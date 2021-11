Bill Gates ha dado 319 millones a los medios de comunicación

Compartir

Por Alan Macleod.

Hasta su reciente divorcio complicado, Bill Gates disfrutaba de una especie de pase gratuito en los medios corporativos. Generalmente presentado como un nerd amable que quiere salvar el mundo, el cofundador de Microsoft fue bautizado de manera poco irónica como “Saint Bill” por The Guardian.

Si bien los imperios mediáticos de otros multimillonarios son relativamente bien conocidos, la medida en que el efectivo de Gates respalda el panorama de los medios modernos no lo es. Después de clasificar más de 30,000 subvenciones individuales, MintPress revela que la Fundación Bill y Melinda Gates (BMGF) ha realizado más de $ 300 millones en donaciones para financiar proyectos de medios.

Los destinatarios de este dinero incluyen muchos de los medios de comunicación más importantes de Estados Unidos, incluidos CNN, NBC, NPR, PBS y The Atlantic. Gates también patrocina una gran cantidad de organizaciones extranjeras influyentes, incluidas la BBC, The Guardian, The Financial Times y The Daily Telegraph en el Reino Unido; destacados periódicos europeos como Le Monde (Francia), Der Spiegel (Alemania) y El País (España); así como grandes emisoras globales como Al-Jazeera.

El dinero de la Fundación Gates que se destina a programas de medios se ha dividido en varias secciones, presentadas en orden numérico descendente, e incluye un enlace a la subvención correspondiente en el sitio web de la organización.

Premios directamente a los medios de comunicación:

NPR $ 24, 663,066

The Guardian (incluido TheGuardian.org) $ 12, 951,391

Cascade Public Media $ 10, 895,016

Public Radio International (PRI.org/TheWorld.org) $ 7, 719,113

La conversación $ 6, 664,271

Univision $ 5, 924,043

Der Spiegel (Alemania) $ 5.437.294 dólares

Proyecto Syndicate $ 5, 280,186

Semana de la Educación $ 4, 898,240

WETA $ 4, 529,400

NBCUniversal Media $ 4, 373,500

Nation Media Group (Kenia) 4.073.194 dólares

Le Monde (Francia) 4.014.512 dólares

Bhekisisa (Sudáfrica) $ 3, 990,182

El País $ 3, 968,184

BBC $ 3, 668,657

CNN $ 3, 600,000

KCET $ 3, 520,703

Population Communications International (Population.org) $ 3, 500,000

The Daily Telegraph $ 3, 446,801

Chalkbeat $ 2, 672,491

The Education Post $ 2, 639,193

Rockhopper Productions (Reino Unido) $ 2, 480,392

Corporación de Radiodifusión Pública $ 2, 430,949

UpWorthy $ 2, 339,023

Financial Times $ 2, 309,845

The 74 Media $ 2, 275,344

Texas Tribune $ 2, 317,163

Ponche (Nigeria) $ 2, 175,675

News Deeply $ 1, 612,122

The Atlantic $ 1, 403,453

Radio pública de Minnesota $ 1, 290,898

YR Media $ 1, 125,000

The New Humanitarian $ 1, 046,457

Sheger FM (Etiopía) $ 1, 004,600

Al-Jazeera $ 1, 000,000

ProPublica $ 1, 000,000

Crosscut Public Media $ 810,000

Revista Grist $ 750,000

Kurzgesagt $ 570,000

Corporación de Radiodifusión Educativa $ 506,504

Clásica 98.1 $ 500,000

PBS $ 499,997

Gannett $ 499,651

Mail and Guardian (Sudáfrica) 492,974 dólares

Inside Higher Ed. $ 439,910

BusinessDay (Nigeria) $ 416,900

Medium.com $ 412,000

Nutopía $ 350,000

Independent Television Broadcasting Inc. $ 300,000

Servicio de Televisión Independiente, Inc. $ 300,000

Caixin Media (China) $ 250,000

Servicio de noticias del Pacífico $ 225,000

Revista Nacional $ 220,638

Crónica de la educación superior $ 149,994

Belle y Wissell, Co. $ 100,000

Fideicomiso de los medios $ 100,000

Radio pública de Nueva York $ 77,290

KUOW – Radio pública de Puget Sound $ 5,310

En conjunto, estas donaciones suman $ 166, 216,526. El dinero generalmente se destina a asuntos cercanos al corazón de Gateses. Por ejemplo, la subvención de la CNN de 3,6 millones de dólares se destinó a “informar sobre la igualdad de género con un enfoque particular en los países menos desarrollados, produciendo periodismo sobre las desigualdades cotidianas que padecen las mujeres y las niñas en todo el mundo”, mientras que el Texas Tribune recibió millones para “Para aumentar la conciencia pública y la participación de los problemas de la reforma educativa en Texas”. Dado que Bill es uno de los partidarios más fervientes de las escuelas autónomas, un cínico podría interpretar esto como la introducción de propaganda a favor de las escuelas autónomas en los medios de comunicación, disfrazada de información objetiva.

