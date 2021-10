Cuba: Ser, Parecer, Tener

Compartir

Por Jorge Sariol.

El texto Ser, Parecer, Tener, del investigador, ensayista y periodista Enrique Ubieta, reúne una compilación de trabajos publicados en el blog La Isla Desconocida y en otros espacios digitales, que la Casa Editora Abril pone a disposición de los lectores en su tienda virtual y en formato e-Book.

«Creo — escribe Ubieta en el artículo Destinos elegidos — que las personas definen su vida por el sentido que eligen para ella. Elegir un sentido, o ser elegido por él, no importa, porque lo peor, sin dudas, es no tener ninguno». Se refiere a la nadadora norteamericana Diana Nyad que con 62 años por cuarta vez intentó (sin éxito) cruzar el estrecho de la Florida, pero «puso su corazón en juego (…) claro que pudo, el éxito no estaba en llegar, sino en volver a empezar.

Ese es una de las tantas esencias de Ser, Parecer, Tener, en sus cuatro partes y más de 150 artículos, por donde transitan personalidades, personajes y figurillas; situaciones y tramas, conflictos y revelaciones, acompañadas de varias ilustraciones no menos contextualizadas, del excelente maestro de la caricatura Ares.

Enrique Ubieta. (La Habana, 1958). Investigador, ensayista, periodista. Máster en Filosofía por la Universidad de Kiev, Ucrania, (1983). Fue investigador del Instituto de Literatura y Lingüística de la Habana y de la Biblioteca Nacional. De 1994 a 1999 dirigió el Centro de Estudios Martianos de Cuba y fue secretario ejecutivo de la Comisión nacional del Centenario de la Guerra de Independencia y de la muerte en combate de José Martí y Antonio Maceo. Director de la Cinemateca Nacional de Cuba de Cuba (2003–2007). Fundó y dirigió la revista de ciencias sociales Contracorriente (1995–2004) y el proyecto Videoteca Contracorriente del ICAIC (2003–2007). Desde el 2008 está al frente de la revista de debates culturales La Calle del medio, de la cual es también fundador. Autor de los libros Ensayos de Identidad (1999). De la historia, los mitos y los hombres (1999). La utopía rearmada. Historias de un viaje al Nuevo Mundo (2002), Venezuela rebelde. Solidaridad vs dinero (2006), y Cuba: Revolución o reforma (2012). Se le concedió entre otros, el Premio UNEAC de ensayos (1999) y el premio de la crítica (2002). Ostenta la Distinción por la cultura nacional (2002) y la Distinción Félix Elmuza, de la UPEC (2011).

Tomado de Casa Editora Abril.

