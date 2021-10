Los médicos cubanos ganaron la distinción más alta: ¡El respeto infinito de los pueblos que luchan! / Comunicado del Comité Griego para el Premio Nobel de la Paz 2021 a la Brigada Médica “Henry Reeve”

Compartir

Compartimos con nuestros lectores el comunicado del Comité Griego para el Premio Nobel de la Paz 2021 a la Brigada Médica “Henry Reeve” al conocerse los ganadores de este año.

Los médicos cubanos ganaron la distinción más alta: ¡El respeto infinito de los pueblos que luchan!

Hemos apoyado con toda el alma la campaña de la Iniciativa Griega para el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a la brigada médica Henri Reeve, sin abrigar falsas expectativas por si se lograba tal objetivo.

El eco de la campaña ha superado con mucho nuestras expectativas iniciales. Hemos reunido, solo en Grecia, más de 240 000 firmas. La iniciativa fue enmarcada y apoyada por cientos de organizaciones de masa de todo tipo, gremios, municipalidades, partidos y muchas personalidades políticas.

Como era de esperar, los decisores del Premio Nobel de la Paz escogieron otorgarlo de manera provocativa a algunos medios periodísticos mercenarios al servicio del imperialismo, como un gesto simbólico más, de su ruin objetivo político.

No obstante, esta masiva campaña que se desplegó a favor de otorgar este premio a los médicos de Cuba, fue una gran oportunidad para hacer relucir los problemas cruciales de nuestros tiempos, combinados con la crisis mundial debido a la pandemia del COVID-19. Una crisis, que mostró claramente los contrastes, diamétricamente opuestos, en como se valora la vida humana, la dignidad humana, la salud, el dolor humano.

La primera conclusión es que la campaña mostró, sin excepción, de que en todos los países regidos por el capital, el ser humano es solo un medio para aumentar el capital, donde la posibilidad de sobrevivencia del ser humano depende de su bolsillo. De una manera además cínica, a los seres humanos se les trata como números en las estadísticas, cuyo objetivo principal es la ganancia de los monopolios, con un sistema de salud edificado sobre la fórmula “coste- ganancia”, y de un lejano objetivo de llegar –no se sabe cómo- a “la inmunidad de la manada”. Definición que muestra que para los decisores, el ser humano no difiere mucho del animal.

Para los neoliberales contemporáneos, facistoides y racistas, los seres humanos se tratan con la terminología del darwinismo social, como si el estado no debiera tener la más mínima responsabilidad para la vida y la salud del pueblo, bajo el supuesto que la gente está biológicamente predeterminada si puede y cuanto puede sobrevivir cada cual, al reducirse así, todo, a la “responsabilidad individual”.

Acá se proclama y se aplica una difícil situación, donde cada persona compite con el resto, de quien sobrevivirá y si hasta qué grado se puede lograr la inmunización de la población en la sociedad, pero no de un modo consciente, a través del uso de la ciencia como guía de cómo proteger las vidas humanas y la salud, sino aplicando métodos automatistas, de bestias, de manadas!

Hasta y los países más ricos, en base a estos “principios”, resultaron impotentes para enfrentar seriamente la pandemia, hecho que resultó en millones de muertes, estando en la cima de esta macabre lista países como los EEUU, India, Brasil, Reino Unido, etc. En Grecia, los fallecimientos han superado la cifra de 15 400…

Por otro lado tenemos países, con la República Socialista de Cuba en la vanguardia, Vietnam, Laos, R.D. de Correa, R.P. China, que han mostrado un camino radicalmente diferente, en cuanto a la relación con el ser humano, donde la vida y la salud no son comerciables, son un bien social. En el corazón de este otro abordaje, al frente con Cuba, se encuentra la propiedad social sobre los medios de producción y del total de las fuerzas creadoras del ser humano, donde la mayor fuerza creativa radica en la ciencia – incluida la de la esfera de la medicina- en otras palabras, la forma de administrar estas fuerzas de la civilizatorias se dirigide hacia su utilidad la social. En esta diferencia es de donde brota, y diametralmente opuesto, el abordaje de Cuba, a diferencia de lo que vivimos en nuestros días en los países donde predomina el capital. Es este sistema, parido inicialmente por la Gran Revolución Socialista de Octubre de 19017, se abrió una variante alternativa para la humanidad.

La pequeña Cuba socialista – cruelmente bloqueada por los países imperialistas, al frente con los EEUU- continúa dignamente la obra humanista-internacionalista que inició la Gran Revolución de Octubre, al regalarle la enseñanza a miles de estudiantes (victimas en sus países de la dependencia imperialista- neocolonial en muchas disciplinas), con énfasis a la medicina y demás ciencias relacionadas con la salud, y que a la vez brinda una invaluable ayuda a muchos países, desde los comienzos de los 1980.

La joven Cuba socialista, gracias al diseño científico y a la solidaridad internacional de los países socialistas, se encuentra en la vanguardia de las ciencias biomédicas, en la investigación básica y sus aplicaciones prácticas en la farmacéutica y la biotecnología.

Cuba continúa invicta esta tradición vanguardista, fiel a las recomendaciones del gran médico revolucionario Che Guevara. Así como a las de su líder Fidel Castro y del PCC.

Nosotros estamos listos para continuar a reflejar a todo el mundo lo que representa y simboliza la lucha internacionalista de los Médicos Cubanos, del Pueblo Cubano, de la Revolución Cubana. Consideramos es nuestro deber llevar en la cúspide nuestra solidaridad con el heroico pueblo de la Isla de la Libertad!

Los médicos cubanos ganaron el mayor premio internacional: ¡el ilimitado respeto de los pueblos que luchan!

¡No al bloqueo a Cuba!

¡Solidaridad con el heroico pueblo de la Isla de la Libertad!

Atenas, 17/10/2021

Comité Griego para el Premio Nobel de la Paz 2021 a la Brigada Médica “Henry Reeve”

Foto de portada: Archivo ACN.

