Entrevista con Camilla Fabi Saab: «Liberen a Alex Saab, un hombre bueno que fue víctima del bloqueo»

Por Geraldina Colotti/ Resumen Latinoamericano

“Lo explicaré de una manera coloquial y sencilla.. Estados Unidos odia al Socialismo. ¿Porque? Porque si el pobre progresa lo pueden explotarlos menos. Y el capitalismo, el modelo económico de los Estados Unidos, se basa en la plusvalía que no es otra cosa sino cuánto puedes explotar al trabajador para que este produzca más y cueste menos ”. Así escribe el empresario Alex Saab en la segunda carta desde la cárcel de Cabo Verde, enviada a Radio Colombia el 15 de diciembre de 2020. La editorial El Bunker ha publicado sus escritos en un libro titulado Cartas de Alex Saab desde su secuestro, con el prólogo de Mario Silva y la presentación de Pedro Carvajalino.

Saab, ciudadano colombo-venezolano de origen palestino-libanés, diplomático extraditado a la fuerza a Estados Unidos, explica cómo en un principio continuó la tradición familiar y, a los 18 años, era el jefe de una gran empresa textil y, a la edad de 21, poseía «una de las empresas textiles más grandes de Colombia» y sin ayuda pública. Luego, relata cómo se ganó la confianza del gobierno bolivariano por su honestidad y profesionalismo y por ello chocó con el objetivo de Estados Unidos de querer a toda costa lograr un «cambio de régimen en Venezuela».

El volumen fue presentado en la Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven) y el 19 se debatió con las delegaciones de más de 60 países que se encuentran en Venezuela, con motivo de acompañar las megaelecciones regionales, que tendrán lugar este domingo 21 de noviembre. La actividad fue presidida por Laila Tajeldine, Harrys Roger, Pedro Carvajalino, quienes expusieron sobre este caso sin precedentes en la historia del derecho internacional, y por la economista italiana Camila Fabri de Saab, joven esposa de Alex Saab, quien nos concedió esta entrevista.

¿Quién es Alex Saab y por qué fue deportado a Estados Unidos?

Alex es un empresario que trabaja para el gobierno bolivariano, un enviado especial del gobierno venezolano comprometido con el comercio internacional. Se trata de alimentos, hogares, medicinas, incluso gasolina. Alex es un diplomático, cuya inmunidad ha sido infringida en contra de la Convención de Viena. Cuando fue secuestrado, se dirigía a Irán en una misión humanitaria. Debería haber importado insumos contra el covid, alimentos, gasolina, materias primas, todo lo que Estados Unidos y sus aliados impiden que Venezuela reciba al imponer «sanciones». Alex es un hombre bueno que siempre ha ayudado a todos, si puedes escucharlo te darás cuenta por ti mismo.

¿Cómo se produjo el su arresto y cómo se enteró usted?

El 12 de junio de 2020, el avión en el que viajaba Alex hizo escala en Cabo Verde para abastecerse de combustible. El día anterior había pedido aterrizar en otros países como Argelia y Marruecos. Al principio, Argelia había permitido el aterrizaje, pero después de las 2 de la madrugada se revirtió. Cabo Verde era entonces «casualmente» el único país de posible tránsito. Y tan pronto como el avión tocó el suelo allí, los policías abordaron para secuestrar a Alex y lo derribaron por la fuerza. Le han quitado las credenciales diplomáticas firmadas por el presidente Nicolás Maduro, los pasaportes y la valija diplomática que jamás debería ser abierta por las leyes del mundo. A las 6 de la tarde recibí una llamada de él. Me dijo que llamara a los abogados porque sus secuestradores le habían dicho que tenían una orden de Interpol, pero no le habían mostrado nada. Desde entonces no he sabido nada, hasta que vi que desde mi celular, conectado a una tarjeta de crédito, había pagado la prueba Pcr que le habían hecho en el aeropuerto. En una primera carta a las autoridades de Cabo Verde, Alex cuenta cómo un oficial que no se identificó pero que hablaba un inglés perfecto lo obligó a bajar del avión citando una alerta roja de Interpol. Una falsedad porque -explica- eran las 8 de la noche en Cabo Verde, las 11 de la noche en Lyon, donde se encuentra una oficina de Interpol. Sabemos que la alerta roja se emitió el 13 de junio, y además llegó a nombre de otra persona y luego fue cancelada, por lo que obviamente se trató de un secuestro. El secuestro de un diplomático.

