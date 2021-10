Cuba: Hace 45 años la injusticia tiembla (III y Final)

Compartir

Por José Luis Méndez Méndez* / Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano Cuba.

La destrucción por medio de explosivos de un avión civil cubano en pleno vuelo en el Caribe el 6 de octubre de 1976, causó consternación y repulsa en muchos países, organismos internacionales repudiaron tal acto de terror, incluso provocó rechazo dentro de algunos grupos contrarrevolucionarios en Estados Unidos.

Sin embargo los terroristas de Orlando Bosch, continuaron sus planes y ejecutaron nuevos actos criminales después de alcanzado este execrable objetivo. El 5 de abril de 1977 la organización CORU se acreditó la colocación de una bomba contra la línea aérea estadounidense Eastern Air Lines en Miami, Florida, por transportar mercancías a Cuba, que causó daños de consideración. El 13 de mayo del mismo año, la misma banda terrorista se adjudicó la explosión de una bomba contra una compañía aérea de Fort Lauderdale, Florida, con el mismo pretexto. El 25 de mayo siguiente, la misma banda, se acreditó una bomba que estalló en la compañía aérea Mackey Internacional Airlines, Miami, causó daños considerables.

El 26 de agosto la organización de Bosch, asumió haber colocado una bomba contra un avión de Venezuela en Miami. El 4 de septiembre, se atribuyó una bomba que detonó en la sede de la línea aérea soviética Aeroflot en Miami. El 23 de diciembre de ese año, atentó contra la línea aérea VIASA de Venezuela en Miami. Cuatro días después colocaron otra bomba contra un avión venezolano de la línea aérea VIASA.

Es impresionante el seguimiento y conocimiento de las agencias norteamericanas encargadas de combatir al terrorismo de los planes e intenciones de los terroristas anticubanos, pero sobrecoge más la tolerancia de las mismas, dedicadas únicamente a recopilar informaciones sobre los actos de terror planeados y ejecutados, para redactar informes administrativos para mantener actualizados a sus superiores.

Un resumen operativo del FBI, sobre la CORU, sin censura, nos reveló que esa agencia ha estado al tanto de cada paso de los anticubanos y han actuado así por la voluntad política de derrocar a la Revolución, que ha dictado el comportamiento hacia sus terroristas, que fueron engendrados, organizados, entrenados y armados en la década de los sesenta del siglo pasado y aún los utilizan.

Seguidamente el mismo día, apenas seis meses después del monstruoso crimen del avión el terrorista Frank Castro, jefe de la CORU en funciones por estar Bosch en prisión. indicó que la inteligencia de la CORU estaba reunida en Mérida, Yucatán, México, el punto intermedio de una futura ruta de viajes turísticos entre Estados Unidos y La Habana. Dijo que el vuelo sería de una línea aérea mexicana desde Estados Unidos a Mérida y de ahí a La Habana. Expresó que ese avión debí ser derribado para causar temor a cualquiera que intente viajar a Cuba como turista.

Otro connotado terrorista Guillermo Novo Sampoll dijo sobre el derribo del avión cubano. “Cuando mueren pilotos cubanos, diplomáticos o miembros de sus familias a mí no me causa pena, la muerte de estas personas siempre me alegra”. Novo, equivocó al periodista que lo entrevistaba, pensó que se trataba de un norteamericano y resultó ser uno soviético de la publicación Gaceta Literaria.

Por su parte Posada Carriles, evaluó así el crimen el 10 de noviembre de 1991, sin pudor y con toda tranquilidad expresó al Miami Herald: “El sabotaje fue el golpe más efectivo que se haya realizado contra Castro”.

Mientras Bosch, declaró el 14 de octubre de 2001, en ocasión del 25 aniversario del sabotaje, a el Nuevo Herald de Miami: “… el avión DC-8 derribado en Barbados era un avión de guerra camuflado con el rótulo de Cubana de Aviación”.

