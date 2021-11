Compartir

Por José Luis Méndez Méndez (*) / Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano.

Si alguien puede tener dudas de la pésima calaña de los elementos asalariados, que promueven “un cambio pacífico” y “regresar la democracia”, sumados a los “saqueadores políticos”, de tiendas y supermercados, lo habrán comprobado en los últimos días, en el lance inventado en el Vaticano, cuando provocadores de origen cubano intentaron pasar al interior de la plaza donde oficiaba el Papa, con pretensiones evidentes de alterar el orden.

La guardia que protege las instalaciones los disuadió físicamente de entrar como grupo, con banderas y pancartas con textos ajenos a la religión. Como reacción rabiosa una enardecida contrarrevolucionaria, disfrazada de “dominicana”, vociferó iracunda por su celular “Ese hombre que se para en el balcón, no dejó entrar”, con total descrédito e ignorancia cristiana hacia el Santo Padre, que ojala no haya escuchado a esa cubana que deshonra su origen, cuando precisamente el Papa Francisco, en días recientes pidió, a quienes las ejercen, la suspensión de las medidas coercitivas, incluido el bloqueo contra Cuba.

El Papa es el obispo de Roma y como tal recibe la consideración de cabeza visible de la Iglesia Católica cabeza del Colegio Episcopal, además de soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Se trata de un cargo electivo. El papa actual es Francisco, de nombre secular Jorge Mario Bergoglio, cardenal argentino elegido sumo pontífice en marzo de 2013.

Al papa también se le conoce como santo padre, sumo pontífice, romano pontífice, pontífice romano, vicario de Cristo, sucesor de Pedro y siervo de los siervos de Dios. A nivel internacional, el papa recibe el trato de jefe de Estado y el tratamiento honorífico y protocolario de Su santidad. Igualmente, es el representante por excelencia de la Santa Sede, la cual tiene personalidad jurídica propia, canónica e internacional. Asimismo, el pontífice posee inmunidad diplomática, es decir, no puede ser acusado en tribunales, ya que más de 170 países lo reconocen como soberano del Vaticano.

Por estas y muchas razones más, se le venera y respeta, hasta por aquellos que no profesan la religión católica, por ello el ultraje proferido por la caterva de cubanos intoxicados de odio, financiados por fondos destinados a derrocar a la Revolución cubana, debe ser condenable como ejemplo de cuando el dinero vence a los principios, la moral, la ética y los valores más universales de la convivencia pacífica.

Al plumífero agitador profesional que los exaltaba, no le bastó con el show mediático orquestado en una plaza que invita a la reflexión y la paz, ramillete en mano, zaherido por el buen tino de las autoridades del Vaticano de no recibirlo, invocó su condición de naturalizado estadounidense para exigirle al Su Santidad, una reparación moral a sus seguidores y convocó a los representantes congresionales de origen cubano para reclamarle al Santo Padre, por haber ejercido su legítimo derecho soberano, como jefe de Estado, de recibir según su discrecionalidad.

El bataholico presentador, en roñoso desafío, exigió disculpas públicas de parte de las autoridades italianas y del papa Francisco por el trato que él y los demás provocadores recibieron en el Vaticano.

Se comprobó, que los amotinados en la plaza del Vaticano, no cumplieron con las reglamentaciones que tiene el Vaticano para este tipo de tumulto, según la afirmación de los representantes legales de los exaltados, que afirmaron haber intentado contactar con las autoridades para saber cuáles eran los requerimientos y nunca les respondieron. Al no recibir respuesta, estimaron que la fuerza era la solución, amotinarse para ser admitidos de manera soez, descompuesta y perretuda, lo cual es práctica común de esos asalariados.

El costo de la operación mediática en el Vaticano, se estima en cerca del millón de dólares, entre el pago de pasajes, hoteles, viáticos, alimentación, representación legal, compra de banderas, cobertura mediática en difusión y pancartas, traducción de textos alegóricos y otros invisibles “operativos”, que con toda seguridad no fue financiada con la recaudación dólar a dólar de los más de 500 participantes, según cifras de los productores del show.

El protocolo de la Santa Sede estipula, que para una demostración pacífica, en la que no se vaya a hablar nada, no se necesita permisos. Todo lo contrario de lo acontecido donde primó la chusmería solariega de la peor ralea, con improperios hacia el Gobierno de Cuba y la investidura del Santo Padre.

Las autoridades del Vaticano fijaron con nitidez, los motivos por los cuales no permitieron que cientos de cubanos se manifestaran en la Santa Sede. “El domingo 24 de octubre, algunas personas quisieron entrar a la Plaza de San Pedro para una manifestación política durante un evento espiritual y religioso, el Ángelus dominical que oficia el Santo Padre”, dijo su Oficina de Prensa.

De acuerdo con la nota, a las personas que se presentaron en las afueras de la Plaza San Pedro, se les ofreció entrar como “individuos” y no “como manifestantes”, pero se negaron y decidieron continuar su manifestación en Via Della Conciliazione. Es claro que lo preparado era la murga escandalosa, para atraer la atención y no presentar sus propósitos políticos ante el Papa de manera civilizada.

La agencia de noticias italiana ANSA reportó que aproximadamente 500 cubanos se acostaron en la Vía Della Conciliazione después que se les negó el acceso a la plaza. Según varios videos publicados en redes sociales se pueden observar cómo los manifestantes se envolvieron con la bandera de Cuba, mancillada contra el pavimento, para más irrespeto para la enseña nacional.

El lenguaraz provocador, no reconoce la honorabilidad de Su Santidad y exigió un pliego de demandas para humillarlo: “Debería haber un repudio por parte de los sacerdotes cubanos al respeto, y estos le deberían hacer una carta al Papa Francisco donde le exijan mínimamente que rectifique por lo ocurrido y que haga una oración con el pueblo cubano en la Plaza San Pedro”.

Avergüenza ver como cientos de cubanos atraídos por el odio y la paga, se prestaron para orquestar y participar en este hecho censurable, que envía un mensaje equivocado al mundo sobre nuestra nacionalidad, nuestra cultura, las buenas prácticas y maneras nacionales.

(*) Escritor y profesor universitario. Es el autor, entre otros, del libro “Bajo las alas del Cóndor”, «La Operación Cóndor contra Cuba» y «Demócratas en la Casa Blanca y el terrorismo contra Cuba». Es colaborador de Cubadebate y Resumen Latinoamericano.

Foto de portada: Tomada de Facebook.

