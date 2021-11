Argentina: Gremial de Abogados asume la defensa de Facundo Molares y repudia a Anibal Fernández

Compartir

Compartimos el Comunicado de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina, que asumió la defensa de Facundo Molares en el proceso de extradición a Colombia.

LA GREMIAL DE ABOGADOS Y ABOGADAS, ASUMIÓ LA DEFENSA DE FACUNDO MOLARES EN EL PROCESO DE EXTRADICIÓN A COLOMBIA.

REPUDIO TOTAL AL MINISTRO DE SEGURIDAD ANIBAL FERNÁNDEZ

Como todos saben Facundo Molares fue detenido por la Policía Federal en Esquel, con fines de extradición, y puesto a disposición del Juzgado Federal local.

El Estado de Colombia solicitó al Estado argentino la detención provisoria de Facundo con fines de extradición, acusado de haber participado de las FARC y de haber cometido delitos en el proceso de guerra interna de público conocimiento y que culminara con un acuerdo de Paz entre las partes beligerantes.

Aun así, a pesar de ese acuerdo de Paz, el Estado de Colombia ha continuado persiguiendo, asesinando y encarcelado a cientos de personas muchas de ellas acogidas a los acuerdos de Paz.

En este marco se persigue a Facundo como a tantos otros.

Tanto la familia de Facundo como la Organización en la que este milita, Rebelión Popular, nos encomendaron a la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina la defensa en este proceso de extradición y en el eventual juicio.

Les agradecemos la confianza que nos depositan.

No queremos dejar pasar la actitud del Ministro de Seguridad de Argentina Aníbal Fernández quien ya adelantó su postura respecto de Facundo dando por ciertas y en forma pública las acusaciones de Colombia y los EEUU y caracterizando a Facundo como «terrorista».

Esto mismo hizo durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con los Seis campesinos paraguayos a quienes acusó públicamente de igual manera, flanqueado por aquel nefasto «ingeniero» Blomberg. Luego operó personalmente que se les negara el refugio y finalmente, la entonces presidenta firmó la extradición.

Queda claro que Aníbal Fernández responde directamente a las indicaciones de las agencias norteamericanas y colombianas.

Nuestra Gremial se ha sentado muchas veces con Ministros de este gobierno ante situaciones puntuales.

Y hemos reconocido públicamente cuando produjeron actos de gobierno en consonancia con lo que solicitábamos y era justicia.

Incluyendo el propio Ministerio de Seguridad ANTES de Aníbal Fernández.

El Gobierno Nacional tiene ahora una oportunidad inmejorable para definir si avala las acciones de su Ministro de Seguridad y se sitúa con los imperialistas. Para decidir si expone al ciudadano argentino y militante popular a un estado que permite la ejecución o ejecuta directamente a centenares de militantes populares, a un gobierno grosero violador de los Derechos Humanos

O si mantiene una posición como la que tuvo hasta ahora, de no hacerse cómplice de gobiernos y estados criminales.

Esto, para nosotros, corre también para otros Ministerios, Secretarías y funcionarios.

Quienes apoyan a este gobierno y se proclaman militantes populares, ¡¡¡repudien a Aníbal Fernández!!!

¡¡¡Pidan su renuncia!!! ¡¡¡Exijan a su Presidente que no continúe con un ministro que banca las políticas de “seguridad” de los norteamericanos!!! Que no los hagan cómplices de otro crimen contra militantes populares.

La Gremial ha dado innumerables muestras de tolerancia, aun dentro de la dureza de nuestros planteos.

Hemos dicho mil veces que entre los perseguidos y los perseguidores, estaremos siempre apoyando a los perseguidos, cualquiera sean sus métodos o medios de lucha.

Nos encomendaron la defensa de Facundo y no dejaremos nada por remover para lograr su libertad.

No somos infalibles y tenemos grandes limitaciones de medios y recursos.

Pero que nadie dude que pondremos toda la escasísima fuerza y recursos que tenemos para defenderlo.

Como siempre, lo decisivo será la más amplia movilización militante para que Facundo quede a salvo de la persecución imperialista y el revanchismo de la oligarquía narcocapitalista colombiana.

Tomado de Gremial de Abogados/ Facebook.