Los planes para derribar nuevos aviones que se dirigiesen a Cuba, enturbió más aún la enfermiza mente de Orlando Bosch, ahora pretendía hacer estallar naves procedentes de otras latitudes. Esta vez en 1977, contra un vuelo de la línea aérea española Iberia. Mientras los aduaneros cubanos se disponían a recibir la carga que había arribado al país en un avión procedente de España, detectaron por medio de los medios técnicos de seguridad, que algo llamativo había en el interior de dos cajas. Se individualizó la búsqueda y se detectó en el interior de una de ellas, dos latas de leche infantil de la marca española Pelargón, en su interior había cables, relojes, baterías, además sustancias ajenas al contenido anunciado en la etiqueta.

Fueron convocados los peritos anti explosivos, quienes abrieron los envases y comprobaron que en su interior había armadas dos bombas, con todos los elementos para estallar. Se desactivaron y estudiaron la forma de ser armadas, habían sido preparadas para estallar en pleno vuelo, lo cual no se produjo por errores en la colocación de los cables que debían detonar la capsula iniciadora o detonante.

Estos artefactos explosivos habían sido insertados en inocuas latas de alimento infantil, llevadas a bordo de un avión cargado de pasajeros de varias nacionalidades, se trasladó a cientos de millas desde su origen, sobrevoló varios países, incluido los Estados Unidos y finalmente llegó a territorio cubano. Después del crimen en Barbados, los órganos especializados cubanos, habían recibido informaciones sobre el propósito de terroristas anticubanos de reeditar ese hecho. En España, los terroristas José Luís González Gallareta y Oscar Alfonso Carol Armand, alias el Rubio, habían expresado estar en planes terroristas de ese tipo.

Cuando se fraguan hechos de terror, es imposible calcular todos sus efectos, se pueden salir de control, los daños colaterales que puede provocar son impredecibles, según el decir de los expertos norteamericanos, pero esto a sus terroristas de origen cubano poco les importa.

Otro hecho de terror se registró el 27 de enero de 1978, cuando se da a conocer otra organización dirigida por Orlando Bosch esta vez desde su celda en Venezuela, que alterna con el nombre problemático de la CORU, debido a la gran cantidad de hechos de terror ejecutados y asume, para desinformar el nombre de un grupo denominado Comandos Pedro Luís Boitel, se adjudica haber realizado una amenaza de bomba contra un avión civil venezolano.

El delincuente Bosch, había ordenado atentar contra intereses venezolanos en el exterior, en represalia por su justo confinamiento en Venezuela. El 6 de febrero siguiente, amenaza con hacer estallar aviones venezolanos, si no son satisfechas las exigencias hechas desde la cárcel.

Entre los días 20 y 21 de noviembre de 1978, se produjo un encuentro entre representativos de la emigración y autoridades cubanas. Los terroristas y grupos de presión anticubanos en la Florida, intimidaron a los participantes antes y después de sostenerse el intercambio. Los medios de prensa, radio y televisión floridanos, dominados por los contrarrevolucionarios, los calificaron de traidores a la causa contra la Revolución, muchos perdieron sus empleos y algunos hasta la vida por el simple hecho de haber viajado a Cuba.

Al finalizar las sesiones de trabajo y debate, el líder de la Revolución, recibió a decenas de periodistas nacionales y extranjeros que habían viajado a cubrir tan trascendental evento, el primero de ese tipo desde 1959. Durante el extenso intercambio con la prensa, se produjeron preguntas que fueron respondidas por Fidel Castro.

Un periodista preguntó: “Comandante, ¿el gobierno de Cuba va poner a todos los presos políticos en libertad o hay excepciones?

