudad de Miami, el administrador, que a su vez reporta al alcalde y a la comisión legislativa municipal, decide quién ocupa la jefatura de la Policía.

«Si bien está claro que el jefe Acevedo tiene las calificaciones y la experiencia para ser un jefe de policía eficaz, también es obvio que su personalidad y estilo de jefatura son incompatibles con la estructura del gobierno de nuestra ciudad», acentuó el alcalde durante la conferencia de prensa, que tuvo lugar a la entrada de su oficina, dentro de la alcaldía, donde se conglomeraron periodistas y camarógrafos que no llevaban mascarillas, aún cuando la pandemia de coronavirus no ha terminado.

“Nuestra tarea es asegurarnos que hay seguridad en las calles y que la calidad de vida de la población prospera. No podemos perder tiempo en otras cosas”. Omitió las acusaciones de Acevedo sobre interferencias en su labor y las delicadas afirmaciones de corrupción, que formaron parte del enjundioso informe de censurado. Suárez también mencionó el enfrentamiento en curso que involucra a Acevedo y los comisionados de la ciudad.

«Esta situación fue imprevisible, y aunque el jefe Acevedo terminó por no encajar bien en nuestra ciudad, ciertamente le deseo a él ya su familia la mejor de las suertes», sostuvo.

«No se trata de culpar. Y creo que todos los funcionarios electos tenían la expectativa y la esperanza de que esto saliera bien”, reflexionó.

De esta manera, Suárez, que hace apenas seis meses comparó el reclutamiento de Acevedo “como obtener a un Tom Brady o un Michael Jordan de los jefes de policías”, argumentó “creo que cada vez que se contrata a alguien, y no hay duda de que lo contrataron con tremendas calificaciones, fue presidente del Major Cities Chiefs Association, también jefe de dos grandes departamentos policiales, por lo que fue contratado con un alto nivel de expectativa y, lamentablemente, no todas las contrataciones salen bien«, concluyó Suárez.

Sobre la ausencia del alcalde en público para abordar el asunto de Acevedo y contestar preguntas a la prensa sobre el caso, Suárez alegó que “hay veces que hay que ser discreto, sobre todo cuando hay situaciones como estas, que plantean alegaciones de ilegalidades y corrupción”. Sobre esto no comentó y lo dejó en “incompatibilidad de procedimientos”.

Luego acentuó “yo no soy fiscal ni investigador y no debo opinar sobre esas alegaciones”. Borrón y cuenta nueva.

El 20 de mayo de 1983, el Presidente Ronald Reagan realizó una visita a la ciudad de Miami, para cultivar el dinero y el voto de los emigrados cubanos. El encuentro fue organizado por la Fundación Nacional Cubana-Americana, que consistió en dar un paseo por La Pequeña Habana, almorzar en el popular restaurante La Esquina de Tejas y posteriormente, pronunciar un discurso en el Auditorio de Dade County de Miami ante un selecto grupo de «exiliados» cubanos, al que les pronunció las palabras mágicas “Viva Cuba Libre”.

Se tomó, además, fotografías con Xavier Suárez, padre del belicoso Francis, entonces candidato Independiente a la alcaldía en 1983, quien tomado de la mano del presidente y respaldado por una carta enviada por Carlos Salman, un importante recaudador de fondos y presidente del Comité para la Reelección de Ronald Reagan en el Condado Dade, serían razones más que suficientes para que Suárez recibiera abrumadoramente la mayoría del voto de los electores de origen cubano en 1985.

El jefe de la Policía de la ciudad de Miami, Art Acevedo, quien el 5 de abril asumió su cargo, había estado a cargo de la Policía de Houston (Texas), fue suspendido a los seis meses de asumir el puesto, después de haber denunciado corrupción y la existencia de una «mafia cubana» en la ciudad.

El administrador, también dijo que no obedeció sus órdenes y que amenazó con sancionar a los empleados que no se hayan vacunado contra la covid-19, algo en lo que no tiene competencia.

«La relación entre el jefe y la organización se ha vuelto insostenible y debe resolverse de inmediato. En particular, la relación entre el Jefe y el Departamento de Policía que dirige, así como con la comunidad, se ha deteriorado sin remedio», dijo el administrador en un comunicado.

Para hacerse efectivo, el despido de Acevedo debe ser aprobado por la Junta Municipal en una votación en la que se requiere que se pronuncien a favor tres de sus cinco integrantes.

Los comisionados (concejales) de la ciudad de Miami votaron a favor de investigar a Acevedo, que días antes había dicho en público que la ciudad «está dirigida por la mafia cubana» y pedido a la justicia federal que investigara a tres concejales, Joe Carollo, Manolo Reyes y Alex Díaz de la Portilla. Acevedo los acusó de «interferencia» en una investigación policial y sembró así la duda sobre hechos de corrupción.

