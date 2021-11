FECuba 2021, un espacio que incluye a todos los actores de la economía cubana

Compartir

Por Laura V. Mor/ Fotos: Syara Salado Massip/ Resumen Latinoamericano Corresponsalía Cuba.

La Habana, 4 de noviembre de 2021.- El II Foro Empresarial Cuba 2021 se desarrollará del 29 de noviembre al 2 de diciembre, en formato virtual debido a las restricciones impuestas por la Covid-19.

Con el objetivo de continuar promoviendo el comercio exterior y las inversiones en el país y atendiendo a las nuevas formas de gestión no estatal con que cuenta la economía cubana, la novedad de esta nueva edición es la participación de todos los actores económicos, dentro de los cuales se incluye a las recientemente aprobadas Mipymes (1). De esta manera, según explicó el Ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera Rodrigo Malmierca en conferencia de prensa la mañana de este jueves, busca “lograr que las exportaciones se promuevan no sólo desde las entidades estatales”, dando para ello espacio a visibilizar la gestión no estatal de la economía.

Otra novedad para este segundo Foro es la realización de una feria virtual que permitirá exponer los productos y servicios ofertados por cada parte empresarial involucrada, tanto para nacionales como extranjeros. Contará también con un Foro de Negocios donde participarán cubanos residentes en el exterior que deseen invertir en Cuba, posible gracias a que –tal como destacó Malmierca- la Ley 118/2014 de Inversión Extranjera (2) “no establece ningún tipo de restricción sobre el origen del capital”.

Los retos y transformaciones de la economía cubana serán abordados por Alejandro Gil Fernández, Viceprimer ministro y Ministro de Economía y Planificación de Cuba en una conferencia magistral, donde también expondrá detalles de los avances en la implementación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2030.

FECuba 2021 contará además con paneles sobre los sectores priorizados para el país como turismo, biotecnología, sector agroalimentario y de las energías, así como el lanzamiento de la Cartera de Oportunidades de negocios e inversión extranjera y la actualización de la oferta exportable que incluye por primera vez proyectos de todas las provincias y “menores en términos de capitales a invertir”.

Según detalló Malmierca, las acreditaciones al Foro son gratuitas y hasta el 25 de noviembre estará abierta la inscripción, que hasta el momento cuenta con la participación de expositores de 41 países; pero se espera que esta cifra vaya en aumento, superando incluso a la primera edición.

Notas:

De acuerdo con el Decreto-Ley No. 46, son “aquellas unidades económicas con personalidad jurídica, que poseen dimensiones y características propias, y que tienen como objeto desarrollar la producción de bienes y la prestación de servicios que satisfagan necesidades de la sociedad” y pueden estar integradas por uno o más socios, clasificándose según el número de personas ocupadas: micro empresa (1 a 10 personas), pequeña empresa (de 11 a 35 personas) y mediana empresa (36 a 100 personas). Publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 20 del 16 de abril de 2014 y actualizada el 7 de febrero de 2020..

Videos: MINCEX Cuba.