Fidel Castro: “Nosotros mantenemos lo planteado el 6 de septiembre, que los casos de graves delitos, de crímenes de la tiranía, o los casos de los elementos afines a los grupos terroristas, no los pondremos en libertad; porque nosotros no tenemos ningún interés en ir a nutrir los grupos terroristas, las filas de los grupos terroristas, que son capaces de cometer crímenes como el brutal y monstruoso sabotaje al avión que explotó en pleno vuelo entre Barbados y La Habana… Creo que hay en el mundo una fuerte conciencia de condena al terrorismo. Estos elementos terroristas han cometido crímenes no sólo contra Cuba, sino dentro de Estados Unidos, muchos crímenes”.

En otro momento Fidel Castro, comentó sobre el peligroso proceder terroristas de volar en plano vuelo los aviones civiles cargados de personas ajenas a sus propósitos.

El líder histórico dijo: “Eso no depende de nosotros, depende mucho de Estados Unidos. Porque si Estados Unidos no permite que vengas, viajes, obstaculiza todo. Si, además, los terroristas les imponen a las empresas de los Estados Unidos que no pueden hacer viajes a Cuba porque amenazan con volarlas también”.

“Pero hay una cosa, que nosotros sabemos… Un día había una delegación de citricultores de la Florida aquí, una delegación de citricultores. Vino un avión a buscarlos. Venían un piloto y copiloto y sus esposas. Cuando estaban cerca de La Habana posiblemente estallaron en el aire, porque venían manteniendo comunicación con la torre de control, y de repente silencio total, desapareció el avión. Y hubo un grupo de terroristas de estos que se adjudicaron, ¡Se adjudicaron, ¡el acto de terrorismo!

“Nosotros le mandamos alguna información al Gobierno de Estados Unidos sobre sospechas que teníamos sobre determinadas personas, de ese grupo terrorista. Y que yo tenga entendido Estados Unidos no ha hecho absolutamente nada por investigar bien ese caso, que a nuestro juicio fue el caso del sabotaje de un avión en el aire en el cual murieron cuatro ciudadanos de Estados Unidos. Fue muy raro. Estaba ya cerca de Cuba, cuando el avión estalló”.

“Este caso no fue esclarecido, fue un ejemplo de la práctica terrorista de los criminales anticubanos en Estados Unidos y la amenaza real, tangible y vigente que ha representado para los norteamericanos, el terrorismo engendrado y mantenido por administraciones sucesivas. Sin embargo jamás un ciudadano estadounidense ha sido muerto o herido, ni una sola instalación grande o pequeña, en ese inmenso y rico territorio ha sufrido el menor daño material por alguna acción procedente de Cuba, ni tampoco se ha ofendido un símbolo patrio de los Estados Unidos de Norteamérica”.

El 21 de septiembre de 1978, la organización terrorista, denominada indistintamente, Jóvenes de la Estrella, Hijos de la Estrella Solitaria o Jóvenes de la Estrella Solitaria, en Miami, Florida, se adjudicaron la desaparición en Bahamas de un avión ejecutivo donde viajaban cuatro norteamericanos con destino a Cuba.

Estos fueron los planes y actos de terror ejecutados inmediatamente después del 6 de octubre de 1976, no serían los últimos, los terroristas continuaron urdiendo estos hechos criminales. Nuevas amenazas se cernieron contra la aviación civil de Cuba y de otros países.

El 15 de octubre en una Plaza de la Revolución colmada de entristecidos e indignados cubanos, que clamaban justicia, el líder Fidel Castro Ruz, pronunció las vibrantes sentencias: “cuando un pueblo enérgico y viril llora la injusticia tiempla”, hacer 45 años generaciones de cubanos exigen justicia por todos los crimines cometidos por sucesivas administraciones estadounidenses contra la Patria.

(*) Escritor y profesor universitario. Es el autor, entre otros, del libro “Bajo las alas del Cóndor”, «La Operación Cóndor contra Cuba» y «Demócratas en la Casa Blanca y el terrorismo contra Cuba». Es colaborador de Cubadebate y Resumen Latinoamericano.

Foto de portada: Estudios Revolución.

Compartir Compartir

Pocket

LinkedIn



Tumblr

Reddit



Pinterest

Skype





Me gusta esto: Me gusta Cargando...