La Fundación Gates también ha donado casi $ 63 millones a organizaciones benéficas estrechamente alineadas con los grandes medios de comunicación, incluidos casi $ 53 millones para BBC Media Action, más de $ 9 millones para la Fundación Staying Alive de MTV y $ 1 millón para The New York Times Neediest Causes Fund. Si bien no financia específicamente el periodismo, aún deben tenerse en cuenta las donaciones al brazo filantrópico de un reproductor de medios.

Gates también continúa financiando una amplia red de centros de periodismo de investigación, por un total de poco más de $ 38 millones, más de la mitad de los cuales se han destinado al Centro Internacional de Periodistas con sede en DC para expandir y desarrollar los medios africanos.

Estos centros incluyen:

Centro Internacional para Periodistas $ 20, 436,938

Premium Times Center for Investigative Journalism (Nigeria) $ 3, 800,357

The Pulitzer Center for Crisis Reporting $ 2, 432,552

Fundación EurActiv Politech $ 2, 368,300

Fundación Internacional de Mujeres en Medios de Comunicación $ 1, 500,000

Center for Investigative Reporting $ 1, 446,639

Instituto de encuestas InterMedia $ 1, 297,545

La Oficina de Periodismo de Investigación $ 1, 068,169

Red de Internews $ 985,126

Centro de Medios del Consorcio de Comunicaciones $ 858,000

Instituto de Noticias sin Fines de Lucro $ 650,021

The Poynter Institute for Media Studies $ 382,997

Centro Wole Soyinka de Periodismo de Investigación (Nigeria) $ 360,211

Instituto de Estudios Avanzados de Periodismo $ 254,500

Foro Global para el Desarrollo de los Medios (Bélgica) $ 124.823 dólares

Centro de Mississippi para Informes de Investigación $ 100,000

Además de esto, la Fundación Gates también provee a las asociaciones de prensa y periodismo con dinero en efectivo, por una suma de al menos $ 12 millones. Por ejemplo, la Asociación Nacional de Editores de Periódicos, un grupo que representa a más de 200 medios, ha recibido 3,2 millones de dólares.

La lista de estas organizaciones incluye:

Asociación de Escritores de Educación $ 5, 938,475

Asociación Nacional de Editores de Periódicos $ 3, 249,176

Fundación Nacional de Prensa $ 1, 916,172

Consejo de Washington News $ 698,200

Fundación de la Sociedad Estadounidense de Editores de Noticias $ 250,000

Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa $ 25,000

Esto eleva nuestro total acumulado a $ 216,4 millones.

La fundación también aporta el dinero para capacitar directamente a periodistas en todo el mundo, en forma de becas, cursos y talleres. Hoy en día, una persona puede formarse como reportero gracias a una subvención de la Fundación Gates, encontrar trabajo en un medio financiado por Gates y pertenecer a una asociación de prensa financiada por Gates. Esto es especialmente cierto para los periodistas que trabajan en los campos de la salud, la educación y el desarrollo global, en los que el propio Gates es más activo y donde el escrutinio de las acciones y motivos del multimillonario es más necesario.

Las subvenciones de la Fundación Gates relacionadas con la formación de periodistas incluyen:

Universidad Johns Hopkins $ 1, 866,408

Teachers College, Universidad de Columbia $ 1, 462,500

Universidad de California Berkeley $ 767,800

Universidad de Tsinghua (China) $ 450,000

Universidad de Seattle $ 414,524

Instituto de Estudios Avanzados de Periodismo $ 254,500

Universidad de Rhodes (Sudáfrica) $ 189,000

Universidad Estatal de Montclair $ 160,538

Fundación de la Universidad Pan-Atlántico $ 130,718

Organización Mundial de la Salud $ 38,403

El proyecto Aftermath $ 15,435

La BMGF también paga por una amplia gama de campañas de medios específicas en todo el mundo. Por ejemplo, desde 2014 ha donado $ 5,7 millones a la Population Foundation of India para crear dramas que promuevan la salud sexual y reproductiva, con la intención de aumentar los métodos de planificación familiar en el sur de Asia. Mientras tanto, asignó más de $ 3.5 millones a una organización senegalesa para desarrollar programas de radio y contenido en línea que incluyera información sobre salud. Los partidarios consideran que esto está ayudando a los medios de comunicación críticamente subfinanciados, mientras que los oponentes podrían considerar que un multimillonario usa su dinero para plantar sus ideas y opiniones en la prensa.

