Presentaron ante juzgado de Córdoba-Argentina ampliación de denuncia por crímenes de lesa humanidad en 2019 en Bolivia

La Comisión de Homenaje a los Desaparecidos y Mártires Populares presentó en el día de hoy por medio de su letrado Rafael Ortiz, la ampliación de la denuncia penal por delitos de lesa humanidad en Bolivia, cometidos en noviembre de 2019 por la golpista Añez y sus ministros.

Abogado Rafael Ortiz firmando el escrito en la puerta de la fiscalía.

Hoy se agregó a esta causa a Macri, Bullrich, Aguad, Faurie y Peña como partícipes necesarios de aquellos delitos debido al aporte en armas que hicieron vía contrabando, para apoyar aquella brutal represión.

La presentación la firmaron ante la fiscalía 2 de Casas Nobrega el abogado Ortiz y cinco miembros de la Comisión de Homenaje; Rafael Ortiz, Sergio Ortiz, Irina Santesteban, Ernesto Ortiz, Marcelo Molina y María Laura Ortiz; todos como Comisión de Homenaje a los Desaparecidos y Mártires Populares.

Entre las organizaciones presentes estaban, además de la Comisión, la Colectividad Boliviana Autoconvocada de Córdoba, Frente Popular Darío Santillan, Polo Obrero, Comité Democrático Haitiano y MASCUBA CORDOBA. Entre los medios, Radio Sur y su cronista Luisa Loza.

Viva el pueblo boliviano. Justicia!





SOLICITA SE PIDA COPIA DE CAUSA POR CONTRABANDO AGRAVADO, ACOMPAÑAN NUEVA PRUEBA –INFORME GIEI-BOLIVIA y ANEXO-, PIDEN IMPUTACION DE ACUSADOS DE CONTRABANDO AGRAVADO, POR PARTICIPACIÓN NECESARIA EN DELITOS DE LESA HUMANIDAD EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, REITERA PEDIDO DE OFICIO

Sr. Fiscal Federal N°2 de Córdoba

La Comisión de Homenaje a los Desaparecidos y Mártires Populares-Asociación Civil -(Personería Jurídica 502 “A” 08), por intermedio de sus miembros, Sergio Ortiz, DNI N° 8.363.331, e Irina Santesteban, DNI 13.956.391, denunciante y pretensa querellante en este causa, con el patrocinio letrado del Abog. Esteban Rafael Ortiz, Matr. Federal To.508, Fo.806, con domicilio electrónico 20126718617, y los miembros de su Comisión Normalizadora, quienes asumieran con fecha 25-03-2021, Marcelo Sergio Molina, D.N.I. 14.365.760, Ernesto Ortíz, D.N.I. 33.894.445 y María Laura Ortíz, D.N.I. 28.615.806, en los presentes autos caratulados “Asociación Civil Desaparecidos y Mártires S/Denuncia”, Expte. N°1881/20 (COIRON 52400/2019) que se tramitan por ante ese Ministerio Público Fiscal comparecen y dicen:

Que habiendo denunciado el 29-11-2019 junto con otras organizaciones y ciudadanos, -solicitando a su vez esta Comisión ser admitida como querellante particular – los delitos de lesa humanidad que se han cometido en el Estado Plurinacional de Bolivia, desde el 20-10-2019 y luego del golpe de estado consumado el 10-11-2019, siendo sus responsables quien fuera la Presidente AutoproclamadaJ. Añez, sus ministros; los dirigentes opositores Luis Fernando Camacho, Carlos Mesa, y Marco Pumari, junto con los responsables de las FFAA y de la Policía Nacional Boliviana, comparecen ante Ud., a tenor de los arts. 82, 199, 212 párrafo tercero y 348 CPPN, a fin de aportar nuevos elementos de prueba que resultan pertinentes y útiles a los fines del esclarecimiento de los hechos denunciados, solicitando se oficie para pedir se remitan y se agreguen las constancias de la causa que se tramita por ante el Juzgado Federal en lo Penal Económico de la CABA a cargo del Juez Alejandro Catania, por contrabando agravado, y se amplíe la imputación por los delitos oportunamente denunciados, en contra de los imputados en dicha causa: Al tiempo que se reitera el pedido de que se oficie por intermedio del Ministerio de RREE de la República Argentina, para solicitar información sobre las causas penales que se ventilan por ante el Estado Plurinacional de Bolivia..

