Argentina: Denuncian que Milagro Sala sufre violencia política e institucional

Por Celeste del Bianco.

Mujeres de distintos ámbitos recordaron este 25 de noviembre a Milagro Sala y pidieron su inmediata liberación. Una de ellas fue la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, que durante el anuncio del proceso de reforma de la Ley 26.485 de Protección Integral habló sobre la dirigente social. “Es un día de lucha y recordamos a las hermanas Mirabal asesinadas por la dictadura trujillista en 1960. Destaco que Minerva y María Teresa habían sido encarceladas y ellas también fueron presas políticas como lo sigue siendo Milagro Sala. Y hoy, un 25 de noviembre, no podemos no recordar a ella y a todas las presas políticas. Las que están y las que no están”, dijo la funcionaria durante su exposición en el Congreso. De esta manera, emparentó lo que sucede en Jujuy con la historia de Minerva, María Teresa y Patria Mirabal, las mujeres por las cuáles la ONU determinó el 25 de noviembre como día de lucha contra la violencia hacia las mujeres.

La diputada Mara Brawer también señaló la situación de Milagro como violencia política. “El odio de Morales hacia ella es un odio que en política sólo lo he visto hacia las mujeres: Milagro, Evita y Cristina. En ese odio político se juega algo de lo personal, que es esto de lo insoportable que se le hace a cierto tipo de hombres tolerar mujeres empoderadas y que cuestionan su poder y statu quo. Porque peleas políticas hemos visto muchísimas, pero que se terminan convirtiendo en odios personales, se ve claramente en el caso de Milagro. Porque es mujer, de tez oscura, por su rebeldía e irreverencia. Morales insiste y sostiene su identidad política en la prisión de Milagro. Se ha visto en la historia que los problemas políticos a la larga se resuelven. Cuando no se resuelven hay algo de la subjetividad, ahí está en juego lo insoportable que son para cierto tipo de varones las mujeres rebeldes”, dijo en diálogo con Tiempo Argentino.

Desde el 2019, la violencia política fue incorporada como una de los tipos de violencia que establece la ley de Protección Integral de las Mujeres. Según la norma, se trata de “aquella que, fundada en razones de género, mediando intimidación, hostigamiento, deshonra, descrédito, persecución, acoso y/o amenazas, impida o limite el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes políticos”.

La directora del Cuerpo de Abogados en Procesos de Verdad y Justicia de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Paloma Alvarez Carrera, también coincidió con el reclamo. “Milagro no solo es víctima de violencia institucional sino de violencia política ejercida por el gobierno de Gerardo Morales desde el 6 de enero de 2016. Él implementó un sistema de disciplinamiento y de control en la provincia. Milagro hoy sigue siendo víctima de esa forma autoritaria de gobernar, que realizó todos los intentos a su alcance para que las estructuras del poder político e institucional respondan a sus propios intereses. Así fue que a Milagro se le dio un trato discriminatorio, diseñado específicamente para ella. Fue sometida al control de Gendarmería, una situación que continúa hoy con control de policía sobre el ingreso y el egreso de las personas que la visitan. Además, tiene una tobillera electrónica y una serie de circunstancias excepcionales y que le fueron impuestas solo a ella”, le dijo a este diario.

Este viernes, el Frente Milagro Sala realizará una concentración en Plaza de Mayo, en la que se encenderán 2140 velas para reclamar por el fin de la violencia contra la dirigente social. La actividad se iba a realizar hoy, pero fue suspendida por la lluvia. La militante de la organización Silvana Lanchez dijo que “Milagro sigue siendo víctima de un poder judicial misógino, racista y oligárquico”. “El gobernador Morales es quien digita cada acción de ese poder judicial, por eso decimos que está detenida a disposición del Poder Ejecutivo de Jujuy, sufriendo violencia política, institucional, mediática y simbólica. Hoy se conmemora el día de la eliminación de las violencias contra las mujeres y Milagro sigue presa. Pedimos libertad para Milagro y las presas políticas de Jujuy, justicia social y libertad para todes”, le dijo a este medio.

Tomado de Resumen Latinoamericano Argentina / Foto de portada: Juan Fernández.