Proyectos de medios apoyados por la Fundación Gates:

Centro Europeo de Periodismo $ 20, 060,048

Servicio Universitario Mundial de Canadá $ 12, 127,622

Well Told Story Limited $ 9, 870,333

Solutions Journalism Inc. $ 7, 254,755

Fundación de la Industria del Entretenimiento $ 6, 688,208

Fundación de Población de la India $ 5, 749,826

Medios de participación: $ 3, 914,207

Réseau Africain de l’Education pour la santé $ 3, 561,683

Nueva América $ 3, 405,859

Fundación AllAfrica $ 2, 311,529

Steps International $ 2, 208,265

Centro de Defensa e Investigación $ 2, 200,630

El taller de sésamo $ 2, 030,307

Panos Institute West Africa $ 1, 809,850

Laboratorio de Ciudades Abiertas $ 1, 601,452

Universidad de Harvard $ 1, 190,527

El aprendizaje importa $ 1, 078,048

Centro de Investigación sobre el SIDA de Aaron Diamond $ 981,631

Fundación Thomson Media $ 860,628

Centro de Medios del Consorcio de Comunicaciones $ 858,000

StoryThings $ 799,536

Centro de Estrategias Rurales $ 749,945

The New Venture Fund $ 700,000

Helianthus Media $ 575,064

Universidad del Sur de California $ 550,000

Organización Mundial de la Salud $ 530,095

Phi Delta Kappa International $ 446,000

Ikana Media $ 425,000

Fundación Seattle $ 305,000

EducaciónNC $ 300,000

Beijing Guokr Interactive $ 300,000

Subida $ 246,918

La Academia Africana de Ciencias $ 208,708

Buscando aplicaciones modernas para la transformación real (SMART) $ 201,781

Coalición de Video del Área de la Bahía $ 190,000

Fundación poderosa $ 185,953

Congreso de Padres y Maestros de la PTA Florida $ 150,000

ProSocial $ 100,000

Universidad de Boston $ 100,000

Centro Nacional para el Aprendizaje de las Familias $ 100,000

Development Media International $ 100,000

Universidad Ahmadu Bello $ 100,000

Sociedad Indonesia de eSalud y Telemedicina $ 100,000

The Filmmakers Collaborative $ 50,000

Foundation for Public Broadcasting in Georgia Inc. $ 25,000

SIFF $ 13,000

Total: $ 97, 315,408

$ 319.4 millones y (mucho) más

Sumados, estos proyectos de medios patrocinados por Gates suman un total de $ 319,4 millones. Sin embargo, hay claras deficiencias con esta lista no exhaustiva, lo que significa que la cifra real es indudablemente mucho más alta. En primer lugar, no cuenta las subvenciones, es decir, el dinero que los destinatarios dan a los medios de comunicación de todo el mundo. Y aunque la Fundación Gates fomenta un aire de franqueza sobre sí misma, en realidad hay poca información pública valiosa sobre lo que sucede con el dinero de cada subvención, salvo una breve descripción de una o dos frases escrita por la propia fundación en su sitio web. Solo se contabilizaron las donaciones a las propias organizaciones de prensa o proyectos que pudieran identificarse a partir de la información del sitio web de la Fundación Gates como campañas de medios, lo que significa que miles de subvenciones que tienen algún elemento mediático no aparecen en esta lista.

Un ejemplo de ello es la asociación de BMGF con ViacomCBS, la empresa que controla CBS News, MTV, VH1, Nickelodeon y BET. Los informes de los medios en ese momento señalaron que la Fundación Gates estaba pagando al gigante del entretenimiento para que insertara información y anuncios de servicio público en su programación y que Gates había intervenido para cambiar las historias en programas populares como ER y Law & Order: SVU.

