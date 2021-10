Cuba: Varadero se prepara para la reapertura en la “nueva normalidad”

Compartir

Por Laura V. Mor/ Fotos: Syara Salado Massip/ Resumen Latinoamericano Corresponsalía Cuba.

Cuba transita el camino hacia la “nueva normalidad” con flexibilizaciones de medidas restrictivas impuestas por la pandemia de Covid-19 y la reapertura internacional el próximo 15 de noviembre, lo que sin dudas genera un gran desafío no sólo de inversión, sino de medidas de bioseguridad para lograr seguir siendo un “destino seguro”.

Varadero, el mayor y más importante balneario del país, no es ajeno a ello y se prepara con protocolos higiénico-sanitarios reforzados para la reapertura turística internacional, puesto que a partir de noviembre y diciembre está previsto un aumento considerable en la entrada de viajeros.

Desplegado en la península de Hicacos de la costa norte de la provincia de Matanzas, a unos 140 kilómetros al este de La Habana, Varadero cuenta con una planta hotelera de 58 alojamientos, los cuales agrupan cerca de 22 mil habitaciones; aunque se planea que abrirán de forma paulatina y escalonada.

Este mes de octubre, por ejemplo, el balneario reportó un 17% de ocupación, aunque para la segunda quincena de diciembre se prevé llegar a un 70%, debido a las festividades de fin de año donde se suele recibir turismo nacional e internacional.

En un recorrido por el balneario, medios de prensa nacionales y extranjeros, pudimos apreciar las comodidades que brindan los hoteles de las cadenas Meliá, Blue Diamond e Iberostar, donde se aprovechó la baja turística ocasionada por la pandemia para mejorar las instalaciones y los servicios de cara a la venidera temporada invernal caribeña.

Entre las novedades que ofrece Varadero este año es un boulevard, una novedosa opción recreativa para diferentes públicos, que cuenta con espacio para la gastronomía, el arte y la cultura; que se suman a los 21 kilómetros de playa para el disfrute de todos y todas.

La apertura al turismo nacional

Si bien para el turismo internacional la apertura se fijó para el 15 de noviembre, cubanas y cubanos (que no ingresen desde el exterior) podrán disfrutar de los 21 kilómetros de las playas de Varadero desde el próximo 25 de octubre.

A diferencia de los viajeros internacionales, los nacionales podrán abonar en la moneda de circulación corriente del país: el peso cubano (CUP), a un tipo de cambio oficial de 24 pesos cubanos por cada dólar. Los turistas nacionales que deseen, podrán también abonar por medio de tarjeta en Moneda Libremente Convertible (MLC), pero no es condición como sí lo es para el turismo internacional, que deben abonar la estadía vacacional en divisa.

Mantener los protocolos sanitarios para un turismo seguro

En el polo turístico de Varadero (como en todos los balnearios del país) enfatizará en mantener las medidas higiénico-sanitarias; ya que si bien el país ha flexibilizado las restricciones impuestas por la pandemia, el uso de nasobuco/ barbijo, la desinfección de manos y calzados y el distanciamiento físico siguen siendo prioridades para una estancia segura. Por otro lado, todos los trabajadores del polo turístico cuentan ya con el esquema de vacunación antiCovid completo y recibirán en el mes de noviembre la dosis refuerzo.

Recordemos que si bien ya no es obligatoria la cuarentena para quienes ingresan al país desde el exterior (sean cubanos o extranjeros), se les requerirá presentar un pasaporte de salud o certificado de vacunación o una certificación de PCR negativo realizada en un laboratorio certificado del país de origen para quienes no cuenten con estos documentos, por un periodo no menor a 72 horas antes de la fecha efectiva del vuelo. Igualmente, según se informó, se realizarán de forma aleatoria toma de muestras en los aeropuertos para PCR.

En las instalaciones hoteleras e incluso en restaurantes fuera de ellos se ha implementado por ejemplo, el código QR para reemplazo de las cartillas en papel de productos y servicios ofertados, como también el pago con tarjetas magnéticas, minimizando así la manipulación de elementos que puedan alojar al virus.

El turismo se ha visto muy afectado en estos dos años de pandemia, sumado a un bloqueo económico, comercial y financiero recrudecido por 243 medidas restrictivas que entre sus principales aristas apuntan a dañar la actividad turística cubana, importante motor económico del país.

A pesar de ello, Varadero – que cuenta con el segundo aeropuerto del país con mayor tráfico internacional después del de La Habana- ha estado recibiendo pequeños grupos de turistas internacionales desde abril de 2021 (fundamentalmente de Rusia, Canadá y Alemania) y se prepara para ser sede de la Feria Internacional de Turismo (FIT) del 3 al 8 de mayo de 2022, con la Federación Rusa como país invitado.

Cuba ha recibido durante este año poco menos de 250 mil turistas internacionales y espera al arribo de unos 100 mil para lo que queda de 2021; cifra que queda por debajo del estimado anual en un escenario sin pandemia, pero que no deja de ser alentadora en esta “nueva normalidad”.

Las playas de Varadero, ponderadas en todo el mundo por su belleza natural y el cuidado del ecosistema, harán de este polo turístico (junto a los otros que goza la isla), el destino seguro que ofrece Cuba al turismo internacional.

