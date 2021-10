Uruguay, mitos y verdades sobre el que nunca fue “Suiza de América”(I)

Compartir

Por José Luis Méndez Méndez / Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano Cuba.

El show mediático protagonizado recientemente en México, por un lacayo imperial, hizo recordar esa expresión popular de no tirar piedras al tejado ajeno cuando el propio es de vidrio.

Uruguay se anuncia como un país de Sudamérica conocido por su interior verde y costa bordeada de playas. La capital, Montevideo, se ubica en torno a la plaza Independencia, donde alguna vez hubo una ciudadela española. Esta lleva a la Ciudad Vieja, con edificios art deco, casas coloniales y el Mercado del Puerto con muchos restaurantes de carnes. La Rambla es un paseo costero con puestos de pescados, muelles y parques. Se podría pensar, entre sus mitos, que es una porción del paraíso o realmente la quimérica “Suiza de América”.

Los indicadores principales revelan otra realidad. Informes oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas, INE respecto a su pobreza establecen que 116 personas de cada 1.000 no superan el ingreso mínimo para cubrir las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias, según datos actualizados en abril de este año. Cuenta con una población envejecida de 3.462 millones, según estimados de 2019.

Las referencias de la pobreza a la uruguaya, suelen estar muy presentes en los discursos públicos, en la demagogia práctica, en la retórica presidencial, pero no siempre con un abordaje que le ponga sustancia y baje el fenómeno a lo cotidiano.

El economista Matías Brum, profesor del Instituto de Economía (Iecon) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República e investigador especializado en temas de pobreza, se preguntó: ¿Cuánto crees que saben los uruguayos sobre la pobreza –qué es, cómo se mide y cuánta cantidad de gente pobre hay en el país–?, las verdades se imponen a los mitos y establecen realidades.

El primer año de la pandemia en Uruguay dejó 100.000 pobres más, ¿pudo hacer algo más el gobierno? La pobreza ya venía en aumento en 2018 y en 2019, 8.8. % pero en 2020 superó los dos dígitos al afectar al 11,6% de la población. Es el tercer año consecutivo en que aumenta la pobreza: de 7,9% en 2017 a 8,1% en 2018, hasta la citada cifra en 2020. Por su parte, la indigencia se duplicó de 0,2% de las personas a 0,4% entre 2019 y 2020, pasó de 7.087 personas en 2019 a $14.124 en 2020, son aquellos que no alcanzan a cubrir una canasta básica alimentaria de $ 4.168 al mes.

Eso supuso 99.953 personas que cayeron en la pobreza -según cálculos de El País- para totalizar 409.586 personas en esa situación. El más alto desde 2013.

En Uruguay no está previsto el auxilio al desamparado, cualquiera puede quedar en la condición de desprotegido. Veremos más adelante las exiguas ayudas temporales asignadas por el actual gobierno en medio de una pandemia, que se asegura controlada. Para determinar las personas pobres, el INE utiliza una canasta básica alimentaria y no alimentaria que determina la línea de pobreza. En diciembre de 2020, esa canasta básica para determinar la línea de pobreza tenía un valor de $ 16.065. Es decir, una persona con ingresos por debajo de ese monto es considerada pobre y una persona con ingresos por ese monto o más, es considerada no pobre. Para determinar la indigencia, la canasta básica alimentaria tenía un valor $ 4.168 en diciembre.

En mayo pasado, un estudio del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (Iecon-FCEA) realizado por el mencionado economista Matías Brum y Mauricio De Rosa simuló el efecto a corto plazo de la situación generada por la COVID-19 en Uruguay en la tasa de pobreza. Se determinó que alcanzaría el citado 11,6% de la población.

Para mantener la tasa de pobreza en los niveles de 2019 los especialistas concluyeron que se requerían transferencias adicionales a las implementadas por el gobierno actual de aproximadamente US$ 22,6 millones por mes, unos US$ 271 millones en el año. Eso hubiera representado 0,5% del PIB en 2020. El déficit fiscal en 2020 fue de 6% del PIB, mientras que la meta del gobierno era de 6,5% del Producto.

La pobreza uruguaya afecta al 21,3% de los niños menores de 6 años, al 20,6% de los niños entre 6 y 12 años, al 18,9% de los adolescentes entre 13 y 17 años. El 0.4% de la población estuvo por debajo del nivel de pobreza extrema.

No es necesario hacer comparaciones entre esta realidad que rompe mitos con el esfuerzo del Gobierno cubano por mantener cubiertas las necesidades básicas de los sectores más vulnerables de la sociedad y cómo a pesar de las enormes afectaciones que origina el sistema de medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos por más de seis décadas contra Cuba, el desamparo no existe.