I) PRUEBA DOCUMENTAL:

I.1) Que tal como esta parte hiciera saber a ese Ministerio Público, el 9-07-2021, con motivo de las revelaciones hechas con fecha 08-07-2021, a través de comunicaciones del Ministro de RREE del Estado Plurinacional de Bolivia (https://plurinacional.info/2021/07/09/gonzalo-terceros-comandante-de-la-fab-agradecio-a-macri-por-40-000-gases-para-reprimir/), así como vía Twitter del Sr. Presidente de dicho país, Luis Arce Catacora (https://plurinacional.info/2021/07/08/macri-apoyo-el-golpe-de-anez-y-le-envio-material-belico-para-reprimir-al-pueblo-boliviano/), y nota del Sr. Presidente de la República Argentina, por las que se conoció sobre el envío de armamento bélico que luego se determinó que estaba constituido por 70.000 cartuchos calibre 12,70 mm A/T. anti-tumultos, 100 spray de gas pimienta y 661 granadas de mano de gas hostigamiento, de parte de la administración nacional anterior, con fecha 12-11-2019, al gobierno de facto surgido del golpe de estado que se denunciara en la presente causa responsable del plan de terrorismo de estado desarrollado en Bolivia a partir del 20-10-2019 (https://www.pagina12.com.ar/353544-mauricio-macri-apoyo-el-golpe-contra-evo-morales-con-materia).

Que en relación con esos hechos “la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, que depende de la Procuración General, abrió una investigación sobre la entrega de «material bélico de agentes químicos» por parte del entonces gobierno de Mauricio Macri a los golpistas de Bolivia”. (https://www.pagina12.com.ar/353738-la-procuracion-abrio-una-investigacion-por-el-material-belic).

Que luego de que el gobierno nacional con fecha 12-07-2021 a través de sus Ministros/as de Justicia y Seguridad, y de la Directora de la AFIP, presentara denuncia penal por dichos ilícitos, que se radicara al comienzo por ante el Juzgado Federal en lo Penal Económico de CABA a cargo del Juez Javier López Biscayart, a solicitud del Fiscal Claudio Naval Rías, se continuaron desarrollando las investigaciones pertinentes, a las que se incorporaron las de la Unidad Fiscal (UFI-ARM) antes mencionada. Y a solicitud del Sr. Fiscal fueron imputados por contrabando agravado el ex Presidente Mauricio Macri, el exjefe de Gabinete Marcos Peña, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, el exministro de Defensa Oscar Aguad, el excanciller Jorge Faurie, el exsecretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo y el exembajador Normando Álvarez García, el exjefe de la Gendarmería Gerardo Otero, como así también Carlos Miguel Recalde, ex Director de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería, el agregado de la Gendarmería en la embajada argentina en Bolivia, Adolfo Caliba y el exdirector de Logística Rubén Yavorski.

Al respecto, se han hecho públicos diversas pruebas documentales, testimoniales y secuestros que permiten aseverar la verosimilitud y seriedad de los cargos que se han levantado en contra de los sindicados, cuyos envíos fueron a parar a manos de la Policía Boliviana y de la Fuerza Aérea Boliviana, las que cumplieron roles destacados en el gobierno golpista que arrasó con los derechos humanos en ese país, utilizando entre otros elementos cartuchos anti tumultos y gases lacrimógenos como los remitidos.

Que siendo dicha causa referida al envío ilegal de armamento y municiones con fecha 12-11-2019, al gobierno de facto que asumiera en esa misma fecha en el Estado Plurinacional de Bolivia, consistente en el material bélico antes descripto compuesto de cartuchos anti tumulto, y de diversas clases de gases lacrimógenos, los que fueron utilizados para llevar a cabo y/o facilitar la logística garantizando la represión y los delitos de lesa humanidad denunciados, como se podrá apreciar en las diversas pruebas que esta parte antes acompañara y fueran agregadas a la presente causa, y las que se mencionan en el punto siguiente, resulta una íntima vinculación con estas actuaciones, por lo que se solicita se oficie al Juzgado interviniente para que envíe copia auténtica de dichas actuaciones para ser incorporadas al presente.

Asimismo, con la misma fecha, el camarista federal Eduardo Rodolfo Freiler, destituido ilegalmente por la administración macrista, también presentó denuncia penal por los hechos antes mencionados, la que se radicara por ante el Juez Federal en lo Penal Económico de CABA Alejandro Catania, en la que además se hace mención a la presente causa, por los delitos aquí denunciados de lesa humanidad. Que habiéndose dispuesto el 8-9-2021 que ambas causas se tramiten por ante el Juzgado a cargo del Dr. Catania, se solicita que como dicha denuncia fue acumulada con los autos que antes se tramitaron por ante el Juzgado a cargo del Dr. López Biscayart, se proceda a solicitar copia auténtica al juez donde están radicadas.

