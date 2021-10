Diosdado Cabello sobre la cumbre G20: «Apoyamos la unidad de los pueblos contra la farsa de los poderosos»

Por Geraldina Colotti

La rueda de prensa internacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) sobre la apertura de la campaña electoral comenzó con un homenaje a David Nieves. Nieves, fallecido a los 81 años, fue exguerrillero, preso político durante las democracias consociativas de la IV República, diputado de la Liga Socialista (organización marxista-leninista de la que también proviene el presidente Maduro), y luego miembro del Consejo Político de PSUV. El exguerrillero recibió un funeral de Estado. También lo recordó el Parlamento, cuyo presidente es Jorge Rodríguez, uno de los hijos del revolucionario cuyo nombre lleva, fundador de la Liga Socialista, quien murió bajo tortura en 1976.

Algo impensable en Italia y en Europa, donde la memoria del conflicto de clases de los años setenta permanece rehén de los tribunales. En Venezuela, en cambio, cuenta la historia: tanto la de la lucha anticolonial, la de los intentos revolucionarios inconclusos, como la actual, que llevó a una síntesis, por aproximaciones dialécticas no exentas de aristas, las diversas hipótesis de cambio político.

«Para entender cómo proceder, necesitamos saber de dónde venimos y dónde estamos», dijo el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, al inaugurar la rueda de prensa internacional. Para ello, resumió el camino organizativo con el que el partido gobernante (el más grande de América Latina, con casi 8 millones de inscritos y inscritas) se prepara para las elecciones del 21 de noviembre. Una «megaelección» que aglutina, a pedido de la oposición que ha aceptado el diálogo con el gobierno, tanto el voto por las gobernaciones como el de los municipios. Será la vigésimo novena elección desde la victoria presidencial de Chávez el 6 de diciembre de 1998.

Una oportunidad para poner a prueba, una vez más, el nivel de consenso de la «democracia participativa y protagónica» en el que se fundamenta la revolución bolivariana, puesta a prueba por el bloqueo económico-financiero impuesto por el imperialismo que ha afectado a toda la sociedad. El PSUV ha organizado sus primarias, que han renovado las candidatura chavistas al 90%. “Más del 90% de los candidatos y candidatas a la alcaldía se proponen por primera vez -dijo el Capitán-, solo el 10% de los anteriores alcaldes vuelven a postularse y con el firme mandato de dar respuesta a los problemas de las comunidades”.

Candidaturas que, tras un animado debate interno, sin embargo, se presentan en unidad, con el visto bueno de los aliados del Gran Polo Patriótico, el paraguas de la unidad en la diversidad deseado por Chávez y aún consistente, a pesar de las deserciones de algunas de sus piezas que, como el Partido Comunista, decidieron correr solos. Sin embargo, estas deserciones no se pueden comparar con el nivel de fragmentación y litigio de la derecha. De los 70.000 candidatos -dijo Cabello- sólo 3.082 pertenecen al chavismo, que presenta solo un candidato o candidata para cada cargo, como máximo con el suplente cuando se solicita, el resto son partidos, formaciones y micro formaciones de oposición.

¿Y de quién es la culpa? Cabello preguntó irónicamente. “Del imperialismo que se le metió en la cabeza que podían autoproclamar un presidente que nadie eligió. Y así uno se dice a sí mismo: yo también puedo autoproclamarme sin que nadie me proponga. ¿Y para qué? Para seguir robando dinero público, autoexiliarse para vivir de lujo en el extranjero y luego volver aquí a pedir el voto. No es de extrañar -agregó- que sean expulsados de sus electores y sus reuniones estén vacías”.

Y luego, denunció Cabello, “hay un rector del CNE, muy opositor, Roberto Picón, que no tiene escrúpulos en actuar como exponente político de la derecha, como la voz de los amos que allí lo han colocado. Y hace declaraciones anunciando un referéndum revocatorio, diciendo que prohibirá la propaganda chavista. Si este es el ejemplo, por no hablar de los demás candidatos. Debe ser denunciado en todas las instancias porque tiene una clara aptitud partidista que no se ajusta al papel que desempeña. Los observadores internacionales deben vigilar su comportamiento. Y hay que estar atentos porque, si el voto de los 21 es fundamental, también lo es lo que puede pasar el día siguiente ”.