Acevedo nació en Cuba y llegó a Estados Unidos junto a su familia cuando tenía cuatro años. Se crio en California y en ese estado estudió en la Universidad de La Verne, de la que se graduó en administración pública.

Su carrera policial comenzó en la Patrulla de Carreteras de California, de la que llegó a ser jefe en 2005. Después fue jefe de la Policía de Austin, en Texas, por nueve años, y luego, como se mencionó, ejerció el mismo cargo en Houston.

Hasta aquí lo conocido y el final mafioso de quitarse de encima a este hombre, con antecedentes de estar a favor de la ley y el orden y que comenzó a hurgar en las interioridades y exhibir las traquimañas de los mafiosos de origen cubano insertados en la Alcaldía de Miami, en momentos cuando el tiranosaurio Suárez se avoca a una reelección y para ello busca con avidez fondos para su campaña electoral.

Uno de sus emprendimientos es convertir a Miami en una enorme mina para el procesamiento de las criptomonedas. El alcalde Francis Suarez, propone ofrecer energía nuclear a bajo costo, para impulsar la creación de una zona empresarial única destinada a estas empresas y hacer de Miami, un lugar ideal para la “criptominería limpia”. Tras las críticas que se vienen realizado en todo el mundo, por el consumo energético del minado de criptomonedas, en especial de Bitcoin, para el cual se emplea en mayor medida energías que no son limpias, como el carbón, gasoil y otras fuentes excesivamente contaminantes, ahora ha comenzado a buscarse alternativas para minar criptomonedas, empleando energías limpias.

A esto se suma el hecho, que en algunos países con enormes operaciones mineras, desde hace algunos meses han comenzado a limitar y retirar los permisos a los grandes centros de minería, por lo que algunas de esas operaciones criptomineras están en peligro de cara al futuro porque lo más probable es que sean definitivamente prohibidas. Ahí es donde el avispado Suárez, encontró el filón para lanzar licitaciones y recibir comisiones, además de donaciones inesperadas que engrosan sus arcas electorales.

Para paliar esa posibilidad, en varias partes del mundo se han realizado invitaciones a esos grandes centros de minería para que muden sus operaciones a estos lugares. Y la ciudad de Miami en Florida, definitivamente está en la carrera por convertirse en una opción para la construcción de este tipo de centros de minado.

En ese sentido, el alcalde de Miami, que dice tener una posición clara “pro criptomonedas“, ha mostrado sus intenciones de posicionar a ese territorio como un centro ideal para la minería de Bitcoin y las criptomonedas, pero también para hacer de Miami, un centro de operaciones del mercado financiero para Bitcoin.

Para lograrlo, Suarez ha hecho una invitación abierta a todas esas empresas mineras y a las empresas Blockchain, a establecerse en Florida, “Oigan, queremos que estén aquí” aseguró el alcalde de Miami que es el mensaje que está pasando a las empresas con las que ha hablado, que además acotó que son muchas.

El alcalde Suarez, ha hecho énfasis en que la minería que quiere para la ciudad sea la “limpia y barata” por eso ha hablado de energía nuclear. Además en su intención por atraer parte de este sistema criptográfico a Florida, está dispuesto a reducir el precio y gasto de la energía que se usa para esta actividad criptográfica, como una forma de brindar más facilidades a estos empresarios.

De hecho, Suarez anunció que se encuentra en contacto con la empresa Florida Power & Light Company (FPL), para lograr un acuerdo de reducción del precio de la energía, para ofrecer el precio kilovatios por hora que desean los mineros para trasladar sus operaciones mineras a esa ciudad.

Pero Suarez garantiza que este no será el único beneficio, pues también las empresas de minería de criptomonedas que se muden para Florida, tendrán otros beneficios adicionales específicos anunciados, como una zona empresarial única creada especialmente para los proyectos de minería criptográfica.

Incluso, esta zona empresarial, además contará con concesiones fiscales, incentivos en materia de infraestructura y normativas más laxas a fin de promocionar tanto la inversión como el mercado laboral. Estas condiciones, han sido vistas por algunas empresas en Europa, Asia y Latinoamérica, como una gran oportunidad para crear la primera ciudad criptográfica del mundo. Por esos derroteros va el impulsivo Suárez y para ello Acevedo, su jefe de policía, sobraba.

(*) Escritor y profesor universitario. Es el autor, entre otros, del libro “Bajo las alas del Cóndor”, «La Operación Cóndor contra Cuba» y «Demócratas en la Casa Blanca y el terrorismo contra Cuba». Es colaborador de Cubadebate y Resumen Latinoamericano.

Foto de portada: AP.

Vea también

Compartir Compartir

Pocket

LinkedIn



Tumblr

Reddit



Pinterest

Skype





Me gusta esto: Me gusta Cargando...