Sin embargo, al comprobar la base de datos de subvenciones de BMGF, “Viacom” y “CBS” no se encuentran por ninguna parte, la subvención probable en cuestión (por un total de más de $ 6 millones) simplemente describe el proyecto como una “campaña de participación pública destinada a mejorar las tasas de graduación de la escuela secundaria y tasas de finalización de estudios postsecundarios dirigidas específicamente a padres y estudiantes”, lo que significa que no se contabilizó en el total oficial. Seguramente hay muchos más ejemplos como este. “Para una organización benéfica con privilegios fiscales que tan a menudo pregona la importancia de la transparencia, es notable lo intensamente reservada que es la Fundación Gates sobre sus flujos financieros”, dijo a MintPress Tim Schwab, uno de los pocos periodistas de investigación que ha examinado al multimillonario de la tecnología.

Tampoco se incluyen las ayudas destinadas a la producción de artículos para revistas académicas. Si bien estos artículos no están destinados al consumo masivo, regularmente forman la base de las historias en la prensa convencional y ayudan a dar forma a las narrativas en torno a temas clave. La Fundación Gates ha contribuido ampliamente a fuentes académicas, con al menos $ 13,6 millones destinados a la creación de contenido para la prestigiosa revista médica The Lancet.

Y, por supuesto, incluso el dinero otorgado a las universidades para proyectos puramente de investigación eventualmente termina en revistas académicas y, en última instancia, en los medios de comunicación. Los académicos están sometidos a una gran presión para publicar sus resultados en revistas de prestigio; “Publicar o perecer” es el mantra en los departamentos universitarios. Por lo tanto, incluso este tipo de subvenciones tienen un efecto en nuestros medios. Ni estas ni las subvenciones que financian la impresión de libros o el establecimiento de sitios web cuentan en el total, aunque también son formas de medios.

Tentáculos largos y de perfil bajo

En comparación con otros multimillonarios de la tecnología, Gates ha mantenido su perfil como controlador de medios relativamente bajo. La compra de The Washington Post por 250 millones de dólares por parte del fundador de Amazon, Jeff Bezos, en 2013 fue una forma muy clara y obvia de influencia mediática, al igual que la creación de First Look Media, la empresa propietaria de The Intercept, del fundador de eBay, Pierre Omidyar.

A pesar de volar más bajo el radar, Gates y sus empresas han acumulado una influencia considerable en los medios. Ya confiamos en los productos de Microsoft para la comunicación (por ejemplo, Skype, Hotmail), las redes sociales (LinkedIn) y el entretenimiento (Microsoft XBox). Además, el hardware y el software que usamos para comunicarnos a menudo es cortesía de Seattleite. ¿Cuántas personas que leen esto lo hacen en un teléfono Microsoft Surface o Windows y lo hacen a través del sistema operativo Windows? No solo eso, Microsoft posee participaciones en gigantes de los medios como Comcast y AT&T. Y la “MS” en MSNBC significa Microsoft.

Guardianes de Media Gates

El hecho de que la Fundación Gates esté respaldando una parte importante de nuestro ecosistema de medios genera serios problemas de objetividad. “Las subvenciones de la fundación a las organizaciones de medios plantean cuestiones obvias sobre conflictos de intereses: ¿cómo puede ser imparcial la información cuando un actor importante tiene el control del bolsillo?” escribió el Seattle Times local de Gates en 2011. Esto fue antes de que el periódico aceptara dinero de BMGF para financiar su sección de “laboratorio de educación”.

La investigación de Schwab ha descubierto que este conflicto de intereses llega directamente a la cima: dos columnistas del New York Times habían estado escribiendo con entusiasmo sobre la Fundación Gates durante años sin revelar que también trabajan para un grupo, la Solutions Journalism Network, que, como se muestra arriba, ha recibido más de $ 7 millones de la organización benéfica del multimillonario tecnológico.

A principios de este año, Schwab también se negó a co-informar sobre una historia sobre COVAX para la Oficina de Periodismo de Investigación, sospechando que el dinero que Gates había estado inyectando en el medio haría imposible informar con precisión sobre un tema tan cercano al corazón de Gates. Efectivamente, cuando el artículo se publicó el mes pasado, repitió la afirmación de que Gates tuvo poco que ver con el fracaso de COVAX, reflejando la postura de la BMGF y citándolos en todas partes. Solo al final de la historia de más de 5,000 palabras reveló que la organización que defendía pagaba los salarios de su personal.

“No creo que Gates le haya dicho a la Oficina de Periodismo de Investigación qué escribir. Creo que la oficina, implícitamente, aunque inconscientemente, sabía que tenían que encontrar una manera de contar esta historia que no estuviera dirigida a su financiador. Los efectos de sesgo de los conflictos financieros son complejos pero muy reales y confiables”, dijo Schwab, y lo describió como “un estudio de caso sobre los peligros del periodismo financiado por Gates”.

