Díaz-Canel: “Feliz reinicio de curso para todos”

Por Yaimi Ravelo / Resumen Latinoamericano Corresponsalía Cuba.

La Habana, 15 de noviembre.- “Les deseo un feliz reinicio de curso para todos” –mensaje del Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez para todos los niños y niñas de Cuba al finalizar el acto oficial de inauguración del reinicio del curso escolar 2020-2021 desde el Centro Escolar “Ciudad Libertad” en La Habana.

“Con la reanudación del curso escolar de manera presencial con los más pequeños, cumplimos con las tres etapas que diseñamos desde el mes de agosto hace más de tres meses, de conjunto con Salud Pública los estudiantes se van vacunando por grupos y van reanudando el curso”, expresó la ministra de educación Ena Elsa Velázquez Cobiella, quien acompañó también a los estudiantes en este festejo.

El regreso a las aulas de los alumnos de preescolar a 5to grado completa todos los estudiantes de la educación general y estarán recibiendo sus clases protegidos con el esquema de inmunización de las vacunas cubanas contra la Covid-19, logro de la ciencia cubana y del programa de salud en Cuba.

“Nosotros no detuvimos el curso escolar, de enero a julio desarrollamos actividades televisivas, que no es lo mismo pero no podemos decir que los alumnos no se apropiaron de conocimientos, de habilidades, porque además los maestros siguieron en contacto con sus estudiantes, con las familias y ahora empezamos otra etapa presencial donde retomaremos todo el contenido de las clases televisivas para concluir el curso 20-21 en el próximo mes de febrero”.

Según la ministra de educación cubana este curso tiene mayores desafíos que el 19-20 porque los estudiantes han recibido menos clases presenciales antes de esta reanudación. Sin embargo, no hay una ruptura, el curso continúa porque no se puede desechar todo el esfuerzo de los estudiantes, la ayuda de sus familiares y de los maestros en el proceso educacional durante la etapa de confinamiento. “Es un reto mayor para los maestros y estudiantes”– destacó.

Puntualizó Cobiella Velázquez que con la incorporación de los más pequeños, recibirán clases presenciales los más de 1,7 millones de alumnos de la Educación general, en 10.754 instituciones educacionales seguras.

Los pioneros de la escuela primaria «Domingo Murillo» representaron en el acto cultural por el reinicio del curso 20-21 la alegría de todos los niños y niñas de la isla por el regreso a las escuelas. Después de varios meses de suspensión de las clases presenciales como consecuencia de la pandemia el reencuentro con las maestras y amigos era un momento muy esperado por quienes representan el futuro de la nación. Preciosa mañana de 15N.

