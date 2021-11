Hernández: «Entre la incompetencia del Estado y el poder de las mafias, han decretado la pena de muerte en el Ecuador»

Compartir

Por Héctor Bernardo

Virgilio Hernández es una destacada figura de la política ecuatoriana. Fue asambleísta constituyente entre 2007 y 2008 y miembro de la Asamblea Nacional entre 2009 y 2017. Fue víctima de persecución política durante el gobierno de Lenín Moreno y hoy es parlamentario andino del Ecuador.

Contexto dialogó con Hernández sobre la profunda crisis que vive su país, el escándalo de los Pandora Papers en que está involucrado el presidente Guillermo Lasso, las protestas sociales contra las políticas neoliberales, el rol de los medios de comunicación y la crisis carcelaria que ha cobrado la vida de más de 240 personas.

A continuación, el video con la charla completa y un extracto con las frases más destacadas de la entrevista.

Las protestas

«Las movilizaciones son originadas en la exigencia de algunos actores sociales para que se cumplan promesas de campaña que hizo, el ahora presidente, Guillermo Lasso antes de ser electo».

«Por ejemplo, uno de los sectores más activos en las movilizaciones es el de los productores de arroz».

«El actual presidente les dijo que no iba a esperar al 25 de mayo, sino que la noche del 24 de mayo – que es el día en que se posesionó – iba a colocar el precio de la saca de arroz en 35 dólares y, sin embargo, no ha cumplido. En este momento, la saca de arroz se vende en 22 dólares. Lo cual significa pérdidas para los sectores productores de arroz».

«También se han movilizados sectores agrícolas que demandan que exista un plan de control respecto del contrabando y, también, políticas de crédito que el gobierno ofreció y dijo que una vez que llegue empezaría a implementar de forma inmediata».

«La movilización de los sectores del agro están motivadas por: uno, la falta de cumplimiento de los propios compromisos presidenciales asumidos en la campaña electoral; dos, los sectores indígenas y campesinos se han movilizado demandando lo que yo creo es un clamor de la sociedad en general que es que se congele la elevación mensual de los precios del combustible».

«El aumento del combustible ha generado presiones del sector de la transportación que busca el incremento de los pasajes. Ello también conlleva el aumento de los taxis, los fletes del transporte pesado, etc».

«El presidente había prometido crear dos millones de puesto de trabajo y con la propuesta que envió – de forma inconstitucional – a la Asamblea, y que está rechazó en un primer momento. Lo que se hacía no era genera posibilidades de incremento de fuentes de trabajo. Lo que en realidad se estaba planteado era reducir el salario básico a la mitad. Y tenía cosas tan absurdas que, por ejemplo si un trabajador era despedido, ese trabajador debía indemnizar al empleador».

«Todo este absurdo responde a la visión neoliberal de derecha del presidente Guillermo Lasso».

Pandora Papers

«Hay una exigencia para que se transparente esta grave denuncia que ha realizado el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que señala que el presidente Guillermo Lasso mantendría operaciones en paraísos fiscales. Investigación que ha señalado que él tendría catorce empresas en paraísos fiscales».

«Eso es antiético, es inmoral y, sobretodo, y esto quiero ser enfático en esto, en el Ecuador es ilegal».

«En el Ecuador existió una consulta que se realizó en febrero del año 2017 y en la que se determinó que se prohíbe que los candidatos y los funcionarios públicos puedan tener recursos en paraísos fiscales».

«Esto no ha sido aclarado por el presidente. Es más, hay una serie de contradicciones porque el presidente de la República ha señalado que en el 2017 se deshizo de las empresas».

«¿Qué significa eso? Si las vendió eso debe estar reflejado en el incremento de su patrimonio y debería estar declarado al momento en que asumió la candidatura y luego la presidencia de la República».

«De igual manera, si estas empresas fueron trasladadas, la ley indica que no pueden trasladarse a los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad porque equivale a una simulación de la venta».

«Esto es lo que el presidente, hasta el día de hoy no ha aclarado y cuando ha sido convocado a la Asamblea Nacional para aclararlo, no ha asistido».

Los medios

«Aquí hay una gran complicidad para que no se conozcan estas denuncias. Vuelvo a repetir, estos hechos no solo son antiéticos, no solo son inmorales, sino que, en el Ecuador, son ilegales».

«Todo el establishment mediático ha cerrado filas y ha buscado ignorar lo que es esta grave denuncia».

«Hay cosas muy serias que aquí están en cuestión. Primero: ¿se evadió o no impuestos?, Segundo: ¿se cometió o no perjurio? Tercero: ¿Hay o no la figura de testaferrismo? Cuarto: ¿se incumplió o no la ley que establece que los funcionarios no pueden tener propiedades en paraísos fiscales?»

«En el Ecuador se profundiza cada vez más una lógica oligárquica».

«¿Qué es lo que indigna a la mayoría de los ecuatorianos? Que parecería estar claro que Lasso utilizó su dinero para poder obtener poder político y ahora utiliza el poder político – y el poder factico de la complicidad de los medios – para evitar aclarar los temas relacionados con su dinero».

«Esto es inaceptable porque se está haciendo trisas el estado democrático. Se está haciendo trisas el estado constitucional de derecho».

La crisis carcelaria

«En este año en Ecuador, van siendo asesinados, ejecutados en las cárceles del país más de 240 personas que están privadas de la libertad».

«¿Por qué? Porque en los últimos años se desbarató toda la estructura institucional que permitía el control de las cárceles. Se acabó con el Ministerio de Justicia. Se acabó con el Ministerio de Coordinador de la Seguridad Interna y Externa».

«Se acabó con todo lo que significaban los sistemas de inteligencia carcelarios. Se acabó con todo lo que significaba la carrera de guías penitenciarios de tal manera que puedan tener especialidad para el control de las cárceles. Se quitó los recursos y se quitó el presupuesto. Una cárcel de cinco mil personas está controlada por menos de veinte guías penitenciarios por turno».

«En el Ecuador hay un abuso de la prisión preventiva. El 40 por ciento de las personas privadas de la libertad lo están sin tener sentencia ejecutoriada».

«Hay una burocratización que no permite que las personas que ya cumplieron su codena o que cumplieron el 60 por ciento de la condena y que podrían tener derecho a la prelibertad no lo pueden hacer por trámites burocráticos que deberían ser responsabilidad del estado».

«Entre la incompetencia del Estado y el poder de las mafias, han decretado la pena de muerte en el Ecuador, aunque esta esté prohibida por la Constitución».

Tomado de Contexto