I.2) Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI- Bolivia) “sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019” , de fecha 23-07-2021, cuyo texto completo obra en el siguiente vínculo y se solicita sea reproducido por el Tribunal e incorporado en las presentes actuaciones:

https://cancilleria.gob.bo/webmre/system/files/pdf_banner/2021-GIEI-Bolivia-informe-final.pdf

Así también se solicita se incorpore como prueba nueva a su Anexo, titulado: “INFORME ANEXO A PEDIDO DEL GIEI BOLIVIA SOBRE LOS EVENTOS OCURRIDOS EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA ENTRE LOS DÍAS 1 DE SEPTIEMBRE Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019”, Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), CIDH, GIEI-BOLIVIA , cuyo texto completo obra en el siguiente vínculo y se solicita sea reproducido por el Tribunal e incorporado en las presentes actuaciones

https://gieibolivia.org/wp-content/uploads/2021/08/Informe-EAAF-para-GIEI-Bolivia-2021.pdf

“Este grupo (fue) creado mediante el Acuerdo suscrito por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado Plurinacional de Bolivia el 12 de diciembre de 2019 para coadyuvar en las investigaciones de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en ese país entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.” No obstante lo cual el GIEI-Bolivia recién se instaló el 23 de noviembre del 2020 en La Paz, luego de la asunción del gobierno electo democráticamente el 18-10-20 (ver . https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/giei/bolivia/default.asp, y http://www.oas.org/es/cidh/jsform/?File=/es/cidh/giei/Bolivia/actividades.asp, respectivamente; Informe GIEI Bolivia, p.13)

En esta investigación se ilustra, en lo que respecta a los hechos denunciados por esta pretensa querellante, sobre el rol cumplido por las fuerzas policiales y armadas del estado Boliviano, cuando incumpliendo las normas constitucionales de ese país, al tratarse de fuerzas organizadas en forma jerárquica y vertical y subordinadas al gobierno, se alzaron contras las autoridades democráticas a las que deben subordinación, colaborando para deponerlas. (pp.288/289, y 291/2, respectivamente). Así como el gobierno de facto surgido del complot que esta denunciante explicitara, que incumpliendo también las normas supremas y sin respetar las mismas, se autoproclamó como la autoridad máxima (p.27).

Asimismo, da cuenta de las acciones represivas denunciadas, que resultaron en las muertes, los heridos, vejados y víctimas que dan cuenta los múltiples informes e investigaciones aportadas en cuanto al plan sistemático de violación a los derechos humanos implementado por las fuerzas golpistas. A esta parte le interesa destacar además que en este detallado documento de investigación se aporta sobre el uso de armas letales, así como de los balines de goma y de los gases lacrimógenos en la represión ejercida por el gobierno de facto en contra de la población, lo cual se relaciona con la prueba aportada en el punto precedente y con el pedido de ampliación de imputaciones que luego se formula, tal como se indica a continuación.

Sobre el uso de cartuchos anti motines o “balines”:

“Después nos han empezado a disparar con los balines, con balas. […] Balines eran de metales, porque a mi cuerpo de mi me llegó balín de metales era […] Era la policía, aparte los militares nos disparaban con las balas”” (p.200); “El GIEI logro revisar información documental o testimonial de 56 personas heridas en los hechos de Sacaba. De estas 56 personas, 36 recibieron impactos de proyectil de arma de fuego. Ocho manifestantes mencionaron haber sufrido lesiones causadas por balines. Un joven lesionado en los hechos de Sacaba refirió al GIEI que recibió el impacto de tres balines metálicos, debió ser operado y quedó con secuelas para caminar. De estas ocho personas heridas por balines, cuatro requirieron cirugía. Con respecto a las otras 12 personas heridas, algunas sufrieron golpes por parte de la policía” (p.210). La primera relató cómo sufrió la pérdida del globo ocular por el impacto de un balín. Relató que las señoras estaban adelante cuando “ha llovido gas”, incluso sobre alumnas de un colegio de Sacaba (p.211), tabla con heridos por balines (pp.211/2); “Al verse rebasada, la policía “formó una sola línea de resistencia” , usando agentes fumígenos (gases) y “disparos disuasivos con munición no letal apuntados hacia el asfalto por el lapso de 30 a 40 minutos con el objeto de controlar a la turba…Aunque los fusiles SIG y FAL pueden ser utilizados con balines de goma, disparan con mucha energía y, por tanto, estos balines tienen potencial letal. El GIEI advierte que, en el caso concreto, las lesiones producidas revelan que hubo un uso de munición letal de alta velocidad” (p.220)

“Los informes oficiales refieren que los fusiles Galil de 5,56 mm fueron empleados con munición exclusivamente “no letal”. El GIEI entiende que la denominación “no letal” es inadecuada, pues el uso indiscriminado de ese armamento puede provocar lesiones graves, incluso fatales. Aunque los fusiles Galil puedan ser utilizados con balines de plástico, el disparo con alta densidad de energía de dichos balines puede resultar en que estos penetren en el cuerpo de la víctima y provoquen heridas graves, incluso su muerte” (p.234, Masacre de Senkata); “es relevante que las autoridades respectivas realicen una evaluación pericial sobre el grado de letalidad del uso de fusiles Galil con balines” (p.235.)

