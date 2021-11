Carta a Rubén Blades, respecto a Cuba 15N

Compartir

Rubén, ventajosamente te equivocaste respecto a Cuba15N……te falló, nadie salió a marchar. Los niños fueron a clases y empezaron a llegar los turistas….el 15N fracasó el plan gringo y de la CIA. No hubo marcha ni violencia, no hubo a quien “reprimir” y los médicos siguieron vacunando a su pueblo, pobres, cercados, con escasez, pero dignos.

¿Cuándo sacas así un mensaje para Colombia, Chile, Ecuador? Donde la Policía masacra a los jóvenes sin miramientos y les saca los ojos, donde desaparecen a los Mapuches, donde solo en 2021 ha habido 88 masacres de líderes sociales, donde en realidad no se permite manifestarse a nadie. Ya estás grande y pronto te irás al más allá, y me hubiera encantado que mueras con la frente en alto, como Víctor Jara, Ali Primera, Alfredo Zitarrosa, Mercedes Sosa, Max Berru, Violeta Parra, Pete Seeger, Víctor Víctor, Oscar Chávez, Patricio Mans, y tantos….como morirán León Gieco, Victor Heredia, Piero, Los Inti Illimani, Silvio Rodríguez, Vicente Feliu, Los Quilapayun, Los Olimareños…., que no se vendieron al imperio del norte , ni por dinero, ni por fama, ni por Grammys, ni por trabajar en papeles secundarios en Hollywood.

¿ Dónde está tu TIBURÓN? ¿ Dónde está tu PADRE ANTONIO? ¿ Dónde tus DESAPARECIDOS? ¿ En donde estás BUSCANDO AMÉRICA? ¿ Cuándo te volviste PLÁSTICO? Has tomado malas DECISIONES. ¿ Por qué no protestas así contra el bloqueo de tus amigos yankees y europeos contra Cuba, Venezuela y Nicaragua? ¿ Por qué no protestas para que devuelvan el oro de Venezuela, retenido en Londres y esa nación pueda atender a sus enfermos catastróficos? No te vi quejarte y sacar videos cuando casi matan a Evo y dieron un golpe en Bolivia o cuando Macri dejó morir a los marinos del Ara. Tampoco cuando Bolsonaro masacra a su pueblo oponiéndose a la vacunas y destroza la Amazonía, cuando Piñera y Lasso aparecen en los Pandora papers ( hazles una canción), por el Lafware contra Lula, Correa, Glass, Cristina, Petro. No te vi cuando la derecha rancia del Perú no dejaba posesionar a Castillo; lamentablemente perdiste la ruta y te quedaste mirando a América desde Harvard: ¡Qué pena! Morirás avergonzado, mirando al piso, con la cruz de la traición y la inconsecuencia; igual yo seguiré oyendo tus canciones, las del viejo Rubén, del que protestaba por la devolución del Canal a Panamá ( la capital de las Offshores ), Aquel que era poeta y cantor, el de MAESTRA VIDA, así como sigo de vez en cuando sigo leyendo “La guerra del fin del mundo”, del sirviente de las élites, Mario Vargas Llosa, con quien seguramente sacarás ahora un nuevo tema conjunto…..en contra de Díaz Canel….( con arreglos del facho Willie Colon).

F. Un latinoamericano, no plástico ni vendido.

Foto de portada: NYT

