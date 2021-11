Counterpunch: Cómo la interferencia de Estados Unidos en Cuba crea una imagen falsa de su sociedad

Compartir

Por Manolo de los Santos / Vijay Prashad.

El senador estadounidense Marco Rubio (R-FL) parece estar obsesionado con Cuba. Cada pocos días recurre a las redes sociales o hace comentarios a la prensa sobre su deseo de derrocar a la Revolución Cubana. En los últimos meses, Rubio ha jugado un papel clave en conseguir apoyo para las protestas antigubernamentales en Cuba. El 23 de septiembre de 2021, por ejemplo, Rubio tuiteó : “El valiente pueblo de Cuba perdió el miedo a protestar contra la dictadura que los reprime. Holguín alza la voz contra la tiranía”. Rubio incluyó un artículo sobre la ciudad cubana de Holguín en su tuit, donde “un grupo de ciudadanos cubanos” planea realizar una “marcha contra la violencia” el 20 de noviembre. Este artículo apareció en Diario de Cuba, un sitio de noticias con sede en Miami, Florida, que recibió fondos sustanciales del National Endowment for Democracy (NED) de 2016 a 2019, una organización sin fines de lucro independiente que es financiada en gran parte por el «Congreso de los Estados Unidos».

Un rápido estudio del sitio web Diario de Cuba revela que publica regularmente noticias relacionadas con las opiniones de Marco Rubio contra el gobierno cubano. Según el artículo de Diario de Cuba compartido por Rubio sobre la marcha del 20 de noviembre, la iniciativa ha sido impulsada por un grupo llamado Archipiélago que se propone realizar manifestaciones pacíficas de este tipo en toda Cuba. Rubio ha extendido su apoyo a la marcha y el 29 de septiembre tuiteó sobre una solicitud de los ciudadanos de Guantánamo en busca de un permiso similar para realizar una marcha el 20 de noviembre. En su tuit, compartió un artículo del sitio de noticias CiberCuba, operado desde Florida y España. Hay varios otros sitios de noticias que informan sobre Cuba que son financiados por el gobierno de los Estados Unidos y por fundaciones como Open Society y NED, incluidos ADN Cuba, Cubanos por el Mundo, Cubita NOW, CubaNet, El Estornudo, Periodismo de Barrio, Tremenda Nota, El Toque y YucaByte.

Una amplia gama de estos sitios web financiados por el gobierno de Estados Unidos y políticos como Rubio han estado liderando la propaganda para apoyar más protestas en Cuba. El 5 de octubre, la administración estadounidense del presidente Joe Biden también brindó apoyo a esta agenda. El subsecretario de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Brian Nichols, tuiteó: «La lucha por la libertad de prensa y la libertad de expresión continúa en Cuba». Mientras tanto, durante un evento organizado por el Georgetown Americas Institute, Juan González, director senior para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional, criticó al gobierno cubano por arrestar a artistas y manifestantes. “Cuando pones a los artistas en la cárcel por cantar y por exigir libertad, algo te pasa”, dijo..

15 de noviembre

El 9 de octubre, la Embajada de Estados Unidos en La Habana emitió un comunicado en el que criticaba la decisión del gobierno cubano de “realizar ejercicios militares en todo el país los días 18 y 19 de noviembre, finalizando el 20 de noviembre con el Día de la Defensa Nacional”, calificándolo como “un flagrante intento de intimidación Cubanos». El gobierno cubano realiza este ejercicio regular para preparar a sus 11 millones de ciudadanos para múltiples escenarios que van desde una posible invasión estadounidense hasta desastres naturales. Normalmente participan personal militar, las fuerzas de defensa civil y miembros de la población en general.

Para contrarrestar este anuncio, Archipiélago anunció en su página de Facebook que la marcha ahora se trasladaría al 15 de noviembre (a partir del 20 de noviembre), día en que se espera que las autoridades cubanas abran su frontera al turismo. Mientras tanto, varios funcionarios del gobierno de EEUU y funcionarios electos de EEUU dieron su apoyo a lo que ahora se llama la marcha del 15N.