En los días posteriores, trabajadores de YPFB encontraron cartuchos de munición no letal en el terreno, lo que indicaría que las fuerzas de seguridad dispararon al grupo que amenazaba el área. No hubo enfrentamiento y el uso disuasivo de la fuerza fue suficiente para evitar daños materiales (p.246)

“Víctimas de la represión policial en la zona sur En el Capítulo 3, el GIEI documentó las muertes de Percy Romer Conde Noguera, Beltrán Paulino Condori y Juan Martín Pérez Taco, ocurridas el 11 de noviembre de 2019 en la zona sur de La Paz. Las tres víctimas resultaron muertas como consecuencia de heridas de proyectiles de arma de fuego, durante un mismo operativo policial en la zona. Además de estas muertes, un número indeterminado de personas resultaron heridas, algunas con múltiples disparos de perdigones metálicos”. (p.404)

“instruir de manera coordinada los distintos procesos adelantados en relación con las muertes ocurridas el 11 de noviembre de 2019 en la zona sur de La Paz. Además, se recomienda que este grupo de trabajo examine los procesos relativos a las lesiones ocurridas en dichas fechas, en particular los casos de lesiones por bala o balines, y evalúe la prueba recabada de manera integral, con el fin de determinar si ocurrieron durante el mismo operativo policial ya descrito”. (Informe, p.407)

“No hay un número representativo de evidencias físicas analizadas de acuerdo con la información de que se utilizó: munición no letal o menos letal, o de salva, tanto casquillos, como proyectiles de goma, solo algunas vainillas calibre 12 perteneciente a munición de impacto, percutidas por armas de fuego, tipo escopeta y comúnmente utilizadas por grupos antimotines, y para casquillos de fusil no hay como sustentar dicha aseveración”. (Anexo, p.11)

Sobre el uso de los gases lacrimógenos contra la población y su protesta :

En la descripción de lo sucedido el 16-11-19, al querer ingresar a Sacaba grupos de pobladores en solidaridad con los asesinados, se da cuenta de la gasificación impresionante nunca vista. (p.118); ”La prensa informó que las personas que manifestaban increparon a los efectivos de la policía por haberles disparado, pero que la policía más tarde afirmó haber utilizado solo gases lacrimógenos” (p.187); en la Masacre de Sacaba: “El efecto fue que los manifestantes se enardecieron y, poco después, empezó la gasificación por la policía…Aproximadamente a las 16:00 h, la policía comenzó a lanzar gases lacrimógenos sobre los manifestantes. La mayoría de los testimonios de manifestantes recogidos por el GIEI señala que no existió agresión previa a la policía que justificara el lanzamiento de los gas” (p.198); ”Una fuente policial declaró al GIEI que hubo un lanzamiento aislado de una primera granada de gas por un policía y luego los demás policías comenzaron a disparar más gases, sin que hubiera disparos por parte de los manifestantes. En su opinión, la operación fue equivocada, pues comenzó sin esperar una orden para gasificar y todo empezó por el disparo indebido de un policía…Pocos segundos después comienza el uso de gases lacrimógenos. En ambos videos no se observa agresión de los manifestantes a la policía, ni aviso previo de que se va a proceder a la disolución de la marcha. Un manifestante entrevistado por el GIEI declaró que los gases lacrimógenos provocaron vómitos y desmayos entre los manifestantes, incluidas personas de la tercera edad, niños y niñas… Un tercer joven participante de la marcha señaló que “había mucha gasificación, vi personas desmayadas por el gas” (p.199); ”unos cinco minutos después que la policía comenzara a lanzar gases lacrimógenos, empezaron los disparos…estaba en el piso botado, estaba botado en el piso y estaba desmayado con el humo del gas” (p.200); ”Llegan diversas granadas de gas hasta el lugar, que producen mucho humo…la avenida Villazón, por donde avanzaron militares y policías tras la gasificación” (p.201); “relató que los ánimos se enardecieron y que debió dar la orden de utilizar agentes químico…no se observa violencia de parte de estos que pudiera haber justificado el inicio de la gasificación” (p.203); ” Las tropas policiales y militares se prepararon para el inicio del ataque con gases, lo que permite inferir que hubo una orden en tal sentido. Fueron los policías, posicionados en el puente, los que empezaron la gasificación. En el momento de la gasificación los militares estaban más alejados. Sin embargo, grupos de militares del Ejército y de la Fuerza Aérea avanzaron tan pronto la policía empezó a disparar gases. Dispersada la vanguardia de la manifestación con la gasificación, la policía y los militares avanzaron…” (p.204); “tres refieren haber recibido el impacto de gases lacrimógenos. Una de ellas debió ser trasladada al Hospital Viedma en estado grave…Cinco veces hemos ido a sacar a las señoras, una señora con hijito, hemos sacado a una jovencita, estaba igual casi ya desmayado (sic) con gas” (p. 211), “Una mujer relató al GIEI que fue detenida cuando logró pasar adelante en el puente, justo antes de que la policía comenzara a lanzar los gases lacrimógenos. Los policías no tenían sus nombres en los uniformes (membretes) y los gases “volaban por todos lados…Se produjo un incidente en la puerta, entre el guardia y unos padres que vieron a su hijo arrodillado, lo que provocó que salieran más policías y dispararan gases lacrimógenos” (p.215).