En Uruguay, existe una marcada tendencia a la desigualdad de ingresos. El gobierno tomó pálidas medidas para contener los reclamos de la población, como duplicar por única vez la Tarjeta Uruguay Social, duplicar por única vez el monto de las asignaciones familiares Plan de Equidad y entregar canastas de $ 1.200 a través de una aplicación durante dos meses. Según las cifras presentadas en febrero por la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, los beneficiarios de tarjetas, asignaciones y aplicación pasaron de 602.410 en diciembre de 2019 a 840.617 a diciembre de 2020.

¿Cuánto gastó el gobierno en estas medidas? Según el informe del llamado Fondo Solidario COVID-19 publicado en diciembre de 2020, el gasto en la duplicación del monto de la Tarjeta Uruguay Social implicó un gasto de US$ 26,6 millones. A su vez, duplicar en un mes el monto de asignaciones familiares Plan de Equidad significó US$ 30,9 millones. Por las canastas entregadas por la aplicación gastó US$ 72,9 millones. En total las autoridades invirtieron apenas el 0,25% del Producto Interno Bruto (PIB). La opinión generalizada fue crítica al estimar que el gasto en medidas de protección a los más vulnerables fue escaso.

Otro indicador negativo en el Uruguay actual, es la salud, si se tiene en cuenta que el 28% tiene problemas para acceder a sus servicios. En caso de las mujeres crece al 32% y al 38% en la población afrodescendiente. Lo cual indica que hay asimetrías en la inclusión por concepto de género y de raza.

En medio de la polémica desatada por el déficit del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), se denunció que tres de cada diez usuarios han tenido problemas con el acceso a las prestaciones que deberían brindar hospitales y mutualistas. La cifra es diferente para hombres y mujeres: dos de diez en el primer caso y más de tres de diez en el segundo. También aumenta para los afro descendientes: cuatro en diez. Y el problema es mayor en el sistema público en comparación con el privado, donde se atienden más del 60% de los usuarios.

El 28% de las personas que en el último año requirieron algún tipo de prestación de salud tuvieron problemas de acceso. El 18% tuvo problemas de acceso en una sola oportunidad, mientras el 10% restante enfrentó esta situación en más de una ocasión.

Sobre el tipo de prestaciones a las que los usuarios tuvieron dificultades de acceder, están: consulta médica, consulta odontológica, estudios, análisis de laboratorios, medicamentos, artefactos terapéuticos, tratamientos e intervenciones quirúrgicas.

En cuanto a los motivos de estas deficiencias en el sistema, según encuestas: «se nota que en casi la mitad de las ocasiones en que se requirió de la prestación y no se pudo acceder, se asocia a problemas de orden organizativo funcional» (llega al 52%). Esto «incluye problemas para conseguir cita, restricciones debidas al horario de atención, problemas de orden administrativo y afiliación, cancelación de las citas y/o inasistencia de los profesionales de la salud, excesivos tiempos de espera en sala, entre otros», según los resultados.

«En segundo lugar de importancia, se encuentran los problemas de acceso vinculados a motivos económicos, que refieren tanto al acceso a prestaciones que requieren de pago de bolsillo, así como a los gastos ocasionados por el traslado al prestador de salud, barrera que fue señalada en el 35% de los casos. Conjuntamente, obstáculos organizativo-funcionales y económicas son las que motivan al menos ocho de cada diez situaciones de no acceso a una prestación requerida». En Cuba la medicina es gratuita para todos sin exclusión, está garantizada por el Estado.

Los problemas de accesos a las prestaciones de salud «no se comportan hegemónicamente entre los distintos grupos sociales»; es más, advierte que existen «diferencias significativas entre ellos». En este sentido, las personas de ascendencia afro son quienes presentan las mayores dificultades de acceso, y el porcentaje en este caso crece a un 38%. Esto implica una brecha discriminatoria del 11% con respecto a las personas no afro descendiente. Algo similar se nota con las mujeres. Mientras el 32,2% declara haber tenido problemas de acceso, en los hombres este porcentaje cae a 22,9%.

También se detectan diferencias en cuanto a si el prestador de salud es público o privado. El 35% de los que se atienden en el sistema público tuvieron problemas de acceso en el último año, mientras que en el privado la cifra es de 24,1%.

El relevamiento realizado para la Encuesta Nacional de Salud da cuenta de que el 1,2% de la población uruguaya carece de una cobertura médica. En tanto, la mayoría, el 60,9%, se atiende en mutualistas. El resto en el Área Salud del Banco de Previsión Social (BPS), en alguna Policlínica Municipal, o solo con una Emergencia Móvil. En tanto, solo el 36,2% tiene servicio de Emergencia Móvil. Estos son apenas dos indicadores: pobreza y salud que exhibe la imaginaría “Suiza de América”.

Continuará…

(*) Escritor y profesor universitario. Es el autor, entre otros, del libro “Bajo las alas del Cóndor”, «La Operación Cóndor contra Cuba» y «Demócratas en la Casa Blanca y el terrorismo contra Cuba». Es colaborador de Cubadebate y Resumen Latinoamericano.

Foto de portada: El País (agosto 2021).

