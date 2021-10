Kuwait retira a su embajador en El Líbano

Compartir

Kuwait decidió el sábado convocar a su embajador en El Líbano y exigió que el encargado de negocios de la embajada libanesa en su territorio abandone el país en un plazo de 48 horas.

La decisión de Kuwait se produjo tras la decisión de Arabia Saudita, el viernes, de llamar a consultas a su embajador en Beirut, y pidió al homólogo libanés abandonar el reino, también en un plazo de 48 horas. Además, decidió suspender todas las importaciones libanesas hacia él.

Bahrein también operó de la misma manera.

Estas acciones se producen después de las declaraciones del ministro libanés de Información, George Kordahi, en las que calificó la guerra de Yemen de «inútil», y añadió que Ansar Allah lleva años defendiéndose de la agresión externa a Yemen, lo que a su vez provocó reacciones internacionales y locales.

Al comentar la decisión de Arabia Saudita y Bahrein sobre El Líbano, el jefe del Movimiento Marada, Suleiman Frangieh, dijo desde Bkerke que el ministro libanés de Información, George Kordahi, fue tratado injustamente y que estaba con él.

Frangieh subrayó que «si el gobierno dimite, no podremos formar gobierno antes del final del mandato». Subrayó que no gana nada con la situación actual, pero que no permitirá que se utilice a Kordahi como chivo expiatorio.

Por su parte, el primer ministro libanés, Najib Mikati, anunció que lamenta la acción de Arabia Saudita contra El Líbano y deseó que «reconsidere su decisión».

Mikati, quien subrayó que se trabajará para hacer lo necesario, pidió al ministro libanés de Información, George Kordahi, que tomara la decisión adecuada para arreglar las relaciones árabes de El Líbano.

También solicitó al ministro de Asuntos Exteriores, Abdallah Bou Habib, que se quedara en Beirut y estableciera una célula de gestión de crisis para hacer frente a los actuales acontecimientos.

Tomado de Al Mayadeen.

