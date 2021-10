Miami y la discriminación a los miembros de la LGBTQIA*(III y Final)

Compartir

Por José Luis Méndez Méndez (*) / Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano Cuba



El matrimonio de Ileana Ros con Dexter Lehtinen, calificado en su momento como una alianza estratégica conveniente para ambos, después fue cuestionado por las dificultades que ha tenido, a pesar de los años, para consolidarse, poder mantener públicamente y en privado, la necesaria imagen de estabilidad y seguridad para un electorado en esencia conservador y cautivado por las llamadas buenas costumbres. En el hogar ha primado la violencia.

Hay personas con orientación homosexual que, por las condiciones de intolerancia y violencia en la familia, la represión, la homofobia y la postura de la mayor parte de las religiones, los obliga a ocultar su verdadera orientación para fingir ante la sociedad tener otra alineación. También por la incompatibilidad tanto a las bases sociales establecidas como a su particular sistema de valores morales, es decir, que existe un conflicto entre lo que se es y lo que se debe ser según la educación familiar que se haya dado y recibido.

El esposo de Ileana, es un abogado norteamericano. Creció en Homestead al sur de Florida, como un Eagle Scout interesado en el gobierno y el ejército. Se graduó de la Universidad de Miami, donde comandó a los cadetes del programa de entrenamiento de oficiales de la reserva (ROTC). Se casó con su novia de la universidad, obtuvo una maestría en ciencias políticas de la Universidad de Columbia y después partió a Vietnam, donde se comportó como un severo y tradicional teniente del ejército de Estados Unidos. Hacía cumplir con excesos y sin flexibilidad las funciones de su pelotón de la Quinta División de Infantería Mecanizada cerca de la zona desmilitarizada. Los conflictos con los negros y los tildados de homosexuales, eran frecuentes, con asignaciones a ellos de abusivos recargos de servicio, trato humillante, suspensión de pases y reclusión temporal en condiciones de apremio.

En varias ocasiones, sus soldados atentaron contra él y regresó de Vietnam a los cuatro meses y 11 días debido a una herida en la mejilla izquierda, producida por el impacto de la metralla de un mortero. Pasó meses en un hospital de Virginia y fue operado en varias ocasiones.

Después de la recuperación, cursó una segunda maestría en la Universidad de Columbia. En 1975 se graduó de leyes de la facultad de Derecho de Stanford. Durante tres años se desempeñó como fiscal en Los Ángeles y Miami, donde se destacó por su severidad contra las minorías. En 1980 fue electo a la Cámara de Representantes de la Florida, donde ganó fama de ser un demócrata conservador con temperamento solitario, árbitro y agresivo.

En 1984 se casó con Ileana Ros, también representante estatal. Un año después se cambió al partido de su esposa. En 1986 los Lehtinen ganaron la elección para el Senado Estatal.

Las relaciones de Dexter con las organizaciones extremistas cubanas en Miami son estrechas. En abril de 1986 entregó al entonces presidente de la mercenaria Brigada 2506, Miguel Álvarez Jimeno, su espada de soldado como oficial de los Boinas Verdes del ejército norteamericano. Durante el acto de entrega pronunció breves palabras de estímulo a los mercenarios de la Asociación.

Cuando quedó vacante el cargo de fiscal federal en Miami, Lehtinen contactó a todo el que era importante o podía serle útil en los círculos republicanos del sur de la Florida, cabildeó y prometió lo imposible a cambio de respaldo para sus aspiraciones.

Apeló a Jeb Bush, hijo del entonces presidente George H.W. Bush, en busca de apoyo. Se hizo cargo de la Fiscalía el 17 de junio de 1988, y se mantuvo como fiscal interino por 2 años y medio sin pasar por la confirmación congresional. Se retiró del cargo a partir de una serie de acusaciones anti éticas aparecidas en la prensa de Miami, a principios de 1990.

Cuando se vio proyectado al ocaso de su carrera, comenzó a ser considerado un fiscal de mal carácter y estilo agresivo que exhibía a la hora de dirigir su departamento y que recordaba su breve tránsito por Vietnam.

Después de la llegada del ex general Manuel Antonio Noriega a Estados Unidos, en diciembre de 1989, secuestrado de Panamá para ser juzgado en la Florida, la prensa lo calificó como fiscal sin experiencia en posesión de un genio incontrolable, una bomba de tiempo activada y siempre a punto de estallar. Se reveló como una auténtica imagen de un supuesto atormentado veterano de Vietnam que administraba la oficina de la fiscalía federal como un campamento militar bajo presión, con exabruptos en las reuniones, arranques de histeria y dominado por ira propia de un sargento de entrenamiento, que irradiaba pavor pero también desconfianza.

Según el Miami Herald, de los noventa fiscales de su departamento, más de setenta habían firmado una solicitud en que pedían que su jefe, fuese cambiado. No había antecedente de un rechazo tan unánime al proceder de Dexter. Su reemplazo parecía inminente, y en pocos meses se hizo realidad.

El primer incidente con sus empleados ocurrió, durante una discusión de asuntos de rutina, Lehtinen, encolerizado, tiró la pluma sobre la mesa, golpeó en ella y comenzó a gritar poseído por la histeria. La causa fue el incumplimiento, irrelevante, por parte de los fiscales de los informes de cumplimiento al final de cada mes. Él sentía que su autoridad lo abandonaba.

