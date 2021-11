Instituto Finlay, un «producto» 100% cubano que salva vidas

Compartir

Por Victor Villalba Gutiérrez/ Resumen Latinoamericano Corresponsalía Cuba.

Resumen Latinoamericano visitó la Planta de Producción de Vacunas del Instituto «Finlay», institución que elabora productos reconocidos a nivel mundial. Un ejemplo de ello es la VA-MENGOC-BC y una vacuna antileptospirósica trivalente de células inactivadas de Lectospira interrogans para combatir brotes de leptospirosis. También se produjo aquí Quimi-Vio, la primera vacuna sintética conjugada que ya ha pasado los ensayos clínicos Fase I, II y II con excelentes resultados.

El instituto tiene la particularidad de poseer una «plataforma de ciclo cerrado», es decir, que realiza el ciclo completo de desarrollo de una vacuna (Investigación – Desarrollo – Producción – Comercialización y Seguimiento Postventa) para obtener productos destinados la salud, tanto para la población cubana como para el mundo. Dentro de esos productos, se encuentran Soberana 02 y Soberana Plus, ambas aprobadas en Cuba como vacunas contra la Covid-19 y las primeras en desarrollarse en América Latina.

La combinación de dos dosis de Soberana 02 y una del Soberana Plus tiene una eficacia de 91,2%, que implica capacidad de prevenir la enfermedad sintomática de la COVID-19. Actualmente, esta institución se encuentra realizando un estudio clínico con la vacuna Soberana Plus con voluntarios convalecientes de la Covid-19 para evaluar su reactogenicidad e inmunogenicidad. Para ello también se tienen en cuenta grupos que no tengan antecedentes de esta enfermedad, pero se hayan inmunizados previamente con alguna de las vacunas contra el SARS-CoV-2

Dentro de la planta de producción pudimos recoger algunos testimonios de sus trabajadoras que participan en la línea de producción de las vacunas. Los invitamos a seguirnos en el recorrido.

Video: Victor Villalba Gutiérrez.

