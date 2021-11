Cuba y su Revolución son patrimonio de la humanidad. Cuba no se toca

Compartir

Por Txema Sánchez.

Como sabéis muchas y muchos, dirijo un canal antiimperialista e internacionalista, herramienta a la orden para defender a los pueblos en resistencia, a los pueblos en revolución, a los pueblos que buscan defender su dignidad y soberanía. El Canal Tertulias en Cuarentena, que es parte de la guerrilla comunicacional antiimperialista y global.

Hoy 10 de Noviembre de 2021, grabo este video para defender la Revolución Cubana porque los países imperialistas ya no solo están poniendo a esa isla, ejemplo de dignidad, más de medio siglo bajo un bloqueo criminal, sino que en un movimiento ya cínico, pretenden dar un paso más en los intentos de desestabilización de la isla y de la guerra sicológica, planteando una supuesta acción de derechos humanos el día 15 de noviembre, que no es otra cosa que una nueva acción de guerra sumada al asedio contra Cuba.

¿Quién propone?, los países de la llamada comunidad internacional, que son la minoría, son los de siempre, los que lamen las botas del imperio, y que no respetan sino que conculcan los derechos humanos de centenares de pueblos del mundo, de una y mil maneras.

Pero lo que no acaban de entender es que en sus múltiples acciones en muy diversos países, algunas logrando su objetivo de destruir y subyugar a los pueblos, Pero insisto que No acaban de entender que se equivocaron con el objetivo. Porque Cuba no es una isla, como decía estos días maravillosamente el camarada Devita, Cuba no es un Archipiélago, Cuba es un Continente.

Meterse con Cuba es ponerse contra todas las revoluciones y pueblos dignos del continente y del mundo.

Ya decía Fidel que, para Cuba Patria es Humanidad, y por ello para la humanidad entera Cuba es nuestra segunda patria.

Así que lo sepan estos desgraciados adalides de la agresión a los pueblos. Que más temprano que tarde les llegará su Nuremberg por todo el daño que hacen a tantos seres humanos en el planeta.

Y desde aquí digo en voz bien alta firme y clara

Que Cuba y su revolución son patrimonio de la Humanidad, Que Cuba no se Toca, y que rodilla en tierra, «Patria o Muerte Venceremos.»

Tomado de REDH-Cuba.

Compartir Compartir

Pocket

LinkedIn



Tumblr

Reddit



Pinterest

Skype





Me gusta esto: Me gusta Cargando...