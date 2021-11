Fidel: “Es necesario que creamos en los jóvenes”

Compartir

Por Yaimi Ravelo / Video: Víctor Villalba Gutiérrez / Resumen Latinoamericano Corresponsalía Cuba.

Amenazaba la lluvia a la ciudad cuando caía la noche de este 24 de noviembre. A cinco años de la partida física del Comandante Fidel Castro los jóvenes cubanos esperaban este momento para rendirle tributo desde la Escalinata de la Universidad de La Habana.

La inclemencia del tiempo fue ignorada por la multitud, estudiantes de diversas enseñanzas cubrieron todo los espacios del histórico lugar universitario. La fina llovizna no irrumpió los cantos, se agruparon bajo escasas sombrillas unos, quedaron al descubierto la mayoría y allí permanecían intactos a la frialdad de la lluvia.

La velada cultural inició con la llegada del presidente Miguel Díaz-Canel. A Fidel le dedicaron poemas, bailes y canciones: El Gigante, Mi Unicornio Azul, la pieza de danza contemporánea Matria Etnocentra, y el punto cubano estuvo presente en la voz de los repentistas Héctor y Aramís.

En nombre de las nuevas generaciones Aylín Álvarez García, primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba expresó que es Fidel fuente de inspiración para enfrentar cualquier plan desestabilizador contra la nación:

Presidente:

Invitados:

Queridos jóvenes:

Cuántas veces todos los que estamos aquí nos hemos preguntado: ¿Qué habría hecho Fidel ante esto o aquello? ¿Qué solución habría encontrado? ¿Por dónde andaría en este momento?

Y… ¿Saben…? El propio pueblo —que él supo inspirar, amar y guiar— ha sabido dar las respuestas. Esas que, con toda seguridad, habría dado nuestro líder.

El pasado 15 de noviembre, fue una de esas jornadas donde un Fidel multiplicado y firme, presente en millones de cubanos, bateó de jonrón los planes desestabilizadores diseñados por los enemigos de siempre.

Nuevamente nos subestimaron como nación, y especialmente subestimaron a los jóvenes.

En su permanente ignorancia política y ciegos de ambiciones, chocan una y otra vez con millones, pero no de dólares, si no de cubanos que han hecho suyo el coraje del Comandante.

Aquel sueño absurdo de una Cuba pos-Castro, ese sueño repetido que no se les da, se esfumó. Sí, se esfumó desde el primer minuto en que el guía revolucionario partía a la inmortalidad. Jamás hubo ni habrá ruptura ni olvido. Jamás hubo, ni habrá renuncia, ni traición.

Estos años sin la presencia física de Fidel, nos han permitido entender, en toda su magnitud, que la muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida.

¡Aquí y ahora está Fidel!

Fidel, el que ocupa su lugar de joven universitario.

Fidel, el que sube los peldaños de esta Escalinata.

Fidel, en esos laboratorios silenciosos donde la ciencia salva.

Fidel, en cada brazo que produce y siembra.

Fidel, que es también la inteligencia de un Gobierno.

Fidel, que es el Partido Comunista que supera escollos e impulsa un país.

¿Que no lo extrañamos?

Claro que lo extrañamos.

Añoramos el verde olivo de su traje, su verbo encendido. ¿Cómo no querer que estuviera de vuelta? Verlo en el tanque de Girón, enérgico en la Plaza repleta, leerlo en sus necesarias Reflexiones.

Si alguna vez el Che le escribió aquel verso que decía: «Vámonos ardiente profeta de la Aurora»… ahora le decimos algo muy parecido: «Siga con nosotros, Comandante, le seremos fieles, hasta las últimas consecuencias de nuestros actos».

Aquí, justo en esta tribuna, Comandante, le escucharíamos decir: «Revolución es sentido del momento histórico, y este, juventud cubana, es el momento de ustedes… Esta, juventud cubana, esta, es su Revolución».

Con la fuerza suya, que la hacemos nuestra…

¡Patria o Muerte! ¡Venceremos!

Alzaron bien alto las imágenes del líder de la Revolución Cubana. Plantaron bandera los hombres y mujeres del futuro. A Fidel lo llevan dentro y crece, brota y se expande, colma de pasiones el espíritu de los rebeldes de hoy y del mañana.

Fidel a los jóvenes cubanos

“Creemos en los jóvenes, creemos en los jóvenes. Y lo repito porque creer en los jóvenes es una actitud, creer en los jóvenes significa un pensamiento.

Creer en los jóvenes determina una conducta, y nuestra conducta de dirigentes revolucionarios no sería la misma si no tuviésemos fe en los jóvenes. Si no creyésemos en los jóvenes, nuestra conducta y nuestra actitud serían distintas, nuestro trabajo con los jóvenes sería distinto y los resultados, de no creer o de creer, serían también muy distintos.

Es necesario que creamos en los jóvenes. Creer en los jóvenes no es ver en los jóvenes a la parte del pueblo simplemente entusiasta, no es ver en los jóvenes a aquella parte del pueblo entusiasta pero irreflexiva, llena de energía pero incapaz, sin experiencia. Creer en los jóvenes no es ver a los jóvenes simplemente con ese desdén con que muchas veces las personas adultas miran a la juventud.

Creer en los jóvenes es ver en ellos, además de entusiasmo, capacidad; además de energía, responsabilidad; además de juventud, ¡pureza, heroísmo, carácter, voluntad, amor a la Patria, fe en la Patria! ¡Amor a la Revolución, fe en la Revolución, confianza en sí mismos, convicción profunda de que la juventud puede, de que la juventud es capaz, convicción profunda de que sobre los hombros de la juventud se pueden depositar grandes tareas!”

Discurso pronunciado en la Clausura del Congreso de la Asociación de Jóvenes Rebeldes, 4 de abril de 1962

Fotos: Yaimi Ravelo / Resumen Latinoamericano Corresponsalía Cuba.