El PSUV se puso en marcha de inmediato, organizándose en el Comando de Campaña dedicado al dirigente «cimarrón» fallecido este año, Aristóbulo Isturiz, a quien Cabello ha recordado con cariño. Por la campaña, el país ha sido dividido en frentes, encomendados a algunos dirigentes del partido, como Tania Díaz, Francisco Ameliach, Erika Faria, Diva Guzmán, Nicolás Maduro Guerra, y a dirigentes de la Juventud, como Rodbetxa Poleo. Una campaña realizada casa por casa, calle por calle, mediante la activación de la fuerte estructura territorial del Partido, como siempre basada en el «uno por diez».

Un método que, tras catalogar el voto en voto duro o flotante, pide a cada militante que indique al menos diez potenciales votantes a los que llegar y convencer, quienes a su vez deberán hacer lo mismo en una multiplicación permanente.

Un procedimiento abierto y público, que también sirve para recoger información para el programa que cada candidato y candidata debe presentar como primer acto público de campaña. Durante la rueda de prensa internacional pudimos hacer algunas preguntas de forma remota al vicepresidente del PSUV.

¿Cuál es el estado de ánimo del pueblo chavista, cuáles son las propuestas, las dudas, las ansiedades? ¿No teme que, dada la difícil situación creada por el bloqueo económico-financiero, se pueda crear un escenario similar a lo que, en las parlamentarias de 2015, le dio la victoria a la derecha, que hizo política con la guerra económica desencadenada por ella misma?

He estado viajando por el país para hacer campaña desde 1998, desde las elecciones presidenciales del Comandante Chávez. He tenido la oportunidad de ir a todos lados no sé cuántas veces. Incluso ahora, y aunque de diferentes formas debido a Covid-19, en aproximadamente 10 días hemos visitado 23 estados más la capital. Nos gusta mirar a la gente a la cara para leer en los ojos expectativas y esperanzas, escuchar propuestas. El contacto físico es importante. Escuchamos. No queremos escondernos detrás del bloqueo, pero lamentablemente es una realidad que pesa. Mantener los servicios públicos es muy complicado, estamos tratando de hacer más con mucho menos. Y estamos avanzando, con la fuerza que los trabajadores y trabajadoras están poniendo a disposición, con la sintonía y la conciencia de nuestro pueblo que ha luchado en los últimos 4-5 años manteniendo vivas las calles. Y tendremos una gran victoria. A las dudas, siempre respondemos con la verdad. Estamos en alerta, no podemos esperar nada porque el imperialismo no se detiene. Los que participan en las elecciones son los mismos que organizaron los intentos de golpe, el ataque con drones al presidente Maduro, los que corrieron a hacerse fotografías en la gasolinera de Plaza Altamira el 30 de abril durante el intento de golpe. No solo estaba Guanito Alimaña, sino también todos los demás. Sabemos que la derecha no cumple su palabra ni los compromisos que firma, al día siguiente se olvida y afirma lo contrario. Mejor prepararnos para lo peor. Lo que percibí, sin embargo, es que nuestro pueblo tiene la moral a mil y no se deja manipular por la vieja política. El otro día, el Presidente fue a visitar a los estudiantes de la Universidad Central, y un puñado de jóvenes opositores, deben haber sido 14, menos aún porque también estaban los nuestros allí metidos, dijo que no acepta que el gobierno repara la universidad, que debe seguir así. Quizás le gustaría volver a las veces en que la policía irrumpía en las universidades, disparaba contra los estudiantes que protestaban. Mentira e irracionalidad, esta es la oposición. Su única agenda es estar en contra de Maduro. Mientras hacían política explotando las colas que estaban provocando, en las parlamentarias de 2015 ninguno de ellos puso la cara, porque eran y son impresentables. Tampoco estuvieron presentes en el Parlamento. Entonces, ¿a quién quieres que crea en una persona de ese conocido partido terrorista de extrema derecha que durante tres años se exilió a vivir la buena vida en el exterior pidiendo sanciones e invasiones y causando sufrimiento, y hoy vuelve diciendo: ‘ estoy aquí, vengo a salvarte ‘. Y antes, en los últimos tres años, un año, seis meses, ¿Dónde estabas? se le responde con razón. Viendo cosas similares, entendemos por qué la derecha ha dilapidado poco a poco sus posición política. En 2015, tenía un arma de fuego de un solo cartucho y la desperdició.

