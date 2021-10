San Remo Music Awards: Un certamen que reconoce y pondera el talento

Compartir

Por Thalía Fuentes Puebla.

La capital de Cuba fue declarada por la Unesco como Ciudad Creativa de la Música y no fue un reconocimiento esporádico, sino resultado de una calidad artística probada y un patrimonio sonoro fructífero. Es precisamente La Habana el primer lugar en Iberoamérica que será plaza del San Remo Music Awards, prestigioso certamen italiano que ha lanzado a artistas de la talla de Laura Pausini y Eros Ramazzotti.

786 materiales audiovisuales se enviaron al Comité Organizador del concurso en un primer momento; 16 de ellos fueron seleccionados para la parte final y presencial del evento, que se desarrollará, a consecuencia de la situación epidemiológica, entre el 5 y el 10 de abril del 2022. Sobre los pormenores del San Remo Music Awards conversó con Cubadebate Jorge Luis Robaina, director artístico de la edición cubana.

“A partir de una de una conciliación entre Nicola Convertino, patrón del San Remo Music Awards y la organización de este festival, que existe desde el año 1951, se genera esta franquicia. Más allá del certamen competitivo, surge otro modelo de exportación de filosofías de vida como la Feria de Negocios, lo eventos culinarios y de moda y los grandes conciertos de artistas cubanos y extranjeros”.

El director de Karamba cuenta que este es un evento con presencia en diferentes países, sobre todo en Europa continental, como Moscú, Ubequistán y Tunicia.

“Esta primera edición en Iberoamérica parte de Cuba como un balcón, un referente cultural para América Latina. Pertenezco a la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales y por eso la Egrem asume la organización por la parte institucional”.

El concurso pondera la canción porque es el objeto fundamental de este evento que trae consigo pautas y conceptos muy definidos. En sus bases existe la permisibilidad de criollizar al país sede en el que se hace, de hecho, “San Remo Music Awards no conoce talento, sino que lo reconoce y por supuesto lo amplifica luego”.

Dailys Álvarez llegó a la música desde el año 1996 cuando integró el coro infantil “Cascabelitos” dirigido por el compositor Abel Ramos y así continuó su trayectoria hasta lograr ser artista profesional.

“Una de mis características principales como intérprete es hacer mía cada obra, estudiarla para lograr transmitir la historia que estoy narrando mediante el canto”.

La joven artista cuenta que llegó al San Remo Music Awards gracias a unos amigos que le comentaron de este evento. “Preparé mi obra y presente mi audiovisual. La experiencia con este certamen ha sido interesante aunque faltan muchísimas”.

Cuando recibió la noticia de que era una de las 16 finalistas se quedó por un momento sin habla; no creía lo que le estaban diciendo. “Creo que este evento me brindará la oportunidad de crecer como intérprete. Por mi parte, entregaré lo mejor de mí”.

— ¿Qué actividades están previstas en el marco del evento?

«El programa del concurso está diseñado por espacios. En el Carlos Marx, teatro icono de Cuba, se llevará a cabo en cuatro noches de gala el certamen competitivo.

Ahí, los 16 awards escogidos se van a enfrentar defendiendo una canción contemporánea cubana y en este sentido se pretende revitalizar el catálogo editorial de autores que defienden este tipo de música de la Egrem. Durante esas cuatro jornadas se decantarán los finalistas hasta que se alcen cinco premios: los tres primeros lugares, el Premio de la Popularidad y el Premio de la Prensa.

En el Club 500 ocurrirán grandes conciertos de artistas internacionales como Ricardo Cocciante, Michel Sarriko, Tony Expósito, Alex Ubago, Andy y Lucas, Carlos Torres, y se está negociando con Florera Magnolia. Asimismo, estarán parte de las bandas más populares de Cuba como Buena Fe y Waldo Mendoza. También en una de las noches se presentará el disco Un puente hacia La Habana con la participación de los españoles que son parte del fonograma y exponentes de la música alternativa como David y Ernesto Blanco y Adrián Berazaín. Por otro lado, en el Hotel Nacional de Cuba se hará la inauguración y clausura del San Remo Music Awards, además del evento de moda, el culinario y la Feria de Negocios.

Según Jorge Luis Robaina las pautas conceptuales que trae propiamente la franquicia, desde el punto de vista competitivo, pondera la calidad vocal e interpretativa de los aspirantes que se presentaron, más allá de estereotipos propios del mercado.

A causa del escenario de la Covid-19 tuvieron que hacer un casting no presencial, mediante las redes sociales y el correo electrónico. Hay representación de las tres regiones del país y de casi todas las provincias, tanto de talento profesional como aficionado.

En este sentido el director artístico del evento aseguró: “Las bases eran claras al respecto. Buscamos figuras noveles, no solo aficionados, sino también profesionales que no se han dado a conocer pese a que hayan cursado estudios en escuelas de música. Partiendo de la premisa que San Remo Music Awards aún no conoce el talento, sino que viene a reconocerlo, justamente el certamen deviene como oportunidad para profesionales que no han tenido la posibilidad de internacionalizar su carrera. Se hizo un casting justo donde prevaleció la calidad vocal de todos los que se los que se presentaron”.