MintPress también se puso en contacto con la Fundación Bill y Melinda Gates para hacer comentarios, pero no respondió.

Gates, quien amasó su fortuna construyendo un monopolio y protegiendo celosamente su propiedad intelectual, tiene una gran culpa por el fracaso del lanzamiento de la vacuna contra el coronavirus en todo el mundo. Aparte del fiasco de COVAX, presionó a la Universidad de Oxford para que no hiciera que su vacuna financiada con fondos públicos fuera de código abierto y estuviera disponible para todos de forma gratuita, sino que se asociara con la corporación privada AstraZeneca, una decisión que significó que aquellos que no podían pagar fueron bloqueados. Que Gates haya hecho más de 100 donaciones a la universidad, por un total de cientos de millones de dólares, probablemente jugó algún papel en la decisión. Hasta el día de hoy, menos del 5% de las personas en países de bajos ingresos han recibido incluso una dosis de la vacuna COVID. El número de muertos por esto es inmenso.

Desafortunadamente, muchas de estas críticas reales a Gates y su red están oscurecidas por teorías de conspiración locas y falsas sobre cosas como insertar microchips en vacunas para controlar a la población. Esto ha significado que las críticas genuinas al cofundador de Microsoft a menudo se desmonetizan y se suprimen algorítmicamente, lo que significa que los medios están fuertemente disuadidos de cubrir el tema, sabiendo que probablemente perderán dinero si lo hacen. La escasez de escrutinio del segundo individuo más rico del mundo, a su vez, alimenta sospechas extravagantes.

Gates ciertamente se lo merece. Aparte de sus vínculos profundos y potencialmente de décadas con el infame Jeffrey Epstein, sus intentos de cambiar radicalmente la sociedad africana y su inversión en el controvertido gigante químico Monsanto, es quizás el impulsor clave del movimiento de las escuelas autónomas estadounidenses: un intento de esencialmente privatizar el sistema educativo estadounidense. Las escuelas autónomas son profundamente impopulares entre los sindicatos de maestros, que ven el movimiento como un intento de disminuir su autonomía y reducir la supervisión pública sobre cómo y qué se les enseña a los niños.

Todo el camino al banco

En la mayor parte de la cobertura, las donaciones de Gates se presentan en términos generales como gestos altruistas. Sin embargo, muchos han señalado las fallas inherentes a este modelo, señalando que permitir que los multimillonarios decidan lo que hacen con su dinero les permite establecer la agenda pública, lo que les otorga un enorme poder sobre la sociedad. “La filantropía puede y se está utilizando deliberadamente para desviar la atención de las diferentes formas de explotación económica que sustentan la desigualdad global en la actualidad”, dijo Linsey McGoey, profesora de sociología en la Universidad de Essex, Reino Unido, y autora de No Such Thing as a Free Gift.: La Fundación Gates y el precio de la filantropía.

Agrega: “El nuevo ‘filantrocapitalismo’ amenaza la democracia al aumentar el poder del sector empresarial a expensas de las organizaciones del sector público, que enfrentan cada vez más restricciones presupuestarias, en parte al remunerar excesivamente a las organizaciones con fines de lucro para brindar servicios públicos que podrían ser entregado más barato sin la participación del sector privado”.

La caridad, como señaló el ex primer ministro británico Clement Attlee, “es una cosa fría y gris sin amor. Si un hombre rico quiere ayudar a los pobres, debe pagar sus impuestos con gusto, no repartir dinero por capricho”.

Nada de esto significa que las organizaciones que reciben el dinero de Gates —los medios de comunicación o de otro tipo— sean irremediablemente corruptas, ni que la Fundación Gates no haga ningún bien en el mundo. Pero sí introduce un evidente conflicto de intereses por el cual las mismas instituciones en las que confiamos para responsabilizar a uno de los hombres más ricos y poderosos de la historia del planeta están siendo financiadas silenciosamente por él. Este conflicto de intereses es uno que los medios corporativos han tratado de ignorar en gran medida, mientras que el filántropo supuestamente altruista Gates sigue enriqueciéndose, riendo todo el camino hasta el banco.

Tomado de MInt Press News/ Foto de portada: Jeff J. Mitchell/Pool—Getty Images

Compartir Compartir

Pocket

LinkedIn



Tumblr

Reddit



Pinterest

Skype





Me gusta esto: Me gusta Cargando...