La primera ola de apoyo provino de los funcionarios electos de Estados Unidos, la mayoría hijos de exiliados cubanos, que se han comprometido públicamente a derrocar la Revolución Cubana. El 10 de octubre, la congresista de Florida María Elvira Salazar brindó su apoyo a la marcha del 15N. La administración Biden, le dijo al presentador de un programa de noticias en un canal de televisión de Miami, debe proporcionar a los manifestantes cubanos acceso clandestino a Internet. Dos días después, el 12 de octubre, el senador Rubio criticó al gobierno cubano por censurar noticias sobre la marcha, mientras que el 15 de octubre el congresista de Florida Carlos Giménez, hijo de padres cubanos que fueron terratenientes antes de 1959, también tuiteó en apoyo a la marcha. Giménez incluyó un artículo de The Hill en su tweet que se refirió al 15N como una «protesta por las libertades civiles». El otro senador de Florida, Rick Scott, se unió a Rubio al tuitear que el gobierno de Estados Unidos «no puede quedarse al margen durante esta lucha por la libertad en Cuba». Scott ha presentado un proyecto de ley en el Senado para aumentar las sanciones económicas a Cuba. Mientras tanto, el gobierno cubano negó el permiso al Archipiélago para realizar la marcha el 15 de noviembre.

Poco después, el 16 de octubre, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó un comunicado en el que condenaba la decisión del gobierno cubano de «negar el permiso para protestas pacíficas». El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, tuiteó el 16 de octubre sobre el apoyo de Estados Unidos a la «reunión pacífica» del pueblo cubano, que fue retuiteado por la Embajada de Estados Unidos en La Habana el mismo día. El 17 de octubre, Nichols también tuiteó sobre la negación cubana de la protesta del 15N. Esto fue retuiteado por la Embajada de Estados Unidos en La Habana y por Bradley Freden, representante permanente interino de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos.

El 20 de octubre, Nichols compartió un informe de Human Rights Watch sobre las protestas de julio en Cuba para criticar una vez más al gobierno por impedir las marchas pacíficas. Dos días después, el 22 de octubre, González advirtió que Estados Unidos tendría que tomar medidas si Cuba no permite que se lleve a cabo la protesta del 15N.

La atmósfera está cargada. El gobierno de Estados Unidos y los cubanos de derecha que están en el Congreso de Estados Unidos han tratado de definir el terreno para los eventos a mediados de noviembre en Cuba. Aumentarán la presión para derrocar al gobierno.

Organizar un accidente

En abril de 2021, el Archivo de Seguridad Nacional desclasificó los documentos ultrasecretos de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos sobre Cuba. Estos documentos mostraban que en julio de 1960, el gobierno de Estados Unidos planeaba asesinar a Raúl Castro pagando a un piloto de Cubana Airlines para que estrellara su avión. Funcionarios de alto nivel de la CIA que formaban parte de la agencia en ese momento (la exdirectora adjunta de Planes de la CIA, Tracy Barnes, el exjefe de la División del Hemisferio Occidental de la CIA JC King y un exoficial de la CIA en Cuba William J. Murray) trabajaron con el cubano. piloto (José Raúl Martínez) para asegurar un “accidente fatal” que provocaría la muerte de Raúl Castro. El piloto, sin embargo, nunca encontró la “oportunidad” de llevar a cabo tal accidente.

El atentado contra la vida de Raúl Castro es uno de los muchos proyectos del gobierno de Estados Unidos para derrocar a la Revolución Cubana, incluidos 638 intentos de asesinar a Fidel Castro y la invasión de Bahía de Cochinos en 1961.

La lectura de los documentos de la CIA desde 1960 en adelante, la mayoría de los cuales están disponibles en la sala de lectura de la CIA , muestra cuán clichés —y, sin embargo, peligrosos— han sido los intentos del gobierno de Estados Unidos por derrocar la Revolución Cubana. La acumulación de 15N lleva todas las marcas de esta historia, un complot macabro cocinado y ejecutado por Washington y Miami.

–Manolo De Los Santos es investigador y activista político. Durante 10 años, trabajó en la organización de programas de educación y solidaridad para desafiar el régimen de sanciones ilegales y bloqueos de Estados Unidos. Con sede en Cuba desde hace muchos años, Manolo ha trabajado para construir redes internacionales de movimientos y organizaciones populares. En 2018, se convirtió en el director fundador del People’s Forum en la ciudad de Nueva York, una incubadora de movimientos para que las comunidades de la clase trabajadora construyan unidad a través de las líneas históricas de división en el país y en el extranjero. También colabora como investigador con Tricontinental: Institute for Social Research y es becario Globetrotter / Peoples Dispatch.

-Vijay Prashad es un historiador, editor y periodista indio. Es compañero de redacción y corresponsal en jefe de Globetrotter. Es el editor en jefe de LeftWord Books y el director de Tricontinental: Institute for Social Research . Es miembro senior no residente del Instituto de Estudios Financieros de Chongyang, Universidad Renmin de China. Ha escrito más de 20 libros, incluidos The Darker Nations y The Poorer Nations. Su último libro es Washington Bullets , con una introducción de Evo Morales Ayma.

Tomado de Counterpuch / Traducción Cubadebate / Foto de portada: Edgardo W. Olivera.