El Miami Herald del 28 de febrero de 1990 informó, que cinco fiscales habían renunciado de la oficina de Lehtinen, porque estaban descontentos e inseguros con su jefe. Los fiscales describían en privado el carácter de Lehtinen de vengativo y paranoico, asumían que había llegado al límite de su incompetencia y que su actitud escondía problemas domésticos. Mientras su esposa lograba éxitos en su desempeño, Dexter atravesaba una severa y descontrolada crisis, con sentimientos de celo y minusvalía.

La prensa acudió a los archivos, en busca de antecedentes sobre la conducta errática de Lehtinen, los medios publicaron numerosos hechos, cuidadosamente ocultos, de violencia donde el protagonista principal era él.

El pasado lo perseguía y culpaba, se publicó que en 1980, un automovilista había denunciado a la policía metropolitana, que Lehtinen lo había atacado saltando iracundo sobre el vehículo, blandiendo un cable de batería de forma amenazante, durante una confrontación en el estacionamiento de un restaurante en el sur de Miami. Patrick Morris, entonces administrador de la campaña de Lehtinen y testigo presencial del incidente, dijo al Miami Herald, una década más tarde, que observó a Lehtinen precipitarse furioso sobre el otro automóvil y que nunca había visto tanta pérdida de control.

Los medios fueron inquisitivos, llegaron hasta invadir y revelar los antecedentes domésticos y la omnipresente violencia afloró con datos de dominio público en el vecindario. Las primeras acusaciones sobre violencia en el hogar, surgieron en 1986 durante un acalorado debate radial contra Roberta Fox, candidata rival de Ileana, en el momento que los Lehtinen se postulaban para el senado estatal. Fox hizo un comentario detonante: “quien habla sobre moral debe tener limpia su propia casa y debe estar libre de acusaciones de golpear a la esposa”.

La aspirante Fox conocía de primera mano, lo que afirmaba, ella estuvo casada con un abogado que tramitó el divorcio de Lehtinen de su primera esposa, Donna Stevenson. En el proceso litigante de divorcio, ella había declarado, que Lehtinen tenía problemas sicológicos desde 1982 y se había vuelto más violento, acostumbraba a romper los electrodomésticos del hogar, en una ocasión había lanzado un aparato de televisión al otro lado de la habitación y que había golpeado un par de veces las puertas. Dijo que no la había golpeado, pero que la amenazó, agarró y la empujó con fuerza y temió que lo hiciera.

En aquel momento. Lehtinen negó lo que alguien había tratado de insertar en la prensa, que afirmaba que había sido herido por sus propios soldados en Vietnam, práctica que se generalizó contra los abusos desmedidos de los superiores en el campo de batalla.

La señora Dolores Zell, ex asistente legislativa y coordinadora de su campaña, quien se convirtió en su amante y vivió con Dexter por ocho meses en 1982 y 1983, dijo que ella lo vio destruir cuatro aparatos portátiles de televisión. Zell refirió que una vez la había empujado contra la pared y tirado en el piso varias veces, produciendo agujeros en las paredes de su casa con puñetazos y patadas, rompiendo varias puertas y golpeando los parabrisas. Afirmó, que después de un acostumbrado ataque de ira de Lehtinen, tuvo que ser tratada por la dislocación de un hombro, en el Coral Reef Hospital del Sur de Dade. La historia la detalló al oficial del FBI que investigaba sobre los desafueros de la vida personal del agresor.

Posteriormente, la prensa comentó que Lehtinen se puso celoso de manera irracional, después que se mudaron juntos, y que a menudo se ponía iracundo de forma impredecible, que tenía una fuerte necesidad de controlar las cosas y cuando no podía hacerlo se frustraba y se violentaba. Juntos tuvieron varias sesiones de psicoanálisis en un intento por manejar su naturaleza irascible. Después de varias sesiones, el profesional diagnosticó que Lehtinen no había podido superar sus breves experiencias en Vietnam. Según Zell, Dexter se refería con frecuencia a ese pasaje de su vida, cuando algo lo molestaba o emocionaba y tenía recurrentes sentimientos de culpa por un soldado en particular, que perdió la vida bajo su forma de mando. Tenía una idea fija que lo perseguía.

En una celebración anual de “Costillas y Asados”, un espectáculo patrocinado por los medios de comunicación social, que reunía poderosas figuras influyentes del sur de la Florida, una de las representaciones incluía una canción satírica cantada por un personaje que caracterizaba a Ileana Ros. La canción se titulaba: “As Long As He Beats Me” (mientras me golpeas), en clara alusión a la realidad que vivía puertas adentro de su hogar. La prensa ha divulgado que el matrimonio tiene muchos problemas y que está marcado por la violencia, en ese ambiente creció el hoy transexual Rodrigo, víctima del medio en que se crió.

En una entrevista sobre su proceso de declararse tal y como se sentía, un hombre en el cuerpo de una mujer, declaró que le costó tomar la decisión de definirse ante la esperada reacción de unos padres republicanos y ultraconservadores. No fue hasta tener 21 años, que un día escribió una carta explicativa para sus progenitores, tomó una maleta, dinero para una semana y no esperó el estallido de la “bomba”, se fue a casa de una amiga.

29 de octubre de 2021

* LGBTQIA: Compuesta por las iníciales de las palabras lesbianas, gay, bisexuales o transexuales. Después, se incluyeron a otras comunidades, como a las queer, pansexuales, asexuales e intersexuales, dando origen a la sigla LGBTQIA.

(*) Escritor y profesor universitario. Es el autor, entre otros, del libro “Bajo las alas del Cóndor”, «La Operación Cóndor contra Cuba» y «Demócratas en la Casa Blanca y el terrorismo contra Cuba». Es colaborador de Cubadebate y Resumen Latinoamericano.

Foto de portada: AFP