”Una vez iniciado el lanzamiento de gases, los motociclistas abrieron paso hacia la unidad policial ubicada a unos 250 metros del puente Huayllani al noreste” (p.219); «Tercero, la gasificación fue innecesaria y desproporcionada. En el momento en que la policía empezó a lanzar gases no había una situación de convulsión que necesitase ser controlada o dispersada” (p.225); “Además, se puede apreciar que los agentes químicos fueron lanzados a corta distancia y en contra de los cuerpos de las personas que participaban en la protesta. Debe considerarse que había mujeres, niñas, niños y adultos mayores en la multitud” (p.226); El día 20 de noviembre, familiares de las víctimas fatales y personas moradoras de la ciudad de El Alto organizaron una protesta hacia el centro de la ciudad de La Paz con miles de personas, conocida como Marcha de los Féretros. La policía usó gases lacrimógenos de manera abusiva contra las y los manifestantes, lo que resultó en personas heridas. (p.228) No obstante, hay indicios de que gases lacrimógenos fueron arrojados desde los helicópteros (p.235).

Cuando intentaron retomar la marcha fueron reprimidos con el uso intenso de gases lacrimógenos. Los féretros se quedaron en la vía pública, mientras que las personas intentaban huir de la gasificación. Público, Gases contra los ataúdes: Bolivia reprime la marcha fúnebre de las víctimas de Senkata, 22 de noviembre de 2019 (p.250); no respetaron ni su cuerpo ya que ahí volvieron a gasificarnos a todos. A mí me tuvieron que llevar al hospital porque me desmayé por la gasificación de la que fuimos víctimas … El bloqueo de la marcha y su disolución con un uso intensivo de gases lacrimógenos serían, en cualquier situación, una indebida limitación del derecho de protesta, y aquí fue agravada por el hecho de que la represión fue dirigida en contra de una marcha fúnebre. (p.251) Un patrón de conducta en la policía, y también en el Ejército cuando participó, es el uso prematuro, recurrente y excesivo de gases lacrimógenos y dispositivos lanzagranadas. Las negociaciones que se dieron no fueron previas, sino posteriores a la confrontación de los bloqueadores. Se identificaron casos de manifestantes que recibieron disparos de granadas de gas en el rostro y en la cabeza, atentando seriamente contra su integridad (p.327).

Una periodista de ‘Al Jazeera’, agredida con gas lacrimógeno por la policía de Bolivia, 17 de noviembre de 2019. (p.338)

La gasificación también se empleó para torturar, ya que fue arrojada al interior de las celdas donde se hallaban los detenidos:” Un policía les dijo que en la noche tendrían la fiesta de “Los Iracundos”. En la noche, con los detenidos al interior de la celda, les lanzaron gas lacrimógeno: “varios de los compañeros hemos vomitado, nos hemos revolcado, queríamos salir, huir de la celda” (p.216) A él lo golpean más porque lo trataban de “dirigente”; a las 2:00 o 3:00h de la madrugada del sábado los “gasificaron” en la celda. A los tres los llevaron a “aislamiento 51”, donde llenaron dos turriles con agua, les lanzaron gas lacrimógeno y les echaron agua (p.218);

Sobre la participación conjunta de la Fuerza Aérea con demás fuerzas de seguridad

La participación del conjunto de las fuerzas policiales y militares en el plan represivo no ofrece lugar a dudas y en particular del rol destacado cumplido por la Fuerza Aérea Boliviana, que por ello no casualmente recibió una importante cantidad de los pertrechos enviados por la administración macrista.

