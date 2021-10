Cuba: Hacia un proceso de recuperación económica y más socialismo

Compartir

Por Laura V. Mor/ Fotos: Yaimi Ravelo/ Resumen Latinoamericano.

La Habana, 14 de octubre de 2021.- El Viceprimer Ministro y titular de Economía y Planificación de Cuba, Alejandro Gil Fernández, afirmó jueves que el país atraviesa “un proceso gradual de recuperación económica”, aunque advirtió acerca de “no crear falsas expectativas” al brindar una actualización de la situación de la economía del país ante medios de prensa nacionales y extranjeros.

“Poco a poco iremos recuperando los niveles de actividad perdidos en el transcurso de los últimos dos años” signados por la pandemia de Covid-19, la necesidad de cerrarse al turismo para priorizar el bienestar de la población hasta lograr un alto porcentaje de vacunación y la persistencia de las 243 medidas restrictivas dictadas contra Cuba por Estados Unidos durante la administración Trump, afirmó.





En este sentido, explicó que los resultados previstos se relacionan con la implementación de medidas en el sector agropecuario y las transformaciones en el funcionamiento y diseño de la Empresa Estatal Socialista, que continúa siendo el actor económico central a pesar de haberse diversificado las formas de gestión no estatal a través de cambios introducidos en las actividades por cuenta propia, la constitución 162 micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y la ampliación de las cooperativas no agropecuarias. Asimismo detalló que la apertura al turismo el próximo 15 de noviembre jugará un importante rol en la economía cubana, al ser la principal fuente de ingresos del país, a pesar que no se llegará a la meta de 2 millones 200 mil visitantes internacionales dado que no se ha podido reabrir las fronteras con anterioridad.

“Estamos entrando en una fase gradual de recuperación de la economía cubana, con una diversificación del tejido productivo y mayor participación de los emprendimientos estatales y no estatales” detalló.

Prioridades de la economía cubana

Al referirse a los desafíos venideros, Gil Fernández detalló tres puntos clave en el camino a la recuperación económica en un contexto de pandemia, falta de liquidez de divisas y medidas restrictivas contra el país.

En primer lugar, se refirió el enfrentamiento a la inflación por medio de aumentar y mejorar la oferta, teniendo en cuenta que actualmente la demanda está siendo acaparada por el mercado ilegal y la reventa de productos adquiridos tanto en CUP como en tiendas de Moneda Libremente Convertible (MLC). Segundo, pero no por eso menos importante, explicó la importancia de lograr la sostenibilidad del sistema energético nacional que se vio afectado en los últimos meses y que ha ralentizado diversas actividades económicas prioritarias, así como afectado a la población cubana. En tercer lugar, situó a la atención a personas vulnerables y barrios, con el objetivo de continuar generando empleos y no caer en el asistencialismo, lo cual sería contrario a la recuperación económica del país.

“Esto es un país socialista. Esto no es un sálvese quien pueda”, recalcó al afirmar que no se está “construyendo una economía de mercado”.





Contener la inflación como la principal tarea de la economía cubana

Gil Fernández enfatizó la necesidad de contener la inflación y combatir el fenómeno especulativo que se desarrolló desde que se puso en práctica el reordenamiento y la unificación monetaria en el país; puesto que se trata de una prioridad para lograr la recuperación dentro de esa economía más inclusiva, además de ser una de los principales malestares presentes en la población debido al aumento desmedido de precios en el mercado informal y el consiguiente aumento del costo de vida con respecto al nivel de salarios.

En este sentido, el viceministro recalcó la necesidad de aumentar la oferta de productos comercializables a la población con el fin de suplir la demanda, lo que se prevé lograr por medio de políticas dirigidas al fomento de la esfera productiva. Asimismo detalló las medidas tomadas desde el Gobierno para enfrentar el crecimiento inflacionario, como ser la eliminación de aranceles a la importación de alimentos y medicamentos para empresas estatales y no estatales en los últimos seis meses y la exoneración de aranceles a los insumos del sector no estatal vigente desde junio de 2021.

En este sentido, el Viceprimer Ministro recalcó la necesidad de aumentar la oferta de productos comercializables a la población con el fin de suplir la demanda, lo que se prevé lograr por medio de políticas dirigidas al fomento de la esfera productiva.

Gil Fernández detalló las medidas tomadas desde el Gobierno para enfrentar el crecimiento inflacionario, como ser la eliminación de aranceles a la importación de alimentos y medicamentos para empresas estatales y no estatales en los últimos seis meses y la exoneración de aranceles a los insumos del sector no estatal vigente desde junio de 2021.

En ese camino de no generar falsas expectativas, explicó que la economía “no se recupera en corto plazo, ni en un mes ni dos”, aunque aseguró que “están creadas las condiciones para iniciar un proceso gradual de recuperación de la actividad económica” y que lo estipulado en el Plan de Desarrollo Económico y Social continúa siendo posible de implementar ya que se entrará en la segunda etapa (2022-2026) “con una economía más dinámica e inclusiva”, en donde “Cuba se mueve hacia más socialismo” y no hacia crear una economía de mercado como muchas veces nos intentan simular desde afuera.

