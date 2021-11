Cuba: Las sonrisas de volver a las aulas

Compartir

Por Ismael Francisco / Irene Pérez.

Volver … como cantaba Gardel. Luego de casi dos años más de 612.800 estudiantes regresan este lunes a sus aulas para continuar el curso escolar 2020-2021 de manera presencial. La frase repetida mil veces, y soñada millones, suena completamente llena cuando ves sus rostros. Amigos que se encuentran, profesores que volverán a regañar, guiar y revisar tareas, un timbre que sonará de nuevo para marcar horarios y un receso más que deseado.

En este lunes se concentra uno de los tantos por qué. Habrá valido la pena, una vez más, cada noche que Guillén, Dagmar, Yuri, Vérez, Belinda… no fueron a sus casas, no acostaron a sus hijos, no leyeron cuentos. Este 8 de noviembre cierra uno de los ciclos de una idea, una batalla, una ciencia que se consolidó en inyección que salva y trae sonrisas.

Según datos ofrecidos el pasado viernes por la ministra de Educación, más del 90% de los estudiantes han sido vacunados. De ellos, vuelven a las aulas este 8 de noviembre los alumnos de 6to. grado de la enseñanza primaria, todos los estudiantes de la Secundaria Básica (también los que cursan esos grados en la Educación Especial); 10mo. y 11no. de preuniversitario, así como 1er. y 2do. año de la Educación Técnica Profesional y de las Escuelas Pedagógicas.

El pasado 4 de octubre ya volvió a las aulas una parte de los estudiantes cubanos y el resto lo hará el 15 de noviembre. Ese día estaremos más cerca de la vieja normalidad, ahora con un poco de dosis de la nueva. Cuidarnos entre todos es una frase manida que no debemos olvidar. En las aulas esperan muchos amigos por nacer, libretas por llenar y sueños por formarse.







Inicio de curso escolar en la ESBU José Antonio Echeverría. Fotos: Ismael Francisco/ Cubadebate.





Vuelven a las aulas este 8 de noviembre los alumnos de 6to. grado de la enseñanza primaria. Fotos: Irene Pérez/ Cubadebate.





Tomado de Cubadebate / Foto de portada: Ismael Francisco/ Cubadebate.