”Una grabación con una fracción de los dichos del comandante Zurita fue expuesta por la Defensoría del Pueblo en una audiencia en el 175° periodo de sesiones de la CIDH, en la cual se le escucha decir: “nos hemos reunido Fuerza Aérea, todita la guarnición, no queremos aniquilarlos, no queremos” (p.195)…”antes de que la policía inicie el lanzamiento de gases lacrimógenos los efectivos de la Fuerza Aérea con uniformes camuflados azules se encuentran detrás de los militares” (p. 200). “El sobrevuelo de un caza K-8 de la Fuerza Aérea enardeció a los manifestantes. No obstante, aun después del sobrevuelo, no se observa violencia de parte de estos que pudiera haber justificado el inicio de la gasificación.” (p.205); “De acuerdo con la información recibida del GIEI de la Fuerza Aérea Boliviana, en los operativos conjuntos intervinieron dos unidades, el GADA 92 (Grupo de Artillería y Defensa Antiaérea) y el GCAII (Grupo Contra Actos de Interferencia Ilícita) Simón Bolívar. El GADA 92 informó que, por orden del CEO Central, “apoyó con dos camiones DONG FENG para el desplazamiento del Personal Militar de Cuadros dependiente de la II Brigada Aérea hasta el Puente de Huayllani”. El informe señala que su armamento reglamentario es de fusiles Aka y Galil, no obstante, el armamento no fue utilizado por el personal de cuadros, que no intervino en los hechos, ya que “se encontraba en la cuarta línea por detrás de la policía y el Ejército…El GCAII Simón Bolívar, por su parte, realizó actividades de apoyo, en cumplimiento de disposiciones del comandante de la Guarnición Militar de Cochabamba, empleando fusiles Galil, con munición de fogueo y granadas de “gas tipo béisbol”. (p.221).

Asimismo, corroborando lo que se denunciara oportunamente, en este informe se da cuenta de cómo el Poder Judicial y el Ministerio Público fueron instrumento del gobierno de facto en la persecución y la violación de los derechos individuales afectando la libertad, el debido proceso y el derecho de defensa de los opositores, a la par de la independencia y la imparcialidad de los magistrados y funcionarios judiciales.

II) PIDEN SE AMPLIE IMPUTACION DE LOS HECHOS DENUNCIADOS :

Que tal como se indicara previamente, en las presentes actuaciones, los comparecientes denunciaron oportunamente a los responsables del gobierno golpista, sus fuerzas de seguridad y los sostenes políticos del plan sistemático represivo y terrorista de estado instituido contra el pueblo boliviano y sus instituciones democráticas a partir del 20-10-2019.

Que tal como surge de los diversos informes anteriormente incorporados y en especial del que aquí se agrega, entre las armas y elementos bélicos utilizados para reprimir y atacar a la población boliviana, se contaron las balas de goma o cartuchos anti tumulto, así como los gases lacrimógenos que fueron usados profusamente por la Policía Boliviana y las fuerzas militares, incluida la Fuerza Aérea, tal como se diera cuenta en las partes transcriptas del informe del GIEI-Bolivia que anteceden.

Precisamente, este armamento bélico es el que se investiga que se enviara de manera clandestina y violando las normas internas e internacionales, para colaborar y mantener en el poder a las autoridades ilegítimas del estado boliviano, en manos ya del gobierno surgido del golpe de estado acaecido con fecha 10-11-19 y que significó la asunción de las autoproclamadas Presidente y demás autorizadas el 12-11-19. De allí, que esta colaboración constituye un aporte que los sindicados como autores del plan represivo necesitaron para la comisión de hechos represivos que fueron parte del proyecto sistemático de agresión a la población civil tal como se detallara precedentemente. Siendo este envío el hecho ilícito por el que fueron imputados por contrabando agravado el ex Presidente Mauricio Macri, el exjefe de Gabinete Marcos Peña, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, el exministro de Defensa Oscar Aguad, el excanciller Jorge Faurie, el exsecretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo y el exembajador Álvarez García. Así como también son investigados el exjefe de la Gendarmería Gerardo Otero, el agregado de la Gendarmería en la embajada argentina en Bolivia, Adolfo Caliba, Carlos Miguel Recalde, ex Director de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería, y el exdirector de Logística Rubén Yavorski.

En tal sentido, y a partir de estas conductas que vinculan a los denunciados con los hechos de lesa humanidad cometidos en Bolivia, la ley penal de fondo y la jurisprudencia son pacíficas en sostener cómo en este caso se verifica la participación necesaria de estos sindicados.

