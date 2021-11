Cuba: Investigador cubano Vicente Vérez recibe el título Honoris Causa de la Universidad de La Habana

Compartir

El Dr. Vicente Vérez recibió este jueves el título honorífico de Doctor Honoris Causa en Ciencias Químicas de La Universidad de La Habana, distinción que enaltece su obra dedicada al desarrollo de vacunas.

“Siempre me han tildado de soñador, pero todas aquellas ilusiones que tenía cuando me gradué de Ingeniería Química en el Instituto “Lomonosov” de Moscú, Rusia, se han cumplido y contar con la línea Soberana contra la COVID-19 y todos los demás inmunógenos producidos en nuestro país es prueba de ello”, refirió el director del Instituto Finlay de Vacunas.

“Es el primer título oficial que recibo de la Universidad de La Habana. Mi relación con la UH es inusual: no me gradué de ingeniero en sus aulas, ni hice mi doctorado, pero me unen a ella lazos estrechos de amor. Aquí construí la mayor parte de mis sueños”, resaltó.

Fue dentro de sus instalaciones donde investigué muchísimo y me di cuenta que adoro la pedagogía, señaló.

“Tengo una conexión de más de 30 años con la Universidad y tener su Honoris Causa en Ciencias Químicas es algo emocionante y extraordinario”, añadió el también autor principal de la vacuna de antígeno sintético contra el Haemophilus influenzae tipo B de Cuba.

Vérez reconoció que su larga trayectoria como destacado científico nacional e internacional no es fruto del trabajo solo, sino de un grupo de investigadores a los cuales, dijo “he logrado enamorar”.

Vérez resaltó que llegar a lo que es hoy ha sido fruto de la obra de la Revolución cubana, guiada por Fidel Castro.

“Ha sido esta tremenda obra la que llevó el país a contar con sus propias vacunas y decidir cuándo, cómo y a quiénes ponerlas. Otras naciones tuvieron que pedir permiso o prestado, pero los tres pilares de educación, salud y ciencia nos impulsaron. La Revolución nos trajo hasta este punto, y no hay otra alternativa”, añadió.

#ACN_REPORTA El doctor en Ciencias Vicente Vérez Bencomo, director general del Instituto Finlay de Vacunas, recibió hoy el título honorífico de Doctor Honoris Causa en Ciencias Químicas en la Universidad de La Habana pic.twitter.com/ykCBWtIKj7 — Sheila@ACN_Cuba (@snaperiodista) November 11, 2021

Vérez Bencomo es el líder de uno de los proyectos de inmunógenos propios antiCovid-19. Foto: Tomada del perfil de Facebook de Dagmar García.

Tomado de Cubadebate / Foto de portada: PL.