El jurado está compuesto por grandes figuras del panorama contemporáneo musical cubano. En el occidente a Leo Vera, Tania Pantoja y el productor musical Jessie Suárez. Para el área del centro a Ernesto Blanco, Yoel Martínez de Buena Fe y David Álvarez de Juego de Manos; y para la región de oriente a Israel Rojas

también de Buena Fe, a Emilia Morales y Laritza Bacallao.

Los jurados presentaron sus propuestas (ocho por cada región) y de esa primera selección se escogieron los 16 finalistas. Este proceso se hizo con la supervisión de musicólogos que forman parte del departamento de Arte y Repertorio del Egrem. Esta decantación se hizo cumpliendo estrictamente los requisitos que plantean las bases del evento y donde, por supuesto, predominó el criterio y la experiencia de este tribunal».



A la avileña Ari Rodríguez la Casa de la Cultura de su municipio le abrió las puertas de la música a los seis años. Más tarde ganó una beca para estudiar en Granma y se graduó como directora de coros en la escuela Manuel Muñoz Cedeño. En el 2004 se graduó de Licenciada en Educación en la especialidad de Música. Un año después recibió el aval de cantante profesional.

“Soy una intérprete de varios géneros musicales y estilos. He sido bastante atrevida. También compongo canciones y las defiendo”.

Dos amigos le incentivaron para que participara en el San Remo. Convocó a al guitarrista Giovanni Oliva y a Raymundo Fundicheli en la caja para que la acompañaran en la interpretación de “Yo vengo a ofrecer mi corazón”. Conocer que resultó finalista—un día antes de su cumpleaños— le ha “aportado las fuerzas para seguir apostando por dejar una huella en la música cubana”.

Sobre la desventaja que podría constituir la participación de artistas profesionales para los noveles, el músico cubano refirió que cuando se decide participar en un

evento de este tipo se debe asumir las bases pautadas previamente en el concurso.

“Es importante destacar que son bases que no las pone Cuba. Es un certamen, una marca que viene pautada con criterios y conceptos establecidos y obviamente como San Remo Music Awards descubre y amplifica el talento al lugar al que llega, podían participar tanto profesionales como aficionados».

“Los artistas que tienen la experiencia, el oficio, que se han enfrentado a un público en un escenario, por supuesto van con algo de ventaja. Hay muchos aficionados o aspirantes que proceden de las escuelas de música y no han encontrado quizás un espacio de desarrollo propiamente de su talento y San Remo se convierte en una oportunidad para ellos”.

Jorge Luis Robaina considera que los resultados de esta primera etapa están “bastante balanceados” porque fueron justos en la toma de decisiones. “Existe un equilibrio en las tres regiones de Cuba, hay talento aficionado y profesional”.

Los ganadores de San Remo Music Awards tendrán numerosas oportunidades profesionales. “Es un evento país en el que hay implicado muchísimos factores para potenciar además todo el turismo del melómano y buscar incentivos para el consumo cultural en la Isla. Por supuesto, también se fortalecerán las relaciones bilaterales entre Cuba e Italia, que hoy gozan de muy buena salud”.

Enlazando con la con la idea anterior, el primer lugar va a tener un contrato 360 con una productora italiana. “Tienen derecho a cuatro singles, cuatro vídeos clips, sesiones de foto y van a estar presentes en las próximas ediciones del certamen en otros países. Tendrán la oportunidad de consolidar su presencia en la escena cubana y adentrarse en el mercado internacional”.

Desde pequeño Alejandro Padrón cantaba en cualquier escenario que le abría las puertas, pero su sueño siempre fue ser deportista. Era parte también del coro de la iglesia. Comenta que le gusta interactuar con el público y esa conexión que logra con quien lo escucha. Le gustan las canciones intensas y alegres.

Su abuela lo animó para que participara en el certamen y cuando faltan solo tres días para concluir la convocatoria envió su video. Esperó y recibió las buenas noticias. Aunque no ha interactuado mucho con el resto de los participantes y el equipo de San Remo siente un ambiente acogedor y de ilusión.

Alejandro aspira con este concurso darse a conocer como cantante y que “el mundo escuche su voz y lo que quiere trasmitir. Para lo que yo nací y lo que me gusta es cantar”.

Aunque la música cubana ha sido limitada desde punto de vista de la visibilidad a causa de patrones impuestos por el mercado internacional, Jorge Luis Robaina asegura que San Remo Music Awards llega a la mayor de las Antillas para colaborar en ese proceso de internacionalización de sonoridades de esta isla caribeña.

“Son espacios que hay que agrupar, exacerbar y potenciar porque son fórmulas con las que hoy Cuba pudiera disponer para poder colocarse en un mercado al que nosotros no hemos tenido acceso. Eventos de este tipo fomentan y ayudan a visibilizar la calidad y el valor musical cultural y el talento que hay dentro de Cuba”.

Tomado de Cubadebate.