Así la Sala Penal del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de Córdoba ha dicho que: “el análisis de las categorías de cómplice debe partir de las limitaciones que impone la ley en orden a la forma y oportunidad del aporte…Cuando se trata de la cooperación, la distinción entre las dos categorías ha sido efectuada por la ley en razón de la eficacia del aporte. Para ello se vale de una fórmula (“los que… prestaren al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse…”) que impone una ponderación que no puede efectuarse en abstracto. Sólo es posible entonces calificar como necesarios, los aportes prestados a los autores o coautores en el tramo estrictamente ejecutivo, de acuerdo a la modalidad concreta llevada a cabo. En este concepto no sólo ingresan los aportes de los cómplices aprovechados por los autores, vinculados con la modalidad típica de ejecución (v.gr., el suministro del arma utilizada en el robo) sino también otros que hacen a su modalidad fáctica (v.gr., el suministro de información relacionada a la ausencia de moradores de la vivienda en la que ingresan los autores del robo, conociendo la ausencia de riesgos)…” (in re “Cejas”, S.n° 48, 18/9/97). Agregando dicho Tribunal que: ”Asimismo, también se corresponde con la equiparación de la pena del cómplice necesario a la del autor, por cuanto el aporte de aquel es aprovechado en el tramo ejecutivo -de allí que se conmine idéntica para ambos-, mientras que menor pena ha sido prevista para el cómplice secundario o no necesario, ya que su aporte no ingresa en esa etapa, sino antes o después” (.Sent. N°59, 21-10-1997, “Maiztegui”).

Precisamente, con el aporte de armamento bélico ilegalmente remitido a las fuerzas de seguridad del gobierno de facto implantado en Bolivia, y siendo que es del mismo tipo y clase de suministros que fueron utilizados profusamente en la represión y los crímenes de lesa humanidad en contra del pueblo boliviano denunciados, estas conductas investigadas reúnen los requisitos típicos exigidos legal y jurisprudencialmente para ser atribuidas en calidad de dicha complicidad necesaria a partir de su envío el 12-11-2019, ya que constituyen un aporte al tramo ejecutivo de la conducta de los autores en la modalidad de ejecución denunciada (art.45 CP).

En este marco, las alusiones de parte de estos imputados conocidas en los medios periodísticos, negando los cargos en su contra y de que con esos embarques ilegales se trataba de resguardar la seguridad de la embajada argentina en Bolivia, han sido desmentidas rotundamente por las pruebas conocidas acerca del destino real, la cantidad y la índole del armamento enviado y el uso que hicieron del mismo las fuerzas represivas. Por otra parte, no es menor que este aporte denunciado se vincula con que el ex presidente Macri no reconoce la raigambre de facto del gobierno de la exautoproclamada presidente J. Añez, desconociendo que con su entronización como gobernante por las fuerzas armadas, allí se hubiera producido un golpe de estado (ver https://www.pagina12.com.ar/362030-armas-a-bolivia-termina-el-sumario-interno-de-gendarmeria-mi).

En tal sentido, en base a la prueba antes citada del informe GIEI-Bolivia, que hace expresa referencia al rol de la Fuerza Aérea Boliviana, han quedado desmentidas las afirmaciones de la imputada ex Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien en carta pública afirmara que:” Todo ello sin contar con que la Fuerza Aérea no tiene relación alguna con actividades antidisturbios y resulta totalmente incoherente que la nota proceda de ese arma.” (ver https://www.pagina12.com.ar/354240-en-una-carta-patricia-bullrich-intento-justificar-el-envio-d).

Finalmente, cabe referir la falta de asidero que registran también las afirmaciones del ex Ministro de Defensa, el imputado Oscar Aguad, quien expresara que: “Pretender que alguien vaya a hacer revoluciones a Bolivia con balas de goma es casi ridículo”. (ver https://www.pagina12.com.ar/365700-armas-a-bolivia-oscar-aguad-se-despega-y-apunta-a-patricia-b). Ello a partir de las pruebas colectadas y expuestas en el apartado anterior, sobre el uso y las consecuencias de la represión con cartuchos antimotines o balines de goma en el plan represivo contra el pueblo boliviano.