Desde entonces, Alex ha estado encerrado en una celda durante dos días, sin comer y en la oscuridad. Mientras tanto, el funcionario que lo arrestó lo presionó para que firmara una orden de extradición voluntaria, a lo que se negó. Luego lo llevaron a la cárcel de la isla de Sal. Allí lo aislaron, le pusieron una bolsa en la cabeza para asfixiarlo, luego lo llevaron a un juez sin siquiera permitirle un intérprete. De allí lo trasladaron a la isla de San Vicente, sin la asistencia médica necesaria para un operado de cáncer de estómago como es Alex. Durante meses se ha visto obligado a dormir en el piso. Luego lo han llevado de regreso a la isla de Sal, donde lo han recibido las mismas personas que lo habían torturado los dos primeros días y ha permanece allí casi 7 meses. Cabo Verde ha permanecido sordo a decisiones y pronunciamientos internacionales como el del Comité de Derechos Humanos de la ONU o Cedeao, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, el bloque de países al que también pertenece Cabo Verde. Lo han traído a casa por cárcel el 25 de enero, casi dos meses después de dictada la decisión y en condiciones de control absoluto y aislamiento total. Su hermana, la única que pudo visitarlo, dijo que desde los primeros meses Alex ha perdido casi 20 kilos y que está muy débil.

¿Es cierto que Alex Saab intentó suicidarse cuando estaba preso en Cabo Verde y que ahora estaría dispuesto a firmar una confesión para evitar una condena en Miami?

No es verdad. Dijeron que Alex intentó cortarse las venas con un bolígrafo para arrebatárselo y evitar que escribiera. Lo cierto es que irrumpieron en su celda de noche y lo golpearon e hirieron, y le partieron los dientes. Lo conmovedor es que enseguida todos los presos, que conocieron la humanidad, la generosidad y la estatura moral de mi esposo, le ofrecieron su bolígrafo. E incluso ahora, tras la extradición ilegal a Estados Unidos, Alex se mantiene firme en sus convicciones, como escribió en una carta pública dirigida al gobierno bolivariano. Aunque Cabo Verde permaneció sordo a todos los llamamientos humanitarios y ni siquiera respondió a todos los amparos, y de hecho permitió la extradición cuando estos aún no se habían agotados y el procedimiento previsto aún estaba en curso, seguimos luchando por su liberación, confiamos en que los cargos serán retirados.

El experto independiente de la ONU Alfred de Zayas dijo que el caso de Saab es similar al de los Cinco agentes cubanos, injustamente condenados por un tribunal de Miami donde se sabe que las sentencias son de naturaleza política. ¿Conoce el caso de los Cinco Cubanos y qué esperanzas legales hay para Alex?

Sí, conozco el caso de los Cinco héroes Cubanos y creo que la comparación es legítima, incluso considerando la campaña mediática de mentiras y descrédito contra Alex y nuestra familia. Uno de los 5 héroes, René, nos apoyó mucho, leí su twitter. Cuba ha unido su voz a la de otros países que, como Rusia, China y los países del Alba, consideran injustas e ilegales las «sanciones» impuestas por Estados Unidos, que se pone en gendarme del mundo. El 15 de noviembre, ante un tribunal de Georgia, nuestros abogados han presentado un argumento contundente, el de la inmunidad diplomática, que fue violada en el caso de Alex porque -dice Estados Unidos- ellos no lo reconocen porqué no ha presentado ante sus credenciales a ellos. Pero, ningún diplomático de ningún país es obligado a presentar sus credenciales a Estados Unidos ante de ejercer su función. Otro ejemplo del desequilibrio que los EE.UU. quieren imponer también en este campo. Mientras tanto, la solidaridad hacia Alex está creciendo, incluso en Italia. Ha habido manifestaciones en Estados Unidos, Canadá, Venezuela. La gente empieza a cansarse de la arrogancia de Estados Unidos. Las acusaciones contra Alex se basan en un portal que recibe dinero de la CIA y se toma al pie de la letra, “armando.info.” Ahora, 7 de los 8 cargos han sido retirados, el de «conspiración y lavado de dinero» permanece en pie, por el hecho de que el dinero de Venezuela debe ser necesariamente el resultado de la corrupción. ¿Pero quién dice eso?

¿Qué es Venezuela para usted y cómo ves el proceso electoral del 21 de noviembre?

Mi familia siempre se ha considerado apolítica, y yo también cuando, después de terminar la escuela secundaria en Italia y matricularme en la facultad de economía, conocí a Alex y me enamoré de él. Y, al respecto, quiero aclarar que las noticias que se difundieron sobre mí son falsas. No trabajé en un almacén ni hice desfiles de moda, ni fui “escaladora social”. Nunca me ha faltado nada en casa. Tanto es así que, tras nuestras quejas, algunos programas de televisión se vieron obligados a rectificar. Después, conociendo bien Venezuela y esta gente que tanto ama Alex y por quien arriesgaba su vida, me formé opiniones y ya no pude permanecer indiferente. La solidaridad del gobierno bolivariano, del presidente Maduro es fuerte y conmovedora. Y estoy feliz de ver que el país se recupera económicamente a pesar del bloqueo de Estados Unidos. Un país alegre y hospitalario, muy alejado de la idea que exteriormente se presenta en los medios de comunicación. Alex me contagió con su gran amor por la revolución bolivariana y hoy sé de qué lado estar.

Foto de portada: Europa Press

