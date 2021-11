Europa es el nuevo epicentro de la pandemia

Compartir

Europa ha sido declarada recientemente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el nuevo «epicentro» de la pandemia de COVID-19, con un incremento sustancial de contagiados y fallecidos en países como España, Francia, Alemania, Italia, Austria, Reino Unido, Países Bajos, entre otros.

No solo queda demostrado que la pandemia aún no termina, sino también que la negación del peligro real de la enfermedad, la relajación descontrolada de las medidas higiénico-sanitarias o el rechazo a la vacunación, por solo mencionar algunos fenómenos, no ayudarán a la humanidad a superar esta prolongada crisis.

Un reporte de RT refirió la puesta en venta, por una página web en Países Bajos, de paquetes que contienen una dosis de líquido infectado con la COVID-19 para quienes desean «autocontagiarse» con el virus. El kit –añadió la nota– también incluye un test de antígenos para verificar que el comprador logró contraer la enfermedad. En el caso de un intento fallido, el vendedor ofrece un segundo paquete a un precio reducido.

El inusual producto tiene una demanda bastante alta, en medio de las nuevas medidas del gobierno impuestas en Países Bajos para frenar el aumento acelerado de contagios. La reciente norma, introducida este mes, significa que solo las personas vacunadas o los que hayan superado la COVID-19 podrán obtener su código QR para acceder a ciertos lugares públicos. De tal manera, los clientes principales del sitio web, que dejó de funcionar el jueves pasado, eran los jóvenes que buscaban quedarse con el pasaporte COVID durante los siguientes 180 días tras recuperarse de la infección, deliberadamente contraída, señaló RT.

Otro ejemplo de la desidia que muestran algunos habitantes del Viejo Continente ante la epidemia fue divulgado por el sitio web de DW, el cual reseñó que la Fiscalía de Bolzano (norte de Italia) ha abierto una investigación sobre las llamadas «corona-fiestas», una práctica que se ha puesto de moda, sobre todo entre los jóvenes, para contagiarse del coronavirus, con la intención de superar la enfermedad y poder obtener el certificado sanitario, que en Italia es obligatorio para el trabajo y el ocio.

Negarse a la vacunación ha sido otro de los principales factores que han propiciado el alza de los contagios y los fallecidos. De acuerdo con la BBC, en países como Francia, Alemania o Rusia, las tasas de vacunación superan apenas el 50% o 60%, o incluso están por debajo del 40%, tal cual el caso de Rusia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que, desde este momento y hasta el próximo primero de marzo, Europa habrá superado los dos millones de muertes por Covid-19, es decir 700.000 fallecimientos más, en medio del repunte de la pandemia. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades recomendó el refuerzo de la vacunación justo cuando en las últimas horas parte del continente registró nuevos récords de contagios; entre ellos, República Checa, Eslovaquia y Hungría, indicó hoy la agencia EFE.

Los pronósticos de la OMS apuntan a que 25 países de la región europea se arriesgan a enfrentar escasez de camas en hospitales. Además, 49 de los 50 que forman el continente, alcanzarían una situación de estrés alto o extremo en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) desde ahora hasta por lo menos el primer trimestre de 2022.

Tomado de Granma / Foto de portada: RT.

Compartir Compartir

Pocket

LinkedIn



Tumblr

Reddit



Pinterest

Skype





Me gusta esto: Me gusta Cargando...