Por tales motivos, y surgiendo de tal modo, elementos suficientes para atribuir con el grado de probabilidad requerido en esta etapa procesal, que estos funcionarios argentinos, prestaron una colaboración que los convierte en partícipes necesarios de los hechos denunciados aquí el 29-11-2019, es que vienen a solicitar que se les atribuya en tal carácter al ex Presidente Mauricio Macri, el exjefe de Gabinete Marcos Peña, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, el exministro de Defensa Oscar Aguad, el excanciller Jorge Faurie, el exsecretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo y el exembajador Álvarez García, al exjefe de la Gendarmería Gerardo Otero, el agregado de la Gendarmería en la embajada argentina en Bolivia, Adolfo Caliba, Carlos Miguel Recalde, ex Director de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería, y el exdirector de Logística Rubén Yavorski., la comisión de los delitos de “tentativa de homicidio calificado reiterado, homicidio calificado reiterado, de torturas, y privación ilegítima de la libertad calificada reiterada (arts.42, 45, 55, 79 y 80 inc.2º y 6º, 144ter., inciso 1°, 142 inc.1°, 142 bis, C.P.). Ello por cuanto las personas antes identificadas colaboraron en forma dolosa para mantener el gobierno de facto instaurado mediante el golpe de estado, a partir del 12-11-2019, procediendo a enviar ilegalmente pertrechos militares consistentes en 70.000 cartuchos calibre 12,70 mm A/T. anti-tumultos, 100 spray de gas pimienta y 661 granadas de mano de gas hostigamiento, que fueron para proveer a sus fuerzas militares y policiales y las bandas paramilitares en la represión que incluyera uso de armas largas con munición letal, provocando la muertes de decenas de ciudadanos y heridas que pudieron causar la muerte a centenares de los que protestaban en ejercicio de sus derechos constitucionales. Siendo estos delitos de lesa humanidad por ser parte del plan criminal instaurado por la dictadura cívico militar instalada en la República Plurinacional de Bolivia luego de las acciones de intimidación realizadas previamente a partir de las elecciones verificadas el 20-10-2019, y con mayor vigor luego de la renuncia del Presidente Evo Morales el 10-11-2019 y la asunción del gobierno de facto el 12-11-2019, tal como se ha probado. Por lo que, la acción y la pena son imprescriptibles y sus responsables están sujetos a persecución a través de la aplicación del principio de jurisdicción universal. (art. 118 de la vigente Constitución Nacional Argentina y de la Ley 26.200 de Implementación del Estatuto de Roma, aprobado por la Ley N° 25.390 y ratificado el 16 de enero de 2001, de la Corte Penal Internacional, sancionada el 13 de diciembre de 2006 y promulgada el 5 de enero de 2007. Que el art. 2 de esta Ley dispone que “Las conductas descriptas en los artículos 6°, 7°, 8° y 70 del Estatuto de Roma y todos aquellos delitos y crímenes que en lo sucesivo sean de competencia de la Corte Penal Internacional, serán punibles para la República Argentina en la forma que esta ley prevé”.)

III) REITERA PEDIDO DE OFICIO :

Que tal como se solicitara mediante presentación del 12-05-2021, vienen a reiterar el pedido de que, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina se solicite al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, si actualmente existen causas judiciales en las que se investiguen los mismos hechos denunciados, en contra de los responsables aquí mencionados junto con aquellos respecto de los cuales ahora se pide la ampliación de imputación, todo ello en función de los delitos atribuidos.

Y en particular interesa a esta parte, se requiera se informe si:1) la ex autoproclamada presidente J. Añez está detenida e imputada hasta el momento, solamente en relación con los hechos del golpe de estado al sustituir ilegalmente las autoridades constituidas, y si actualmente no está iniciada en su contra causa por los crímenes de lesa humanidad, para lo cual es necesaria la realización del juicio de responsabilidad que no ha sido aprobado hasta ahora, por los dos tercios de la Asamblea Plurinacional Legislativa; 2)si en relación con las masacres de Sacaba y Senkata las causas penales en curso se tramitan en forma separada y si tienen como imputados a los jefes militares y policiales intervinientes, y si en los casos de los ex Ministros de Interior y de Defensa –Murillo y López, respectivamente- sólo se les atribuye incumplimiento de los deberes y de sus obligaciones constitucionales.

IV) PETITUM: por lo expuesto precedentemente y normas legales citadas, solicita:

1) Se oficie al Juzgado Federal en lo Penal Económico de CABA a fin de que remita copia auténtica del expediente que se tramita en contra de Mauricio Macri y otros p.ss.aa. contrabando agravado;

2) Tenga por ofrecidas e incorpore dicha prueba documental así como el Informe del GIEI-Bolivia y su Anexo;

3) Se impute como partícipes necesarios de los delitos de lesa humanidad aquí denunciados, a los imputados en el expediente de contrabando agravado.

4) Se haga lugar al pedido de oficio al Ministerio de RR.EE. de la República Argentina para que por su intermedio se solicite informe al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia.

SERA JUSTICIA

Fotos: Cortesía de Comisión de Homenaje a los Desaparecidos y Mártires Populares.

