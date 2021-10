De Austria a Viñales, 14 bultos por la vida

Compartir

Por Ivón Deulofeu.

Cubanos residentes en Austria, hicieron posible un donativo de medicamentos, insumos y alimentos destinado a Viñales. Visitaron farmacias, hospitales, hablaron con médicos que conocen “y salió mucho más que todo esto que ven aquí. No lo pudimos traer todo, pero vendrá. Muchos cubanos se movilizaron, pero sobre todo austriacos y logramos que llegara la donación”, afirma Yadira García Sayas una joven de 29 años que nació en Viñales y reside en Austria con su esposo Thomas.

El grupo solidario creó un GoFundMe, una plataforma de recaudación de fondos por medio de una campaña que denominaron “Ayuda humanitaria desde Austria”. Personas aportaron para los vuelos, el pago de las 14 maletas que fueron 160 euros cada una.

Después, afirma Yadira, “nos eliminaron el link. Me enviaron un correo porque era para un país sancionado por el departamento de Estado de EEUU. Nos tumbaron la campaña. Todavía estamos esperando respuesta. A pesar de que no había nada puesto de Cuba en palabras, pero sí había una imagen que pedía ayuda y parece que alguno de los donantes puso la palabra Cuba y ahí automáticamente recibí un email que canceló la campaña.

Como estaba en Europa ya habían hecho pagos de las donaciones. Generalmente lo que hacen es que congelan ese dinero y si no lo explicas bien, no te lo devuelven. Me pidieron mucha información. Respondí y todavía estamos a la espera de si sigue la campaña porque tenemos que continuar la recaudación. La campaña ya no existe, no se ve más y es algo humanitario totalmente. No pusimos el nombre de Cuba porque ya sabía que congelan todo desde EEUU hasta que se esclarezca. Por suerte logramos sacar el dinero donado”.

Hacia Cuba

“Eliana, yo y mi esposo, que ha sido el taxista, el financista, todo, le pedimos a un amigo nos prestara una camioneta vans para trasladar las 14 maletas al aeropuerto. Air france nos dejó pasar dos bultos gratis después de mucho batallar y de explicarles que eran donaciones para Cuba. Salimos a las cuatro de la madrugada. Mucho stress, pero lo logramos y llegamos con parte de la donación, allá quedó más que la traeremos”, asegura Yadira a Radio Guamá.

En Cuba

En la Habana todo fluyó bien, afirma Yadira. “Llegamos a Viñales, clasificamos los medicamentos, hicimos un inventario y entregamos por diferentes sitios: dos centros de aislamientos, uno que está en la Comunidad El Moncada que es para atender a niñas y niños con la COVID-19 y el del Campismo “Dos Hermanas” para personas adultas también con el virus y esperamos que finalmente en el policlínico del municipio acepten nuestra entrega. Sabemos que hay mucha necesidad de medicamentos e insumos. Donaremos medicinas de mano en mano en el barrio, según las personas requieran y tengamos. También priorizaremos a los ancianos”.

Medicamentos por prescripción facultativa para tratamientos específicos y antibióticos, estarán bajo la supervisión de las doctoras que residen en la comunidad; Olga García, Cristina Valle y María Leiva quienes harán entrega a las personas que los requieran.

Yadira reside hace nueve años en Austria junto a su esposo. Ella reconoce el amor que Thomas le profesa a su familia y a Cuba. El gesto que han tenido desde Austria con el Viñales natal de Yadira es una muestra de ese amor. “Te soy sincera, no estoy satisfecha porque es muy poquito para la necesidad que hay y queremos mucho más, traer mucho más”. Con los ojos aguados y un suspiro infinito me dice: “cuando me estresaba porque pensaba que era poco, mi esposo me decía: una vida que contribuyamos a salvar es una vida, una persona menos que se muere, un dolor menos, una familia que no tiene que llorar”.

Yadira confiesa que no podía dormir tranquila. “Mi gente, mi pueblo de Viñales. Los padres, los abuelos de mis amigos, estaban mal, y yo no podía hacer nada y tenía miedo de que mi familia enfermara. Me formaron en servir a los demás. También mis amigas lo sienten así. Mi esposo es uno de los que más ha impulsado con todo para lograr que la solidaridad de cubanos y austriacos esté aquí”.

En Austria aún queda donación y siguen recaudando. Yadira está feliz porque logró el objetivo, aunque reconoce que se ha encontrado a Viñales triste, siente que hay “como un luto en el aire”. Se refiere al impacto de los fallecidos por la covid-19 en la comunidad. Hay mucho silencio. Aquí todos se conocen y han creado a través de los años la amistad de la vida.

Yadira y Eliana casi regresan, reconocen que la solidaridad continuará porque aman a Cuba, donde está la familia y la gente del barrio. Eliana vive en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, nació en Colombia y su pareja José Ramón Miranda es de Viñales: “Yadira y yo nos conocimos aquí y siempre hemos compartido nuestro amor por Cuba. Durante este tiempo de pandemia hemos estado muy conectadas y pensando en ideas de cómo traer ayuda. Se dio la oportunidad y Yadira con sus amigas en Austria lo logró y nos pusimos de acuerdo para venir”.

La joven reconoce que el virus ha golpeado muy fuerte a Pinar del Río y a Viñales específicamente. “Han fallecido seres queridos. Tengo gran parte de mi corazón aquí. Llevo años viniendo y siento todo muy extraño y me duele lo que pasa. Lo siento mío. No lo pensé dos veces para venir a ayudar».

Eliana viajó de Nueva York a España y de ahí a Austria ante lo difícil de encontrar vuelos directos de Estados Unidos a Cuba. En Austria se unió a Yadira para salir hacia La Habana.

La primera donación a través de MEDICuba

La primera donación la enviaron antes de las nuevas regulaciones que permiten la entrada de medicamentos y alimentos libre de impuestos. Yadira me cuenta que “allá todo el mundo me decía: va a ser difícil. Y lo que hicimos fue que nos reunimos cinco personas, como el diez de julio y decidimos que íbamos a recoger donaciones y enviar a Cuba. Llamamos a varios amigos y nos decían eso está difícil. Pedimos mucha ayuda y nada. En una semana recogimos sesenta cajas de insumos, medicamentos, jeringuillas de vacunación que era lo que se necesitaba en ese momento”.

“Conseguimos un contenedor que salía desde Holanda y a través de la Asociación de solidaridad cubano austriaca nos informaron de la existencia de MEDICuba y donamos todo lo que teníamos. Lo trasladamos en carro hasta Holanda y de allí salió el contenedor que llegó al Mariel. MEDICuba, la importadora y exportadora de productos médicos, lo entregó al Ministerio de Salud Pública de Cuba, MINSAP. Después salió la resolución 309 del Ministerio de Finanzas y Precios sobre las nuevas regulaciones para la importación no comercial de alimentos, aseos y medicamentos. Entonces dije nos vamos a llevar cosas para allá y aquí estamos”.

Yadira también se refirió a la Resolución 213 del 15 de julio de 2021 del jefe de la Aduana General de la República de Cuba que permite la importación de esos productos sin límite y de manera temporal hasta el 31 de diciembre de este año.

La historia de la donación de medicamentos, insumos y alimentos de Austria a Viñales la supe por una amiga que me llamó admirada ante el gesto de amor y solidaridad que cubanos y austriacos han enviado en 14 bultos por la vida. Intenté convencer a Yadira y a Eliana de escribirla. Es una manera de agradecer las acciones de personas que jamás se van de su tierra, aunque suban a un avión y levanten vuelo.

Tomado de Radio Guamá/ Fotos: Ivón Deulofeu.