¿Qué harás el chavismo si la derecha desconoce los resultados con el respaldo de aquellas instituciones internacionales que la apoyan abiertamente?

A Venezuela están llegando “observadores” desaparecidos del país desde hace años, y no porque no los habíamos invitado, la puerta siempre estuvo abierta, sino porque no quisieron. Ahora piensan que encontrarán un país de rodillas, destruido, en cambio verán un pueblo que trabaja y produce, que tiene conciencia, verá un país colorido. Sobre todo verán la conciencia de un pueblo que es más poderosa que cualquier fuerza armada en cualquier país del mundo. Un pueblo que votará en paz, no por las amenazas ni por lo que digan, como hacen desde veinte años, sino porque sigue su propio camino, y no parará.

¿Qué medidas piensa tomar el gobierno bolivariano para la liberación del diplomático Alex Saab tras la interrupción del diálogo en México por su extradición a Estados Unidos?

El de Alex Saab es un secuestro por parte del imperialismo que usa su poder para someter a países pequeños que tienen instituciones serviles, y que quería sabotear el diálogo y las elecciones. Saab es acusado sin pruebas con un expediente amañado por ellos mismos. Nunca negó haber ayudado al Estado venezolano cuando nadie lo hacía, asumiendo grandes riesgos ante un poderoso enemigo, que no tiene reparos en destruir la dignidad de cualquier ciudadano del mundo para someterlo. Un enemigo que llega incluso a perseguir a la familia del diplomático, a su esposa, a una señora con dos niños. El imperialismo es bárbaro y miserable. En cuanto al diálogo en México, Estados Unidos declaró abiertamente, a través de un representante suyo, que así actuó sabiendo que nos iríamos, por dignidad. Otro hecho evidente es que a los de la oposición que estaban en México ya no los tienen en cuenta. No representan a los Estados Unidos, después de que se han robado todo, han derrochado su poder, siguen peleando, se extinguen. Ahora parece que el procónsul de Colombia está representando los intereses norteamericanos, bah. ¿Qué podemos hacer? Hacerlo saber al mundo. En Estados Unidos es imposible defenderse, porque gobiernan las corporaciones: las de armas, financieras, mediáticas o tecnológicas que toman las decisiones reales. Por nuestra parte, debemos ejercer el derecho a protestar en todas las instancias. Me asombra que nadie en la ONU diga nada. Por otro lado, la Asamblea de la ONU no dice nada sobre el asesinato del presidente de Haití, organizado por sicarios contratados y entrenados en Estados Unidos, sicarios colombianos. Son los pueblos los que deben ejercer presión. Solo la unidad de los pueblos puede cambiar las cosas.

A finales de octubre tiene lugar en Roma el G20, durante el cual los principales responsables de la destrucción del planeta hablarán sobre el medio ambiente, el compartir, la sustentabilidad… ¿Qué mensaje enviarías como líder del PSUV a los movimientos populares de protesta en contra de esta farsa?

¿Qué legitimidad tienen para hablar del destino del mundo los que trabajan para destruirlo? Ninguna, se pasan los años hablando, reuniéndose como los más inmorales de los inmorales y ¿Cuál es el resultado? Los pobres son cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos. Cuando hablan de medio ambiente, no cumplen ningún compromiso, esperan que los países del Sur tomen iniciativas y den soluciones. Y cuando lo hacen, se burlan de ellos. Chávez tomó las iniciativas, con el Quinto objetivo del Plan de la Patria, que define un programa eco-socialista, y se burlaron de él, tanto interna como externamente. Pero nuestro programa está ahí, existe, así como existe la voluntad de pueblos conscientes de organizarse en todas partes del mundo contra los intereses de las grandes corporaciones.

Tomado de Resumen Latinoamericano/ Foto de portada: Getty Images