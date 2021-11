Cuba: Contra el caos

Compartir

Por Antonio Rodríguez (*).

Cuba entra en un túnel de guerra psicológica. En los próximos días, los más brutales sistemas de influencia y guerra de comunicación se enfocarán en la isla, para intentar movilizar a una parte de su población, a mil, cien o diez, los que quepan en una foto, que no tiene que ser cierta, para viralizar la narrativa al servicio de la intervención y la reinstauración del mercado. No importa si la marcha pacífica, o «litúrgica«, no ocurre, para el ciberespacio adversario ya la operación está en camino y el objetivo es fabricar escenarios en el mundo virtual, para intentar imprimirlos, presionando el botón de conmoción que moviliza nuestro sector del algoritmo, para modificar percepciones e influir en conductas, para quebrar.

Estamos en guerra. Sitiados por cuentas de Twitter, etiquetas, directas y videos virales; por canciones subversivas, Grammys y Oscars al mejor «guión«. El blanco es nuestra gente y la solución no es gritar alto para que nuestra verdad se escuche; no es ser eufóricos consigneros; no es repetir tácticas, pretendiendo resultados diferentes; es crear; «caer sobre el enemigo antes de que tenga sus ejércitos en fila y su batalla preparada«; es, sin las bondades del Metaverso, poder susurrar al oído de cada compatriota, las verdades que inmunicen contra la agresión informacional «Made in USA», como una inmensa Soberana contra Guerras no Convencionales, contra «golpes duros» y «mentes blandas«, contra el caos.

(*) Miembro del Movimiento Juvenil Martiano.

Foto de portada: Ernesto Mastrascusa/ Archivo EFE

